Политика

Киев выразил протест в связи с поездкой Медведева в КрымРБК 08:55

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с поездкой премьера России Дмитрия Медведева в Крым. Об этом говорится в заявлении украинского внешнеполитического ведомства.
Читать в источнике
Комментировать184

Подробнее о событии

В Киеве обиделись на Россию из-за приезда Медведева в Крым

URA.Ru08:26

В Госдуме осудили протест МИД Украины из-за поездки Медведева в Крым

RT на русском07:55

МИД Украины выразил протест в связи с поездкой Медведева в Крым

Известия07:42

Киев выразил протест в связи с поездкой Медведева в Крым

РБК08:55

Киев выразил протест из-за поездки Медведева в Крым

РИА Новости08:39

МИД Украины выразил очередной протест в связи с поездкой Медведева в Крым

ТАСС07:13

Киев выразил протест из-за «циничного» визита Медведева в Крым

Взгляд.ру07:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 11:13, Вашингтон
Происшествия

Российский бизнесмен и бывший чиновник стал виновником ДТП

Обновлено в 10:53
Здоровье

Британская студентка не дождалась помощи врачей и покончила с собой

В Великобритании студентка покончила с собой, не дождавшись помощи психиатров.
Обновлено в 00:00
Армия и оружие

В ДНР отвергли обвинения в причастности к обстрелу КПП «Марьинка»

Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики заявила о непричастности к обстрелу пункта пропуска "Марьинка" у линии соприкосновения в Донбассе.
Обновлено в 09:51
Политика

В Афганистане объявили о скором начале прямых переговоров с талибами

Афганский министр по вопросам мира Абдул Салам Рахими заявил, что в ближайшие две недели власти начнут прямые переговоры с представителями радикального движения «Талибан»*, сообщает телеканал 1TV.
Обновлено вчера в 11:51
Происшествия

В Екатеринбурге автобус совершил наезд на пешеходов

«Автобус при повороте совершил наезд на пешеходов — мужчину и женщину», — сказала собеседница агентства.
Обновлено в 03:53
Армия и оружие

Два украинских Ил-76 уничтожены в Ливии

Ракетный удар сил правительства национального единства уничтожил два украинских самолета Ил-76 в Ливии.
Обновлено вчера в 22:20
Футбол

ЦСКА и «Локомотив» назвали составы на матч чемпионата России

Московский ЦСКА и столичный "Локомотив" объявили стартовые составы на матч третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:00
Политика

Новое правительство Британии усилило подготовку к Brexit без сделки

Правительство Великобритании, сформированное новым премьер-министром Борисом Джонсоном, начало усиленную подготовку к выходу из ЕС без заключения соглашения на фоне заявлений Брюсселя о неготовности пересматривать ранее заключенный проект соглашения по Brexit.
Обновлено в 09:26
Общество

РПЦ: священник не укрывал протестующих в храме на акции в Москве

Обновлено в 07:05
Происшествия

Задержанный в Москве активист вскрыл вены в отделе полиции

Один из задержанных на акции протеста в Москве попытался покончить с собой в отделе полиции.
Обновлено в 10:47
Политика

СПЧ подготовит Путину доклад о несанкционированной акции в Москве

Совет по правам человека (СПЧ) при президенте подготовит Владимиру Путину доклад о прошедшей в Москве 27 июля несанкционированной властями акции «За честные выборы».
Обновлено в 04:48
Происшествия

Череда невезений преследовала вылетающих в Анталью россиян

Россияне, собиравшиеся вылететь из Петербурга в Анталью 28 июля, пожаловались на череду невезений.
Обновлено в 10:47
Происшествия

Дмитрия Гудкова снова задержали в Москве

Обновлено в 08:43
Энергетика

«Северный поток» возобновил работу после ремонта раньше срока

Газопровод «Северный поток», проходящий из России в Германию через Балтийское море, возобновил работу после ежегодного планового ремонта раньше срока.
Обновлено в 08:11
Политика

Интервью с Путиным номинировано на «Эмми»

Интервью журналиста телеканала Fox News Криса Уоллеса с президентом России Владимиром Путиным номинировано на американскую телевизионную премию «Эмми».
Обновлено в 10:17
Автоспорт

Квят финишировал третьим на Гран-при «Формулы-1» в Германии

Обновлено в 11:09
Общество

Умер журналист Владимир Кара-Мурза

Обновлено в 05:08
Политика

Путин начал погружение на дно Балтики к затонувшей подлодке

Президент России Владимир Путин в батискафе «C-Explorer 3.11» начал погружение на дно Балтики к месту гибели подлодки Щ-308 «Семга».
Обновлено вчера в 07:40
Политика

В Крыму сообщили о готовности принимать в Симферополе рейсы из Украины

Международный аэропорт Симферополя рассчитан на прием рейсов из любой страны мира, в том числе из Украины, сообщил «РИА Новости» председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
Обновлено в 02:32
Происшествия

Навального доставили из спецприёмника в больницу

Блогера Алексея Навального доставили из спецприёмника в московскую клиническую больницу №64. Об этом РИА Новости рассказали в медучреждении.
Обновлено в 07:14
Политика

Друг Трампа сорвал введение санкций против «Северного потока-2»

Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол сорвал введение санкций против проекта «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 23:46
Армия и оружие

В Петербурге завершился Главный военно-морской парад страны

В акватории Невы и на Кронштадтском рейде закончился Главный военно-морской парад страны.
Обновлено в 05:40
Происшествия

В Петербурге найден мертвым экс-чемпион России по кикбоксингу

Обновлено в 10:47
Футбол

«Зенит» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ

Обновлено в 09:06
Общество

Уровень воды в реке Ия в Тулуне поднялся выше критического

Уровень воды в реке Ия в городе Тулун Иркутской области поднялся до отметки 708 см, то есть выше критического уровня на 8 см.
Обновлено в 10:07
Происшествия

Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели

Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.
Обновлено вчера в 12:04
Политика

УПЦ МП создала комиссию по обмену пленными на Донбассе

Отмечается, что Синод Церкви принял инициативу митрополита Онуфрия по восстановлению процесса обмена пленными и освобождению заключенных.
Обновлено в 09:26
Футбол

Переход Бэйла в китайский клуб сорвался

Переход полузащитника мадридского "Реала" Гарета Бэйла в китайский "Цзянсу Сунин" сорвался, сообщает "Би-би-си".
Обновлено в 09:25
Игры

Sony представила трейлер игры по сериалу «Доктор Кто»

Обновлено в 10:09
Политика

Рябков сообщил о проведении первых операций через INSTEX

Первые операции через систему торговых расчетов с Ираном INSTEX уже совершены, сообщил в воскресенье, 28 июля, замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.
Обновлено в 10:26
Главное