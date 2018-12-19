Политика

Киев устроит «российский погром» из-за Крыма
ForPost
вчера в 13:27

Киев объявил о подготовке санкций против граждан и компаний России, которые связаны с научной, транспортной и оборонной сферами Крыма, а также в отношении строителей моста через Керченский пролив.
ForPostвчера в 13:27
с чего всё началось
Правительство Украины инициирует расширение санкции в отношении физических и юридических лиц, сотрудничающих с Донбассом и Крымом, сообщает
 Министерство по вопросам неподконтрольных Киеву территорий Украины.
Коммерсантъвчера в 13:02

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Киев намерен наказать санкциями компании, которые работают с Крымом

Московский Комсомолецвчера в 23:28

В правительстве Украины заговорили о расширении санкций против России

ФАНвчера в 21:42

Украина планирует расширить санкции против связанных с Крымом компаний

Коммерсантъвчера в 13:02

Правительство Украины предложила расширить санкционный список в отношении России

Эхо Москвывчера в 13:30

На Украине хотят расширить санкции в отношении России

Газета.Ruвчера в 11:51

Правительство Украины предложило ввести новые санкции против россиян

РБКвчера в 11:39

Кабмин Украины инициировал расширение санкций против компаний, связанных с Крымом

ТАССвчера в 11:05
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Политика

МИД РФ прокомментировал ультиматум США по ракетам

В пятницу Россия внесла на рассмотрение Генассамблеи ООН проект резолюции по сохранению Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.
Обновлено вчера в 17:42
Армия и оружие

Госдеп одобрил продажу Турции систем ПРО Patriot

Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Турции систем ПРО Patriot с оборудованием на 3,5 миллиарда долларов.
Обновлено вчера в 22:25
Политика

Япония заявила протест России из-за общежитий для военных на Курилах

Японская сторона заявила руководству России протест в связи со строительством общежитий для военнослужащих и их семей на курильских островах Кунашир и Итуруп, сообщил главный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга передает Asahi Shimbun.
Обновлено в 00:31
Политика

Трамп пообещал «художественно оформленную» стену на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп заявил, что на границе Мексики и Соединенных Штатов будет возведена "художественно оформленная" стена.
Обновлено вчера в 21:29
Политика

Полянский удивлен реакцией Киева на принятие резолюции ООН по Крыму

Ранее в МИД РФ заявили, что принятие Генассамблеей ООН резолюции о "милитаризации" Крыма показывает, что против России идет "зашоренная кампания".
Обновлено вчера в 17:41
Политика

Помпео поговорил с главой новой православной церкви на Украине

Государственный секретарь США Майк Помпео провел телефонный разговор с главой новой украинской православной автокефальной церкви митрополитом Епифанием.
Обновлено вчера в 17:51
Политика

День рождения Бандеры стал официальным праздником на Украине

День рождения главаря ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степана Бандеры стал торжественной датой, официально отмечаемой на Украине, сообщил 19 декабря телеканал 112.ua.
Обновлено в 00:09
Политика

Трамп посетит экономический форум в Давосе

Американский лидер Дональд Трамп примет участие во Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
Обновлено вчера в 14:42
Политика

В ЛНР заявили о гибели российского добровольца во львовской тюрьме

Российский доброволец Валерий Иванов, принимавший участие в конфликте в Донбассе на стороне самопровозглашенной Луганской народной республики, скончался во львовской тюрьме, заявила РИА Новости представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева.
Обновлено вчера в 15:07
Армия и оружие

В Крыму прошли учения боевых расчетов С-400

Руководитель отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан второго ранга Алексей Рулев рассказал о прошедших в Крыму учениях боевых расчетов зенитных ракетных комплексов С-400, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:47
Политика

Премьер-министр Бельгии подал в отставку

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель во вторник вечером на заседании бельгийского парламента огласил свое прошение об отставке.
Обновлено вчера в 18:33
Политика

Посольство РФ: США затягивают выдачу виз родственникам Бута

Обновлено вчера в 23:37
Политика

Президент Латвии призвал мэра Риги покинуть свой пост

Президент Латвии Раймондс Вейонис считает, что мэру Риги Нилу Ушакову следует уйти в отставку из-за коррупционного скандала, который связан с предприятием, занимающимся городским транспортом.
Обновлено вчера в 20:13
Армия и оружие

В Алтайском крае начался оперативный сбор офицеров ЦВО

Оперативный сбор руководящего состава 41-й армии Центрального военного округа начался в Алтайском крае.
Обновлено вчера в 23:56
Политика

США продлили санкции против сына Чайки и дочери Каримова

«США стремятся указать тем, кто совершает серьезные нарушения прав человека или вовлечен в коррупцию, на ощутимые последствия, а также защитить финансовую систему Соединенных Штатов от злоупотреблений со стороны этих лиц», — говорилось в тексте указа Дональда Трампа о введении санкций от 20 декабря 2017 года.
Обновлено вчера в 13:54
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