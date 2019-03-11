Киев учредит день памяти жертв «российско-украинской войны»Lenta.ru 00:22

В Киеве учредят день памяти погибших «защитников-участников российско-украинской войны». Об этом сказано на сайте пресс-службы министерства по делам ветеранов страны. В сообщении говорится, что конкретную дату должны будут выбрать члены семей погибших.

Происшествия В Белгородской области застрелен мужчина, напавший на полицейского Напарник произвел предупредительный выстрел в воздух, после чего ликвидировал нападавшего. Раненый полицейский госпитализирован.

Политика Лидер предвыборной гонки на Украине назвал условие возврата Крыма Шоумен и политик Владимир Зеленский, лидирующий в предвыборной гонке на Украине заявил, что считает условием возврата Крыма под контроль Киева смену власти в Москве.

Спорт Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию Соревнования проходили после Олимпийских игр в Пхенчхане, на которых Загитова завоевала золотую медаль.

Политика Путин поздравил жителей Башкирии с юбилеем образования республики Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Башкирии со столетним юбилеем образования республики, отметив, что сегодня Башкортостан является одним из регионов-лидеров России.

Политика КПРФ проведет сегодня всероссийскую акцию против ухудшения жизни людей Сегодня, 23 марта, КПРФ проводит всероссийскую акцию против ухудшения жизни граждан, сообщает радиостанция «Эхо Москвы» со ссылкой на депутата Государственной думы от коммунистической партии Александра Ющенко.

Спорт Александр Большунов стал четвертым в спринте на этапе Кубка мира В канадском Квебеке проходит заключительный этап Кубка мира по лыжному спорту. Разыграны награды в индивидуальном спринте у мужчин и женщин.

Гаджеты Назван способ взлома пароля на любом смартфоне Исследователи из Штутгартского университета совместно с коллегами из Мюнхенского университета провели эксперимент, в ходе которого попытались взламывать пароли от смартфонов при помощи тепловизора.

Армия и оружие Российские крейсеры включили в список самых смертоносных в мире В США российские крейсеры "Петр Великий", "Адмирал Нахимов", "Киров" и "Адмирал Лазарев" включили в список самых смертоносных кораблей на планете.

Общество Назван средний размер зарплаты чиновников в России В 2018 году средняя зарплата чиновника составила 49,4 тысячи рублей и выросла по сравнению с 2017 годом на 7,7%.

Армия и оружие НАТО построит склад для военной техники США на территории Польши Военный блок НАТО планирует построить на территории Польши объект для хранения американской военной техники.

Происшествия В Китае погибли 26 человек из загоревшегося туристического автобуса В Китае жертвами возгорания туристического автобуса стали 26 человек, еще 28 получили травмы различной степени тяжести.

Происшествия В центре Могадишо прогремел мощный взрыв Мощный взрыв прогремел в центре сомалийской столицы Могадишо, сообщает местное издание Garowe Online.

Политика Расследование спецпрокурора Мюллера завершено Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.

Политика Медведев поручил подготовить концепцию нового КоАП Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Министерству юстиции и Министерству экономического развития подготовить концепцию нового кодекса об административных правонарушениях (КоАП), сообщается на сайте правительства.

Происшествия МВД сообщило о массовой драке около бизнес-центра в Москве В московском районе Академический на территории бизнес-центра произошла массовая драка с использованием травматических пистолетов.

Политика Глава МИД Германии назвал бомбардировки НАТО Югославии правильными Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что бомбардировки Югославии странами НАТО в 1999 году были правильными.

Хоккей Форвард «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук оценил свой сезон как ужасный Для клуба, который за три сезона потратит на Ковальчука почти $ 20 млн, это приличные расходы на хоккеиста, который не играет.

Политика Президент Турции посетит Россию 8 апреля Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 8 апреля посетит Россию. Об этом канцелярия главы республики сообщила в субботу, 23 марта, пишет ТАСС.

Происшествия Битва морского льва и леопардовой акулы попала на видео Жительница США Тори Горман сняла на видео схватку морского льва и калифорнийской тройнозубой акулы, которую также называют леопардовой.

Финансы ЦБ решил сохранить ключевую ставку По данным регулятора, ЦБ будет принимать решения по ставке с учетом динамики инфляции и экономики относительно прогноза, оценивая риски со стороны внешних условий, допускается переход в будущем к снижению ключевой ставки.

Авто Porsche представил новый Cayenne Coupe В Штутгарте представлен новый купеобразный кроссовер Porsche Cayenne Coupe.