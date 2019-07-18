с чего всё началось

Министерство иностранных дел Украины обвинило в сепаратизме украинскую газету «Карпаталия», которую издает союз венгров Закарпатья, за публикацию карты Венгрии с входящей в нее Закарпатской областью. Об этом написал в Twitter замглавы внешнеполитического ведомства Егор Божок.

Киев возмутила карта Венгрии с Закарпатьем в украинской газете

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Происшествия Появилось видео смертельной аварии на Московской В паблике "Саратов онлайн" появилось видео с аварии на Московской.

Культура Мультимедиа-гид разработают в Национальном музее Адыгеи в 2019 году Экспонаты выставки о культуре и быте адыгов национального музея республики оцифруют для создания мультимедиа-гида, сообщила ТАСС в четверг первый замминистра культуры региона Ольга Гавшина.

Армия и оружие В России заявили о готовности поставить Турции Су-35 Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что Россия готова поставить Турции многоцелевые истребители Су-35, если у Анкары будет такое желание.

Транспорт На Крымском мосту закончили укладку рельсов Строители завершили укладку рельсов на железнодорожной части Крымского моста, сообщили журналистам в четверг в инфоцентре моста.

Общество В правительстве РФ сообщили о сроках перехода на электронные паспорта В свою очередь, вице-премьер Максим Акимов на брифинге после завершения совещания продемонстрировал журналистам образец электронного паспорта, а также рассказал о специальном приложении "Мой паспорт", которое будет работать на всех мобильных платформах, включая российскую разработку "Аврора", и позволит совершать множество операций.

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Здоровье Жительницы Москвы смогут провериться на рак груди в столичной больнице Жительницы столицы 20 июля смогут провериться на рак груди в День открытых дверей в онкологической больнице № 1. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы.

Политика Рейтинг партии Зеленского на Украине за три дня до выборов снова вырос Рейтинг партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" за три дня до выборов в Раду снова вырос до 50%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

Политика Госдума приняла законы о шпионских устройствах Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроекты, уточняющие понятие специальных технических средств для негласного получения информации.

Технологии Сбербанк внедрил в свое приложение искусственный интеллект Сбербанк внедрил в свое мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» искусственный интеллект, чтобы персонализировать его под пользователей, сообщили СМИ со ссылкой на сообщение банка.

Футбол Бывший заключенный рассказал о колонии Кокорина и Мамаева Бывший заключенный Валентин Соколов рассказал об условиях содержания в исправительной колонии №4, куда были этапированы футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.

Происшествия В Екатеринбурге выросло число пострадавших в ДТП с автобусом Как рассказал "РГ" руководитель пресс-службы МВД по Свердловской области Валерий Горелых, список пострадавших при столкновении автобуса и кроссовера Toyota RAV4 на улице Шварца увеличился до семи человек.

Политика Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что украинское правительство ввело специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа.

Политика Американский сенатор назвал российский FaceApp угрозой нацбезопасности Лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер (штат Нью-Йорк) обратился к ФБР и Федеральной торговой комиссии (ФТК) с просьбой разобраться с последствиями использования американскими пользователями приложения для мобильных устройств FaceApp, разработанного фирмой Wireless Lab из России.

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Армия и оружие Минобороны РФ опровергло участие российского спецназа в боях в Идлибе В российском военном ведомстве назвали опубликованную британским агентством Reuters информацию о якобы участии в боях в сирийской провинции на стороне президента Башара Асада российских «сухопутных войск» и «специальных подразделений» «очередным фейком».

Спорт Ромашина и Колесниченко победили в произвольной программе на ЧМ Россиянки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко выиграли соревнования в произвольной программе в синхронном плавании на чемпионате мира по водным видам спорта.

Футбол Рэпер Баста возродит ростовский футбольный клуб СКА Российский музыкант Василий Вакуленко, который выступает под псевдонимом Баста, организовал проект по возрождению футбольного клуба СКА из Ростова-на-Дону.