Политика
Киев возмутила карта Венгрии с Закарпатьем в украинской газетеРБК 06:32
Министерство иностранных дел Украины обвинило в сепаратизме украинскую газету «Карпаталия», которую издает союз венгров Закарпатья, за публикацию карты Венгрии с входящей в нее Закарпатской областью. Об этом написал в Twitter замглавы внешнеполитического ведомства Егор Божок.
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с чего всё началось
Управление Службы безопасности Украины (СБУ) в Закарпатской области завело уголовное дело в связи с публикацией в газете «Карпаталия» карты, где часть страны показана как Венгрия.Аргументы и Факты07:37
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Происшествия
Иран задержал танкер с контрабандной нефтью
Обновлено в 07:18
Происшествия
Число погибших при поджоге студии аниме в Японии возросло до 23
Число жертв поджога в студии по производству аниме Kyoto Animation Co в Киото (Япония) возросло до 23 человек.
Обновлено в 04:50
Политика
Экс-сотрудникам ФСБ могут ограничить выезд из России
Законопроект об ограничениях на выезд из России для бывших сотрудников ФСБ внесли в Госдуму депутаты комитета по безопасности во главе с Василием Пискаревым («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 18 июля.
Обновлено в 05:42
Происшествия
Появилось видео смертельной аварии на Московской
В паблике "Саратов онлайн" появилось видео с аварии на Московской.
Обновлено в 03:49
Футбол
Гамула: Тренер «Сочи» убедил Гацкана, что он нужен команде
По словам Гамулы, Гацкан — легенда «Ростова», и все болельщики сожалеют о его уходе.
Обновлено в 05:49
Культура
Мультимедиа-гид разработают в Национальном музее Адыгеи в 2019 году
Экспонаты выставки о культуре и быте адыгов национального музея республики оцифруют для создания мультимедиа-гида, сообщила ТАСС в четверг первый замминистра культуры региона Ольга Гавшина.
Обновлено в 06:33
Армия и оружие
В России заявили о готовности поставить Турции Су-35
Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что Россия готова поставить Турции многоцелевые истребители Су-35, если у Анкары будет такое желание.
Обновлено в 06:31
Транспорт
На Крымском мосту закончили укладку рельсов
Строители завершили укладку рельсов на железнодорожной части Крымского моста, сообщили журналистам в четверг в инфоцентре моста.
Обновлено в 07:40
Общество
Климатолог назвал сроки наступления аномальной жары в России
Обновлено в 01:06
Общество
В правительстве РФ сообщили о сроках перехода на электронные паспорта
В свою очередь, вице-премьер Максим Акимов на брифинге после завершения совещания продемонстрировал журналистам образец электронного паспорта, а также рассказал о специальном приложении "Мой паспорт", которое будет работать на всех мобильных платформах, включая российскую разработку "Аврора", и позволит совершать множество операций.
Обновлено вчера в 18:12
Хоккей
Опубликован проект строительства новой арены «Авангарда»
Обновлено в 06:22
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
1 июля 49-летний экс-король Малайзии Мухаммад V Фарис развелся с 25-летней россиянкой, победительницей конкурса «Мисс Москва-2015» Оксаной Воеводиной, передает малайзийский портал Astro Awani.
Обновлено вчера в 22:08
Здоровье
Жительницы Москвы смогут провериться на рак груди в столичной больнице
Жительницы столицы 20 июля смогут провериться на рак груди в День открытых дверей в онкологической больнице № 1. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы.
Обновлено в 03:19
Политика
Рейтинг партии Зеленского на Украине за три дня до выборов снова вырос
Рейтинг партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" за три дня до выборов в Раду снова вырос до 50%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".
Обновлено в 05:03
Политика
Госдума приняла законы о шпионских устройствах
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроекты, уточняющие понятие специальных технических средств для негласного получения информации.
Обновлено в 05:48
Технологии
Сбербанк внедрил в свое приложение искусственный интеллект
Сбербанк внедрил в свое мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» искусственный интеллект, чтобы персонализировать его под пользователей, сообщили СМИ со ссылкой на сообщение банка.
Обновлено в 07:34
Футбол
Бывший заключенный рассказал о колонии Кокорина и Мамаева
Бывший заключенный Валентин Соколов рассказал об условиях содержания в исправительной колонии №4, куда были этапированы футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено в 03:47
Происшествия
В Екатеринбурге выросло число пострадавших в ДТП с автобусом
Как рассказал "РГ" руководитель пресс-службы МВД по Свердловской области Валерий Горелых, список пострадавших при столкновении автобуса и кроссовера Toyota RAV4 на улице Шварца увеличился до семи человек.
Обновлено в 08:36
Политика
Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что украинское правительство ввело специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа.
Обновлено в 08:23
Происшествия
Три энергоблока Калининской АЭС отключены из-за аварии
Обновлено в 02:11
Политика
Американский сенатор назвал российский FaceApp угрозой нацбезопасности
Лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер (штат Нью-Йорк) обратился к ФБР и Федеральной торговой комиссии (ФТК) с просьбой разобраться с последствиями использования американскими пользователями приложения для мобильных устройств FaceApp, разработанного фирмой Wireless Lab из России.
Обновлено вчера в 22:53
Политика
В Кремле оценили идею Зеленского о выдаче украинских паспортов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал внутренним делом Киева идею выдавать паспорта этническим украинцам в ответ на аналогичный шаг Москвы для жителей Донбасса.
Обновлено в 05:34
Армия и оружие
Минобороны РФ опровергло участие российского спецназа в боях в Идлибе
В российском военном ведомстве назвали опубликованную британским агентством Reuters информацию о якобы участии в боях в сирийской провинции на стороне президента Башара Асада российских «сухопутных войск» и «специальных подразделений» «очередным фейком».
Обновлено в 08:08
Спорт
Ромашина и Колесниченко победили в произвольной программе на ЧМ
Россиянки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко выиграли соревнования в произвольной программе в синхронном плавании на чемпионате мира по водным видам спорта.
Обновлено в 07:49
Футбол
Рэпер Баста возродит ростовский футбольный клуб СКА
Российский музыкант Василий Вакуленко, который выступает под псевдонимом Баста, организовал проект по возрождению футбольного клуба СКА из Ростова-на-Дону.
Обновлено в 07:19
Политика
В Кремле прокомментировали последнее выступление Мэй на посту премьера
Противопоставлять системы ценностей, принятых в странах Запада и в России, было бы неверно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам на просьбу прокомментировать высказывание премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.
Обновлено в 05:54