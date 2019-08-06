Армия и оружие

Киев уличили в экстренном развертывании армии в боевые порядкиLenta.ru вчера в 18:26

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали подготовку к активным боевым действиям против Донецкой народной республики. Об этом сообщили в управлении Народной милиции самопровозглашенной республики, передает официальный сайт ДНР.
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с чего всё началось
"Нашей разведкой получены данные о приведении в высшую степень боевой готовности и выдвижение на передовые позиции частей и подразделений резерва Вооруженных сил Украины на Мариупольском направлении", - приводит сообщение экстренного заявления Народной милиции Донецкое агентство новостей
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