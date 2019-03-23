Политика
Киев учредит день памяти жертв «российско-украинской войны»Lenta.ru 00:22
В Киеве учредят день памяти погибших «защитников-участников российско-украинской войны». Об этом сказано на сайте пресс-службы министерства по делам ветеранов страны. В сообщении говорится, что конкретную дату должны будут выбрать члены семей погибших.
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Общество
В Татарстане бюджетникам запретили заряжать телефоны на работе
В Балтасинском районе Татарстана сотрудникам муниципальных бюджетных учреждений запретили заряжать телефоны на рабочем месте.
Обновлено вчера в 13:21
Общество
Каждый пятый россиянин оказался заядлым курильщиком
22,5% россиян курят ежедневно, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат) по итогам выборочного наблюдения поведенческих факторов, влияющих на здоровье населения.
Обновлено в 03:43
Армия и оружие
В Сирии испытывают новую российскую ракету «изделие 305»
На сирийском фронте испытывают авиационную управляемую ракету, предназначенную для модифицированного "Ночного охотника".
Обновлено в 03:30
Политика
Восемь стран Южной Америки создали новый региональный блок
На саммите в Сантьяго лидеры восьми южноамериканских стран подписали декларацию о создании нового регионального блока PROSUR.
Обновлено в 04:00
Спорт
Россия получит максимальную квоту в танцах на льду на ЧМ-2020
Сборная России по фигурному катанию получит максимальную квоту в танцах на льду на ЧМ-2020 по итогам выступления на первенстве мира этого года, которое проходит в японской Сайтаме.
Обновлено в 03:27
Авто
Jaguar Land Rover засудил китайскую компанию за плагиат
Суд пекинского района Чаоян вынес окончательное решение в разбирательстве по поводу кроссовера Landwind X7, который является нелицензионной копией модели Range Rover Evoque первого поколения.
Обновлено вчера в 10:13
Происшествия
Пожар произошел на складе на юго-западе Москвы
Обновлено вчера в 19:41
Единоборства
Анатолий Токов победил Харриса на турнире Bellator 218
Российский боец смешанного стиля (ММА) Анатолий Токов нанес поражение представителю США Джеральду Харрису на турнире Bellator 218, проходившем в Такервилле (Штат Оклахома, США).
Обновлено в 02:44
Наука
«Росэнергоатом» заявил о запуске реактора нового энергоблока АЭС
На Нововоронежской АЭС-2 прошел успешный пуск ядерного реактора ВВЭР-1200 инновационного энергоблока №2, сообщается на официальном портале концерна "Росэнергоатом".
Обновлено в 03:15
Хоккей
Секс-символ Уфы разденется после выхода «Салавата» в финал Востока
Секс-символ хоккейной Уфы Ульяна Тригубчак, работающая на телеканале БСТ на трансляциях домашних матчей «Салавата», обещала фотосессию в стиле ню, в случае если команда выйдет в финал конференции.
Обновлено вчера в 15:45
Политика
Президент Казахстана переименовал Астану в Нур-Султан
Сразу после принятия присяги Токаев выступил с предложением переименовать столицу страны Астану в город Нур-Султан, а также увековечить имя первого президента республики в названиях центральных улиц городов страны.
Обновлено в 03:02
Происшествия
В МВД рассказали о погибшем в Нижнекамске полицейском
Обновлено вчера в 09:36
Игры
Как на создание одной фигурки по Lost Ark может уйти 300 тысяч рублей? Ответ в новом ролике
Mail.Ru продолжает рассказывать о создании эксклюзивной фигурки арканолога из Lost Ark . Вслед за первым выпуском сегодня появился и второй.
Обновлено вчера в 19:00
Общество
Росстат раскрыл зарплаты чиновников в России
Среднемесячная зарплата гражданских служащих в регионах России в 2018 году составила 49,4 тысячи рублей.
Обновлено 21 марта в 09:51
Политика
Лидер президентской гонки на Украине назвал условие возвращения Крыма
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский оценил возможность возвращения Крыма. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Ictv.
Обновлено вчера в 19:17
Политика
Глава МИД Германии счел правильными бомбардировки Югославии НАТО
Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что бомбардировки Югославии странами НАТО были «правильными».
Обновлено в 03:24
Политика
Венгрия получила гарантию поставки российского газа в обход Украины
Глава МИДа Венгрии Петер Сийярто заявил о том, что страна получила гарантии от российского «Газпрома» на поставку газа в будущем году, вне зависимости от исхода переговоров между РФ и Украиной.
Обновлено вчера в 01:07
Политика
Новый президент Казахстана совершил первый официальный визит
Обновлено в 03:21
Политика
Медведев поручил к 1 июня подготовить концепцию нового КоАП
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил к 1 июня представить концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях.
Обновлено в 02:57
Происшествия
В бизнес-центре в Москве произошла драка со стрельбой
Полиция задержала несколько человек, устроивших драку со стрельбой в бизнес-центре в Москве, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 02:49
Шоу-бизнес
Мать Собчак рассказала об отношениях с Виторганом после развода дочери
Мать российской телеведущей Ксении Собчак Людмила Нарусова рассказала о ее отношениях с супругом дочери Максимом Виторганом после того, как они решили расстаться.
Обновлено в 03:34
Политика
Расследование спецпрокурора Мюллера завершено
Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.
Обновлено вчера в 17:29
Армия и оружие
Депутат ГД: Россия принесла мир в Сирию
Россия принесла в Сирию мир и надежду на возрождение.
Обновлено в 04:12
Происшествия
В Германии задержали 11 подозреваемых в подготовке теракта
Вследствие проведенной операции в федеральных землях Гессен и Рейнланд-Пфальц удалось задержать 11 человек.
Обновлено вчера в 15:27
Политика
Макрон отказался вводить армию в Париж для подавления протестов
Президент Франции Эммануэль Макрон отказался мобилизовать армию для подавления очередной протестной акции движения «желтые жилеты», намеченной на 23 марта.
Обновлено в 03:23
Музыка
Умерла первая исполнительница песни «Спят усталые игрушки»
Обновлено в 02:04
Происшествия
Ушли в отставку разом все судьи районного суда в Томской области
В полном составе ушли в отставку судьи Молчановского районного суда в Томской области, 21 марта сообщает новостной сайт vtomske.ru.
Обновлено вчера в 14:35
Общество
Внуки маршалов Баграмяна и Конева решили пожаловаться на ТНТ в СК
Внуки советских маршалов Ивана Баграмяна и Ивана Конева намерены написать заявление в Следственный комитет из-за шутки в шоу comedy Woman на канале ТНТ.
Обновлено в 00:02