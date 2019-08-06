с чего всё началось

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали подготовку к активным боевым действиям против Донецкой народной республики. Об этом сообщили в управлении Народной милиции самопровозглашенной республики, передает официальный сайт ДНР.

Киев уличили в экстренном развертывании армии в боевые порядки

Транспорт В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО при помощи камер В Москве начали тестировать систему автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО.

Происшествия В результате взрыва в Кабуле ранены 95 человек В результате взрыва в Кабуле ранения получили 95 человек. Об этом сообщает TOLOnews со ссылкой на данные медиков.

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Общество Росстат назвал основные причины незанятости граждан Более 6% рабочих мест оставлены после истечения срочного договора или договора гражданско-правового характера, еще 0,3% не работали из-за увольнения из Вооружённых сил, а 26,8% безработных указали иные причины.

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Политика В Ливии уничтожили третий украинский Ил-76 В результате атаки были уничтожены два военно-транспортных Ил-76, эксплуатируемых украинскими чартерными компаниями.

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Шоу-бизнес Актера Валентина Гафта госпитализировали с инсультом Актер Валентин Гафт находится в больнице после перенесенного инсульта. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в четверг, 7 августа.

Экономика Четверть госзакупок жизненно важных лекарств сорвана, сообщил «Ъ» Аналитическая компания Headway сообщила о том, что срывы госзакупок жизненно важных лекарств приобрели масштабный характер, пишет "Коммерсант".

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Происшествия Женщина и двое детей погибли в ДТП с грузовиком под Саратовом Женщина и двое детей получили несовместимые с жизнью травмы. Еще одного ребенка и мужчину доставили в больницу.

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