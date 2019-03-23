Политика
Киев учредит день памяти жертв «российско-украинской войны»Lenta.ru 00:22
В Киеве учредят день памяти погибших «защитников-участников российско-украинской войны». Об этом сказано на сайте пресс-службы министерства по делам ветеранов страны. В сообщении говорится, что конкретную дату должны будут выбрать члены семей погибших.
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Политика
Медведчук попросил Медведева начать прямые поставки газа Украине
Во время встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Украине нужны прямые поставки газа из России.
Обновлено вчера в 09:58
Футбол
Португальцы разошлись миром с Украиной в рамках отбора на Евро-2020
В рамках первого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе В сборная Португалии сыграла вничью с Украиной, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 18:37
Происшествия
Ушли в отставку разом все судьи районного суда в Томской области
В полном составе ушли в отставку судьи Молчановского районного суда в Томской области, 21 марта сообщает новостной сайт vtomske.ru.
Обновлено вчера в 14:35
Здоровье
Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России
Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено вчера в 17:14
Шоу-бизнес
Актриса Кормухина назвала причину смерти Юлии Началовой
Обновлено вчера в 19:08
Политика
Президент Казахстана переименовал Астану в Нур-Султан
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании столицы республики Астаны в Нур-Султан.
Обновлено в 03:02
Происшествия
Более 30 человек заблокированы на канатной дороге в Шерегеше
Во время подъема сломалась канатная дорога, и туристы оказались заблокированными. Как сообщают очевидцы, ЧП произошло в десятом часу утра.
Обновлено в 01:01
Экономика
ТМК продает американский дивизион за $1,2 млрд
Американский дивизион ТМК оценивается в $1,209 млрд.
Обновлено вчера в 09:50
Общество
Доренко пристыдил Запашного после призыва лишить его эфира
Главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко отреагировал на слова дрессировщика Эдгарда Запашного, который призвал лишить журналиста эфира.
Обновлено в 02:44
Политика
Президент Франции пообещал не использовать армию против протестующих
Протесты движения "желтых жилетов" не прекращаются во Франции с осени.
Обновлено вчера в 13:30
Политика
В Южной Америке создали новый региональный политический блок
В Южной Америке создали новый региональный политический блок под названием PROSUR, который поддерживает противников президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Обновлено в 00:34
Космос
На Плутоне весна длится с 1990 года
Астрономы рассказывают о том, как начинается весна на других планетах и начинается ли.
Обновлено вчера в 09:27
Армия и оружие
Расходы на армию снизятся после вступления в НАТО - рассказал Порошенко
Порошенко в очередной раз рассказал, какие плюсы ждут Украину и украинцев в случае вступления в НАТО.
Обновлено в 00:40
Космос
К Земле приближается небольшая солнечная буря
Небольшой солнечный шторм направляется к Земле, но, по словам специалистов, не стоит ожидать большого светового шоу.
Обновлено в 02:40
Происшествия
Трое мужчин погибли при пожаре в жилом доме в Иркутской области
Три человека погибли в субботу при пожаре в частном доме в поселке Юрты Иркутской области.
Обновлено в 00:49
Политика
Порошенко хотел работать в спецслужбах СССР, заявил украинский генерал
Генерал армии, бывший председатель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что президент Украины Петр Порошенко хотел работать в советских спецслужбах.
Обновлено вчера в 22:30
Армия и оружие
В США состоялся первый полет скоростного вертолета будущего
Вертолет Sikorsky-Boeing SB-1 DEFIANT, который может стать самым быстрым в мире, впервые совершил полет.
Обновлено вчера в 13:59
Политика
Расследование спецпрокурора Мюллера завершено
По информации американских СМИ, спецпрокурор США Роберт Мюллер завершил расследование предполагаемого вмешательства России в выборы 2016 года и передал свой доклад генпрокурору Уильяму Барру.
Обновлено вчера в 17:54
Космос
Астронавты NASA завершили выход в открытый космос
Американские астронавты завершили выход в космос с борта Международной космической станции (МКС) для замены аккумуляторов для солнечных панелей на новые.
Обновлено вчера в 14:39
Спорт
Синицина и Кацалапов выйдут предпоследними в произвольном танце на ЧМ
Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов выйдут предпоследними в произвольной программе в танцах на льду на чемпионате мира в Японии, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 04:19
Шоу-бизнес
Светлана Светличная озвучила свою версию смерти Юлии Началовой
Как объяснила Светличная, Началова была очень красивой женщиной, а красивые люди часто становятся заложниками своей красоты.
Обновлено вчера в 11:41
Авто
Представлен новый кроссовер Porsche Cayenne Coupe
От обычного кроссовера Cayenne Coupe отличается иной кормой и углом наклона крыши, а также наличием спойлера на крыше во всех без исключения версиях.
Обновлено вчера в 04:47
Здоровье
Главу российского минздрава в Саратове встретили голодающие пикетчики
Женщина уточнила, что уже 4-й день ничего не ест в знак протеста против оптимизации региональной медицины и сокращения поликлиник и больниц для детей.
Обновлено вчера в 05:42
Хоккей
Секс-символ Уфы разденется после выхода «Салавата» в финал Востока
Секс-символ хоккейной Уфы Ульяна Тригубчак, работающая на телеканале БСТ на трансляциях домашних матчей «Салавата», обещала фотосессию в стиле ню, в случае если команда выйдет в финал конференции.
Обновлено вчера в 15:45
Транспорт
Автобусные маршруты изменятся в округах ТиНАО, ЮАО и СВАО Москвы
В округах Москвы должны изменить автобусные маршруты, сообщает информационный сайт evo-rus.com.
Обновлено в 02:25
Общество
В Пенсионном фонде уточнили, кто имеет право на двойную пенсию
В Пенсионном фонде России уточнили, что в списке граждан, имеющих право на получение двойной пенсии, находятся не только ветераны и жители блокадного Ленинграда, но и члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.
Обновлено вчера в 12:45
Футбол
Влашич назвал главный минус российской Премьер-лиги
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич пока не думает о будущем.
Обновлено вчера в 13:42
Политика
Мониторинговые миссии ЕС ставят особые условия для поездок в Крым
Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов заявил, что решение западных стран ехать на полуостров в обход Москвы является неприемлемым.
Обновлено в 01:46
Политика
Глава МИД Белоруссии призвал Россию «работать, а не болтать»
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в интервью БелТА призвал Россию «не заниматься пустой болтовней».
Обновлено вчера в 16:11
Кино
Disney закроет снявшую «Жизнь Пи» студию
Компания Walt Disney планирует закрыть киностудию Fox 2000 после приобретения корпорации 21st Century Fox.
Обновлено вчера в 22:17