Политика
Киев спрогнозировал сложную зиму из-за дефицита угля и споров с РФРоссийская газета 19:59
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве страны Андрей Герус предупредил граждан о предстоящей трудной зиме. По его словам, сложности возникнут из-за спора с Россией по транзиту газа и недостаточного количества угля.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 21:14, Ашберн
Происшествия
В Саратове задержали подозреваемого в отравлении конфет крысиным ядом
Саратовская полиция проверяет сообщение о том, что мужчина посыпал конфеты на прилавке одного из магазинов крысиным ядом, подозреваемый задержан, сообщила РИА Новости в понедельник начальник пресс-службы областного главка МВД Анастасия Захарова.
Обновлено в 13:47
Политика
Трамп подтвердил свою заинтересованность в покупке Гренландии
Президент США Дональд Трамп подтвердил журналистам, что интересовался покупкой крупнейшего на Земле острова - Гренландия - у Дании.
Обновлено вчера в 17:03
Космос
Космический Tesla Roadster совершил первый оборот вокруг Солнца
Электрокар Tesla Roadster, запущенный в космос, совершил первый полный оборот вокруг Солнца.
Обновлено в 05:02
Политика
Макрон заявил о важности встречи с Путиным
Президент Франции Эмманюэль Макрон в начале проходящей сегодня встречи с главой России Владимиром Путиным заявил о своем намерении обсудить Иран, переговоры в «нормандском формате» и Сирию, в том числе ситуацию в Идлибе.
Обновлено в 11:26
Экономика
Крупнейшую в Британии сеть пабов продали гонконгской компании за 2,7 млрд
Британская компания Greene King, управляющая крупнейшей в стране сетью пабов и ресторанов, подписала соглашение о ее покупке гонконгской инвестиционной компанией CK Asset Holdings за 2,7 млрд.
Обновлено в 14:03
Экономика
Определены крупнейшие должники России
Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия
Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в аэропорту Гюмри
Самолет российской авиакомпании "Победа" совершил жесткую посадку в аэропорту города Гюмри, сообщили в комитете гражданской авиации Армении.
Обновлено в 15:40
Экономика
Когда в России ожидается новый кризис, рассказали эксперты
Новый кризис ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на экспертов Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено в 16:50
Общество
Школам рекомендовали ограничить использование мобильников
Опубликованы рекомендации по использованию мобильных телефонов в школе, подготовленные Роспотребнадзором, Минпросвещения, Рособрнадзором и Российской академией образования.
Обновлено в 02:24
Происшествия
В Ульяновске подросток убил свою семью из пяти человек
Подросток из села Патрикеево (Ульяновская область) убил всех членов своей семьи и покончил с собой.
Обновлено вчера в 06:46
Происшествия
Полиция расследует, кто и зачем выбросил документы Минфина на свалку
Жители поселка Восток под Наро-Фоминском нашли незаконную свалку, на которую кто-то выбросил сотни бумаг из Минфина.
Обновлено в 13:06
Происшествия
В ДТП с двумя маршрутками в центре Воронежа пострадали пятеро
В центре Воронежа произошло ДТП с участием двух маршрутных «ПАЗов».
Обновлено в 13:56
Экономика
Минэкономразвития сообщило об ускорении роста ВВП в июле
«Значительный положительный вклад в темпы роста ВВП (по оценке, 0,5 п.п. в июле) по-прежнему вносит промышленное производство», — отметили в министерстве.
Обновлено в 11:03
Здоровье
Психиатр назвал четыре условия душевного спокойствия человека
Специалист выделил четыре сферы, порядок в которых необходим для душевного равновесия и счастливой жизни человека.
Обновлено в 04:07
Политика
Супруга Нетаньяху бросила на землю кусок традиционного каравая в Киеве
Саре показалось, что экипаж отнёсся к ней без должного почитания. В Киеве супруга Нетаньяху тоже сумела «отличиться».
Обновлено в 05:32
Игры
В Steam стартовали предзаказы Gears 5 — в России игра стоит 3999 рублей
В Steam стартовали предварительные заказы Gears 5, но если вы рассчитывали на региональные цены, то останетесь разочарованы.
Обновлено в 19:13
Политика
WSJ: прокуроры США готовят расследование против крупных технологических компаний
В прошлом месяце стало известно о том, что власти Соединенных Штатов готовятся начать масштабное расследование в отношении американских компаний Amazon, Apple, Facebook и Google для проверки возможных нарушений с их стороны антимонопольного законодательства.
Обновлено в 18:09
Общество
В ГД предложили освобождать водителей от штрафов в некоторых случаях
Депутаты предложили внести поправку в статью 2.6.1 КоАП РФ об административной ответственности собственников транспортных средств, которая подразумевает обязательное размещение данных о штрафах на Едином портале госуслуг.
Обновлено в 18:03
Космос
Девятиклассник из Якутии победил в конкурсе фантастических проектов
Ученик 9 класса из Якутии второй раз победил в ежегодном конкурсе фантастических проектов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 21:18
Общество
Умер датский миллиардер Ларс Ларсен
Один из богатейших людей Дании, бизнесмен Ларс Ларсен скончался в возрасте 71 года.
Обновлено в 10:43
Политика
Снос памяти: Польша демонтировала более 420 советских монументов
За прошедшие годы в Польше было ликвидировано свыше 420 советских памятников вне мест захоронений.
Обновлено в 17:02
Происшествия
Площадь природного пожара на Канарах достигла 10 тысяч гектаров
Площадь природного пожара на испанском острове Гран-Канария, одном из крупнейших в популярном среди туристов Канарском архипелаге, достигла 10 тысяч гектаров, сообщает службы спасения Канарских островов Ранее сообщалось, что площадь возгорания составляет 6 тысяч гектаров.
Обновлено в 18:21
Политика
Росатом подал заявку на участие в проекте АЭС «Белене» в Болгарии
Государственная корпорация "Росатом" подала заявку на участие в процедуре выбора стратегического инвестора по проекту атомной электростанции "Белене".
Обновлено в 05:55
Политика
Две мониторинговые станции в России сообщили о перебоях со связью
Две российские станции, входящие в международную систему мониторинга ядерных испытаний, перестали передавать данные 10 августа из-за перебоев со связью.
Обновлено в 12:26
Политика
Чемезов связал протесты в Москве с раздражением людей
Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью РБК прокомментировал проходящие в Москве с июля массовые протесты.
Обновлено в 07:46
Здоровье
Врачи назвали простые способы предотвратить заболевания сердца
Врачи озвучили простые способы предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний, передает РИА Новости.
Обновлено в 21:07
Происшествия
В Петербурге покончил с собой заслуженный артист России Михаил Романов
Заслуженный артист России, музыкант Михаил Романов найден мертвым в Санкт-Петербурге, сообщили его коллеги.
Обновлено в 07:30