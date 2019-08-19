Политика

Киев спрогнозировал сложную зиму из-за дефицита угля и споров с РФРоссийская газета 19:59

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве страны Андрей Герус предупредил граждан о предстоящей трудной зиме. По его словам, сложности возникнут из-за спора с Россией по транзиту газа и недостаточного количества угля.
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Власти Украины ожидают «сложную зиму» из-за дефицита угля

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В Саратове задержали подозреваемого в отравлении конфет крысиным ядом

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Самолет российской авиакомпании "Победа" совершил жесткую посадку в аэропорту города Гюмри, сообщили в комитете гражданской авиации Армении.
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Экономика

Когда в России ожидается новый кризис, рассказали эксперты

Новый кризис ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на экспертов Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
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Школам рекомендовали ограничить использование мобильников

Опубликованы рекомендации по использованию мобильных телефонов в школе, подготовленные Роспотребнадзором, Минпросвещения, Рособрнадзором и Российской академией образования.
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Обновлено вчера в 06:46
Происшествия

Полиция расследует, кто и зачем выбросил документы Минфина на свалку

Жители поселка Восток под Наро-Фоминском нашли незаконную свалку, на которую кто-то выбросил сотни бумаг из Минфина.
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В ДТП с двумя маршрутками в центре Воронежа пострадали пятеро

В центре Воронежа произошло ДТП с участием двух маршрутных «ПАЗов».
Обновлено в 13:56
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Минэкономразвития сообщило об ускорении роста ВВП в июле

«Значительный положительный вклад в темпы роста ВВП (по оценке, 0,5 п.п. в июле) по-прежнему вносит промышленное производство», — отметили в министерстве.
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Ученик 9 класса из Якутии второй раз победил в ежегодном конкурсе фантастических проектов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Минобороны анонсировало учения с участием 128 тысяч военных

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Один из богатейших людей Дании, бизнесмен Ларс Ларсен скончался в возрасте 71 года.
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Площадь природного пожара на испанском острове Гран-Канария, одном из крупнейших в популярном среди туристов Канарском архипелаге, достигла 10 тысяч гектаров, сообщает службы спасения Канарских островов Ранее сообщалось, что площадь возгорания составляет 6 тысяч гектаров.
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Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью РБК прокомментировал проходящие в Москве с июля массовые протесты.
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В Петербурге покончил с собой заслуженный артист России Михаил Романов

Заслуженный артист России, музыкант Михаил Романов найден мертвым в Санкт-Петербурге, сообщили его коллеги.
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