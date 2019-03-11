Политика
Киев учредит день памяти жертв «российско-украинской войны»Lenta.ru 00:22
В Киеве учредят день памяти погибших «защитников-участников российско-украинской войны». Об этом сказано на сайте пресс-службы министерства по делам ветеранов страны. В сообщении говорится, что конкретную дату должны будут выбрать члены семей погибших.
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Культура
Орейро попросила у Путина российский паспорт
Обновлено в 08:11
Кино
В Сеть слили первую серию финального сезона «Игры престолов»
Автор канала TheRealFrikiDoctor, загрузивший запись, два года назад уже испортил впечатление от премьеры шестого сезона, рассказав о его подробностях в Сети.
Обновлено в 09:03
Общество
В РПЦ назвали преступлением операции по смене пола
"Сама по себе операция по перемене пола, с моей точки зрения и с точки зрения Церкви, является кощунством, она является преступлением против Бога", - сказал глава Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24" (ВГТРК).
Обновлено в 08:15
Политика
Мединский ответил на призыв Шнурова разогнать Минкультуры
Государственные учреждения, занимающиеся культурой, есть во всех странах, заявил министр культуры Владимир Мединский в ходе открытого интервью, которое дал журналистке Софико Шеварднадзе.
Обновлено в 07:36
Общество
Навальный рассказал, что его постоянно преследуют неизвестные. Он считает, что это задание Пригожина
Политик Алексей Навальный рассказал, что его «каждый день» преследуют по заданию бизнесмена Евгения Пригожина, которого называют «поваром Путина».
Обновлено в 07:46
Футбол
Билек: уважаем сборную России, но хотим преподнести сюрприз
Футболисты сборной Казахстана уважают команду России, но хотят преподнести сюрприз в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020, заявил главный тренер казахстанской команды Михал Билек.
Обновлено в 08:44
Армия и оружие
В МИД назвали «пятном позора» НАТО бомбардировку Югославии
Бомбардировка Югославии навсегда останется пятном позора на репутации НАТО, сообщили в МИД России.
Обновлено в 08:41
Наука
Исследование раскрыло связь употребления горячего чая и рака пищевода
Ученые из США проводили специальное исследование десять лет. Горячий чай может повысить риск развития рака пищевода.
Обновлено 20 марта в 16:00
Происшествия
В дагестанском Хасавюрте отравились почти 90 человек
Все пострадавшие доставлены в больницы с признаками острой кишечной инфекции, однако состояние отравившихся преимущественно легкой степени, тяжелых случаев не зафиксировано.
Обновлено в 08:50
Происшествия
В бизнес-центре в Москве произошла драка со стрельбой
Полиция задержала несколько человек, устроивших драку со стрельбой в бизнес-центре в Москве, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 02:49
Политика
Националисты устроили антикоррупционный митинг в Киеве
Представители партии «Национальный корпус» устроили митинг против коррупции в оборонной сфере Украины.
Обновлено в 08:24
Футбол
На матче «Зенит» – «Аустрия» ожидается до 40 тысяч зрителей
Сегодня «Зенит» сыграет в товарищеском матче с «Аустрией». На «Газпром Арене» ожидается до 40 тысяч зрителей.
Обновлено в 06:42
Армия и оружие
Российские Су-27 дважды сопроводили бомбардировщики США над Балтикой
За последние сутки российские Су-27 дважды поднимались в воздух, чтобы сопроводить американские стратегические бомбардировщики B-52H над Балтийским морем.
Обновлено в 07:15
Политика
Порошенко уверен в победе на выборах президента
Абсолютно уверен в своем переизбрании на второй срок президент Украины Петр Порошенко, об этом он заявил 22 марта в эфире телеканала «Украина».
Обновлено вчера в 18:49
Происшествия
Жертвами аварии с туристическим автобусом в Китае стали 26 человек
По данным South China Morning Post, в Китае нередко происходят возгорания автобусов, зачастую их причиной становятся неполадки с двигателем.
Обновлено в 08:34
Спорт
Загитова после победы на ЧМ до пяти утра сдавала допинг-тест
Российская фигуристка Алина Загитова после победы на чемпионате мира в японской Сайтаме долго сдавала допинг-тест, поэтому ещё не успела осмыслить свой успех.
Обновлено в 08:48
Экономика
Правительство одобрило новый порядок выплат пособий сотрудникам МВД
Правительство РФ на заседании в четверг одобрило законопроект, согласно которому МВД РФ получит возможность определять порядок выплаты пособий в случаях гибели сотрудника МВД, получения им увечья на службе, а также возмещения вреда, причинённого имуществу сотрудника или его близких родственников, сообщается на сайте кабинета министров.
Обновлено в 06:53
Шоу-бизнес
Из-за фальшивой любви к Началовой разгорелся скандал
Обновлено в 08:41
Музыка
В Перми пройдёт бесплатный концерт памяти жертв трагедии в Кемерово
В понедельник, 25 марта, в Органном концертном зале состоится концерт (6+), посвящённый годовщине пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово.
Обновлено в 05:13
Футбол
Экс-директор «Наполи»: Дешам сменит Аллегри в «Ювентусе»
Бывший спортивный директор «Наполи» Пьерпаоло Марино заявил, что Дидье Дешам, скорее всего, сменит Массимилиано Аллегри на посту главного тренера «Ювентуса».
Обновлено в 08:21
Общество
В Comedy Woman снова нашли оскорбление маршала-героя
Обновлено вчера в 16:38
Общество
В Пскове начался митинг против строительства завода «Титан-Полимер»
В Пскове, на площади Ленина, начался митинг против строительства завода «Титан-Полимер» на территории особой экономической зоны «Моглино».
Обновлено в 07:18
Общество
Почти четверть россиян курят ежедневно
Обновлено в 06:06
Шоу-бизнес
Николай Носков впервые появился на публике после инсульта
63-летний Николай Носков, переживший в прошлом году инсульт, впервые появился на публичном мероприятии.
Обновлено вчера в 07:59
Политика
Северная Македония продлила россиянам безвизовый въезд
Правительством Республики Северная Македония принято очередное решение предоставить гражданам России с 16 марта 2019 года по 15 марта 2020 года право безвизового въезда в страну без каких-либо дополнительных условий, в том числе оговорённых действующим Соглашением, — говорится в сообщении дипведомства.
Обновлено в 07:48