Политика
Киев учредит день памяти жертв «российско-украинской войны»Lenta.ru 00:22
В Киеве учредят день памяти погибших «защитников-участников российско-украинской войны». Об этом сказано на сайте пресс-службы министерства по делам ветеранов страны. В сообщении говорится, что конкретную дату должны будут выбрать члены семей погибших.
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Происшествия
В Белгородской области застрелен мужчина, напавший на полицейского
Напарник произвел предупредительный выстрел в воздух, после чего ликвидировал нападавшего. Раненый полицейский госпитализирован.
Обновлено в 04:08
Политика
Лидер предвыборной гонки на Украине назвал условие возврата Крыма
Шоумен и политик Владимир Зеленский, лидирующий в предвыборной гонке на Украине заявил, что считает условием возврата Крыма под контроль Киева смену власти в Москве.
Обновлено вчера в 19:56
Шоу-бизнес
Актриса Кормухина назвала причину смерти Юлии Началовой
Обновлено вчера в 19:08
Спорт
Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию
Соревнования проходили после Олимпийских игр в Пхенчхане, на которых Загитова завоевала золотую медаль.
Обновлено вчера в 08:25
Общество
Галкин поспорил с Навальным о звездности Соловьева
Обновлено в 05:58
Политика
Путин поздравил жителей Башкирии с юбилеем образования республики
Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Башкирии со столетним юбилеем образования республики, отметив, что сегодня Башкортостан является одним из регионов-лидеров России.
Обновлено в 05:32
Политика
КПРФ проведет сегодня всероссийскую акцию против ухудшения жизни людей
Сегодня, 23 марта, КПРФ проводит всероссийскую акцию против ухудшения жизни граждан, сообщает радиостанция «Эхо Москвы» со ссылкой на депутата Государственной думы от коммунистической партии Александра Ющенко.
Обновлено в 02:11
Спорт
Александр Большунов стал четвертым в спринте на этапе Кубка мира
В канадском Квебеке проходит заключительный этап Кубка мира по лыжному спорту. Разыграны награды в индивидуальном спринте у мужчин и женщин.
Обновлено вчера в 15:25
Футбол
Аргентина с Месси в составе проиграла Венесуэле в товарищеском матче
Обновлено вчера в 18:14
Гаджеты
Назван способ взлома пароля на любом смартфоне
Исследователи из Штутгартского университета совместно с коллегами из Мюнхенского университета провели эксперимент, в ходе которого попытались взламывать пароли от смартфонов при помощи тепловизора.
Обновлено вчера в 10:29
Армия и оружие
Российские крейсеры включили в список самых смертоносных в мире
В США российские крейсеры "Петр Великий", "Адмирал Нахимов", "Киров" и "Адмирал Лазарев" включили в список самых смертоносных кораблей на планете.
Обновлено вчера в 12:34
Общество
Назван средний размер зарплаты чиновников в России
В 2018 году средняя зарплата чиновника составила 49,4 тысячи рублей и выросла по сравнению с 2017 годом на 7,7%.
Обновлено вчера в 07:27
Армия и оружие
НАТО построит склад для военной техники США на территории Польши
Военный блок НАТО планирует построить на территории Польши объект для хранения американской военной техники.
Обновлено в 03:06
Происшествия
В Китае погибли 26 человек из загоревшегося туристического автобуса
В Китае жертвами возгорания туристического автобуса стали 26 человек, еще 28 получили травмы различной степени тяжести.
Обновлено вчера в 21:27
Культура
Сериал «Сверхъестественное» закроют после 15 сезона
Обновлено в 05:56
Происшествия
В центре Могадишо прогремел мощный взрыв
Мощный взрыв прогремел в центре сомалийской столицы Могадишо, сообщает местное издание Garowe Online.
Обновлено в 04:20
Политика
Расследование спецпрокурора Мюллера завершено
Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.
Обновлено вчера в 17:29
Политика
Медведев поручил подготовить концепцию нового КоАП
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Министерству юстиции и Министерству экономического развития подготовить концепцию нового кодекса об административных правонарушениях (КоАП), сообщается на сайте правительства.
Обновлено в 04:34
Происшествия
МВД сообщило о массовой драке около бизнес-центра в Москве
В московском районе Академический на территории бизнес-центра произошла массовая драка с использованием травматических пистолетов.
Обновлено в 04:03
Политика
Глава МИД Германии назвал бомбардировки НАТО Югославии правильными
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что бомбардировки Югославии странами НАТО в 1999 году были правильными.
Обновлено в 00:39
Хоккей
Форвард «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук оценил свой сезон как ужасный
Для клуба, который за три сезона потратит на Ковальчука почти $ 20 млн, это приличные расходы на хоккеиста, который не играет.
Обновлено в 04:15
Армия и оружие
NI назвал Су-57 смертельным противником для F-22
Журнал The National Interest сравнил характеристики российского истребителя Су-57 с американским F-22 Raptor.
Обновлено вчера в 22:42
Общество
«Яндекс» назвал самые загазованные районы Москвы
Обновлено вчера в 10:44
Шоу-бизнес
«Совсем девочка»: поклонники Кристины Орбакайте остались в восторге от ее новых селфи из Майами
«Немного солнца и нежности вам», — написала она под новыми селфи в своем блоге.
Обновлено вчера в 15:05
Политика
Президент Турции посетит Россию 8 апреля
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 8 апреля посетит Россию. Об этом канцелярия главы республики сообщила в субботу, 23 марта, пишет ТАСС.
Обновлено в 05:27
Происшествия
Битва морского льва и леопардовой акулы попала на видео
Жительница США Тори Горман сняла на видео схватку морского льва и калифорнийской тройнозубой акулы, которую также называют леопардовой.
Обновлено вчера в 14:50
Финансы
ЦБ решил сохранить ключевую ставку
По данным регулятора, ЦБ будет принимать решения по ставке с учетом динамики инфляции и экономики относительно прогноза, оценивая риски со стороны внешних условий, допускается переход в будущем к снижению ключевой ставки.
Обновлено вчера в 07:06
Авто
Porsche представил новый Cayenne Coupe
В Штутгарте представлен новый купеобразный кроссовер Porsche Cayenne Coupe.
Обновлено 21 марта в 15:11
Культура
Шнуров сравнил закон «О культуре» с попыткой обуздать океан
В 2018 году президент РФ Владимир Путин поручил разработать концепцию закона «О культуре».
Обновлено вчера в 08:19