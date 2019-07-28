Политика
Киев выразил протест в связи с поездкой Медведева в КрымРБК 08:55
Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с поездкой премьера России Дмитрия Медведева в Крым. Об этом говорится в заявлении украинского внешнеполитического ведомства.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 11:13, Вашингтон
Здоровье
Британская студентка не дождалась помощи врачей и покончила с собой
В Великобритании студентка покончила с собой, не дождавшись помощи психиатров.
Обновлено в 00:00
Армия и оружие
В ДНР отвергли обвинения в причастности к обстрелу КПП «Марьинка»
Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики заявила о непричастности к обстрелу пункта пропуска "Марьинка" у линии соприкосновения в Донбассе.
Обновлено в 09:51
Политика
В Афганистане объявили о скором начале прямых переговоров с талибами
Афганский министр по вопросам мира Абдул Салам Рахими заявил, что в ближайшие две недели власти начнут прямые переговоры с представителями радикального движения «Талибан»*, сообщает телеканал 1TV.
Обновлено вчера в 11:51
Происшествия
В Екатеринбурге автобус совершил наезд на пешеходов
«Автобус при повороте совершил наезд на пешеходов — мужчину и женщину», — сказала собеседница агентства.
Обновлено в 03:53
Армия и оружие
Два украинских Ил-76 уничтожены в Ливии
Ракетный удар сил правительства национального единства уничтожил два украинских самолета Ил-76 в Ливии.
Обновлено вчера в 22:20
Футбол
ЦСКА и «Локомотив» назвали составы на матч чемпионата России
Московский ЦСКА и столичный "Локомотив" объявили стартовые составы на матч третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:00
Политика
Новое правительство Британии усилило подготовку к Brexit без сделки
Правительство Великобритании, сформированное новым премьер-министром Борисом Джонсоном, начало усиленную подготовку к выходу из ЕС без заключения соглашения на фоне заявлений Брюсселя о неготовности пересматривать ранее заключенный проект соглашения по Brexit.
Обновлено в 09:26
Происшествия
Задержанный в Москве активист вскрыл вены в отделе полиции
Один из задержанных на акции протеста в Москве попытался покончить с собой в отделе полиции.
Обновлено в 10:47
Политика
СПЧ подготовит Путину доклад о несанкционированной акции в Москве
Совет по правам человека (СПЧ) при президенте подготовит Владимиру Путину доклад о прошедшей в Москве 27 июля несанкционированной властями акции «За честные выборы».
Обновлено в 04:48
Происшествия
Череда невезений преследовала вылетающих в Анталью россиян
Россияне, собиравшиеся вылететь из Петербурга в Анталью 28 июля, пожаловались на череду невезений.
Обновлено в 10:47
Происшествия
Дмитрия Гудкова снова задержали в Москве
Обновлено в 08:43
Энергетика
«Северный поток» возобновил работу после ремонта раньше срока
Газопровод «Северный поток», проходящий из России в Германию через Балтийское море, возобновил работу после ежегодного планового ремонта раньше срока.
Обновлено в 08:11
Политика
Интервью с Путиным номинировано на «Эмми»
Интервью журналиста телеканала Fox News Криса Уоллеса с президентом России Владимиром Путиным номинировано на американскую телевизионную премию «Эмми».
Обновлено в 10:17
Автоспорт
Квят финишировал третьим на Гран-при «Формулы-1» в Германии
Обновлено в 11:09
Общество
Умер журналист Владимир Кара-Мурза
Обновлено в 05:08
Политика
Путин начал погружение на дно Балтики к затонувшей подлодке
Президент России Владимир Путин в батискафе «C-Explorer 3.11» начал погружение на дно Балтики к месту гибели подлодки Щ-308 «Семга».
Обновлено вчера в 07:40
Политика
В Крыму сообщили о готовности принимать в Симферополе рейсы из Украины
Международный аэропорт Симферополя рассчитан на прием рейсов из любой страны мира, в том числе из Украины, сообщил «РИА Новости» председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
Обновлено в 02:32
Происшествия
Навального доставили из спецприёмника в больницу
Блогера Алексея Навального доставили из спецприёмника в московскую клиническую больницу №64. Об этом РИА Новости рассказали в медучреждении.
Обновлено в 07:14
Политика
Друг Трампа сорвал введение санкций против «Северного потока-2»
Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол сорвал введение санкций против проекта «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 23:46
Армия и оружие
В Петербурге завершился Главный военно-морской парад страны
В акватории Невы и на Кронштадтском рейде закончился Главный военно-морской парад страны.
Обновлено в 05:40
Футбол
«Зенит» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ
Обновлено в 09:06
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне поднялся выше критического
Уровень воды в реке Ия в городе Тулун Иркутской области поднялся до отметки 708 см, то есть выше критического уровня на 8 см.
Обновлено в 10:07
Происшествия
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели
Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.
Обновлено вчера в 12:04
Политика
УПЦ МП создала комиссию по обмену пленными на Донбассе
Отмечается, что Синод Церкви принял инициативу митрополита Онуфрия по восстановлению процесса обмена пленными и освобождению заключенных.
Обновлено в 09:26
Футбол
Переход Бэйла в китайский клуб сорвался
Переход полузащитника мадридского "Реала" Гарета Бэйла в китайский "Цзянсу Сунин" сорвался, сообщает "Би-би-си".
Обновлено в 09:25
Игры
Sony представила трейлер игры по сериалу «Доктор Кто»
Обновлено в 10:09
Политика
Рябков сообщил о проведении первых операций через INSTEX
Первые операции через систему торговых расчетов с Ираном INSTEX уже совершены, сообщил в воскресенье, 28 июля, замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.
Обновлено в 10:26