Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с поездкой премьера России Дмитрия Медведева в Крым. Об этом говорится в заявлении украинского внешнеполитического ведомства.

Киев выразил протест в связи с поездкой Медведева в Крым

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