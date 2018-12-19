с чего всё началось

Киев объявил о подготовке санкций против граждан и компаний России, которые связаны с научной, транспортной и оборонной сферами Крыма, а также в отношении строителей моста через Керченский пролив.

Политика Политика МИД РФ прокомментировал ультиматум США по ракетам В пятницу Россия внесла на рассмотрение Генассамблеи ООН проект резолюции по сохранению Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Армия и оружие Армия и оружие Госдеп одобрил продажу Турции систем ПРО Patriot Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Турции систем ПРО Patriot с оборудованием на 3,5 миллиарда долларов.

Политика Политика Япония заявила протест России из-за общежитий для военных на Курилах Японская сторона заявила руководству России протест в связи со строительством общежитий для военнослужащих и их семей на курильских островах Кунашир и Итуруп, сообщил главный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга передает Asahi Shimbun.

Политика Политика Трамп пообещал «художественно оформленную» стену на границе с Мексикой Президент США Дональд Трамп заявил, что на границе Мексики и Соединенных Штатов будет возведена "художественно оформленная" стена.

Политика Политика Полянский удивлен реакцией Киева на принятие резолюции ООН по Крыму Ранее в МИД РФ заявили, что принятие Генассамблеей ООН резолюции о "милитаризации" Крыма показывает, что против России идет "зашоренная кампания".

Политика Политика Помпео поговорил с главой новой православной церкви на Украине Государственный секретарь США Майк Помпео провел телефонный разговор с главой новой украинской православной автокефальной церкви митрополитом Епифанием.

Политика Политика День рождения Бандеры стал официальным праздником на Украине День рождения главаря ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степана Бандеры стал торжественной датой, официально отмечаемой на Украине, сообщил 19 декабря телеканал 112.ua.

Политика Политика Трамп посетит экономический форум в Давосе Американский лидер Дональд Трамп примет участие во Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Политика Политика В ЛНР заявили о гибели российского добровольца во львовской тюрьме Российский доброволец Валерий Иванов, принимавший участие в конфликте в Донбассе на стороне самопровозглашенной Луганской народной республики, скончался во львовской тюрьме, заявила РИА Новости представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева.

Армия и оружие Армия и оружие В Крыму прошли учения боевых расчетов С-400 Руководитель отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан второго ранга Алексей Рулев рассказал о прошедших в Крыму учениях боевых расчетов зенитных ракетных комплексов С-400, передает РИА "Новости".

Политика Политика Премьер-министр Бельгии подал в отставку Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель во вторник вечером на заседании бельгийского парламента огласил свое прошение об отставке.

Политика Политика Посольство РФ: США затягивают выдачу виз родственникам Бута

Политика Политика Президент Латвии призвал мэра Риги покинуть свой пост Президент Латвии Раймондс Вейонис считает, что мэру Риги Нилу Ушакову следует уйти в отставку из-за коррупционного скандала, который связан с предприятием, занимающимся городским транспортом.

Армия и оружие Армия и оружие В Алтайском крае начался оперативный сбор офицеров ЦВО Оперативный сбор руководящего состава 41-й армии Центрального военного округа начался в Алтайском крае.