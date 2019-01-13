Экономика
Принятые Верховной радой поправки в Налоговый кодекс вступили в силу с 1 января. Ранее общая сумма туристического сбора составляла один процент от стоимости проживания в отеле. Нововведение также расширит список лиц, обязанных платить сбор.
РИА Новости15:21
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с чего всё началось
В Киеве с 1 января 2019 года вступили в силу изменения, внесенные Верховной радой в налоговый кодекс в части туристического сбора, сообщает издание "Вести".Газета.Ru15:58
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