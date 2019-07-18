Политика
Киев возмутила карта Венгрии с Закарпатьем в украинской газетеРБК 06:32
Министерство иностранных дел Украины обвинило в сепаратизме украинскую газету «Карпаталия», которую издает союз венгров Закарпатья, за публикацию карты Венгрии с входящей в нее Закарпатской областью. Об этом написал в Twitter замглавы внешнеполитического ведомства Егор Божок.
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с чего всё началось
Внимание министерства привлекло то, что ряд территорий Украины в издании обозначены в цветах венгерского флага, написал Божок на странице в Twitter, назвав это "сепаратизмом".Инфорос04:59
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