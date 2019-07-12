Политика

Киев выразил Москве протест из-за «Всемирного конгресса украинцев»РИА Новости 03:32

Министерство иностранных дел Украины выразило протест РФ в связи с решением российской Генпрокуратуры о признании нежелательной деятельности канадской неправительственной организации "Всемирный конгресс украинцев", сообщила в пятницу пресс-служба внешнеполитического ведомства.
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Генпрокуратура признала «нежелательной» канадскую неправительственную организацию Ukrainian World Congress («Всемирный конгресс украинцев»), сообщается
 на сайте надзорного ведомства.
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