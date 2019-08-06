с чего всё началось

По утверждению разведки ДНР, подразделения ВСУ приведены в высшую степень боевой готовности и готовятся к выдвижению на передовые позиции на Мариупольском направлении.

Киев уличили в экстренном развертывании армии в боевые порядки

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