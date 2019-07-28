Политика

Киев выразил протест в связи с поездкой Медведева в КрымРБК 08:55

МИД Украины регулярно выражает протесты в связи с поездкой российских официальных лиц в Крым. Москва в свою очередь неоднократно заявляла, что Киев не вправе «указывать российскому руководству», как выстраивать график поездок «по регионам в собственном государстве».
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 09:38, Вашингтон
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