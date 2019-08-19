Политика
Киев спрогнозировал сложную зиму из-за дефицита угля и споров с РФРоссийская газета 19:59
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве страны Андрей Герус предупредил граждан о предстоящей трудной зиме. По его словам, сложности возникнут из-за спора с Россией по транзиту газа и недостаточного количества угля.
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Общество
В Японии за неделю от жары умерли семь человек
По меньшей мере семь человек скончались, более 7 тысяч госпитализированы в Японии за прошедшую неделю из-за установившейся на территории страны жары.
Обновлено в 22:43
Происшествия
Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в аэропорту Гюмри
Самолет российской авиакомпании "Победа" совершил жесткую посадку в аэропорту города Гюмри, сообщили в комитете гражданской авиации Армении.
Обновлено в 15:40
Политика
Макрон причинил боль супруге на глазах у Путина
Во время позирования фотографам президент Франции взял супругу за травмированную руку и, судя по всему, причинил ей боль.
Обновлено в 16:35
Шоу-бизнес
Богомолов заявил, что хочет снять Ксению Собчак в кино
Режиссёр Константин Богомолов заявил, что готов снять в одном из своих фильмов новую возлюбленную — журналистку Ксению Собчак.
Обновлено в 06:17
Путешествия
Названы самые популярные среди путешественников приметы
В опросе принимали участие 1,5 тыс. человек. Выяснилось, что 52% опрошенных путешественников присаживаются на дорожку.
Обновлено в 17:39
Гаджеты
Xiaomi 29 августа представит смартфон Redmi Note 8 и смарт-ТВ Redmi TV
Китайская компания Xiaomi 29 августа представит смартфон Redmi Note 8 и первый смарт-ТВ под маркой Redmi.
Обновлено в 15:15
Кино
Кевин Смит снимет аниме-сериал про Хи-Мэна для Netflix
Обновлено в 05:49
Футбол
«Спартак» обыграл ЦСКА в московском дерби
"Спартак" на своем поле обыграл ЦСКА в московском дерби в рамках шестого тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 15:00
Авто
Ford и Lincoln разрабатывают новые среднеразмерные электрокроссоверы
Как сообщают источники из Automotive News Canada, в данный момент идет работа над проектом нового среднеразмерного полностью электрического кроссовера, который будет выпускаться под марками Ford и Lincoln.
Обновлено в 21:02
Армия и оружие
NYT: ИГИЛ наращивает силы в Ираке и Сирии
Террористическая группировка ИГИЛ* восстанавливает свои источники финансирования и наращивает силы в Ираке и Сирии.
Обновлено в 20:03
Экономика
Банки начнут блокировать карты за получение подозрительных платежей
Банки могут получить право без предупреждения на 30 дней блокировать карты, если посчитают, что деньги были зачислены на счет путем мошенничества.
Обновлено в 19:47
Футбол
Футболист «Барселоны» Дембеле пропустит пять недель из-за травмы
Футболист "Барселоны" Усман Дембеле выбыл из строя на срок до пяти недель из-за мышечной травмы, сообщается на сайте испанского клуба.
Обновлено в 16:04
Футбол
Суд 6 сентября рассмотрит ходатайства Мамаева и Кокорина об УДО
В Алексеевском районном суде (Белгородская область) 6 сентября рассмотрят ходатайства экс-нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении (УДО).
Обновлено в 08:01
Армия и оружие
Названы сроки полного восстановления энергоснабжения на востоке Алеппо
Полное восстановление энергоснабжения в восточной части Алеппо планируется завершить к концу августа.
Обновлено в 22:41
Экономика
Эксперты спрогнозировали затраты на развлечения и СМИ в России
Затраты на развлечения и медиа в России в прошлом году выросли в долларовом исчислении на 6,5%, что выше, чем в среднем по миру (4,3%).
Обновлено в 17:00
Армия и оружие
Сирийская авиация обстреляла турецкий конвой
Обновлено в 07:40
Экономика
России дали «год-полтора» до кризиса
Экономический кризис в России начнется не раньше, чем через год или полтора, и будет связан с совокупностью общемировых проблем.
Обновлено в 13:34
Политика
Трамп опубликовал фотоколлаж с небоскрёбом Trump Tower в Гренландии
Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter опубликовал коллаж с изображением башни Trump Tower в Гренландии.
Обновлено в 21:01
Экономика
WP: Белый дом рассматривает возможность снижения налога на зарплату
Белый дом рассматривает возможность временного снижения налога на зароботную плату для стимулирования экономики.
Обновлено в 18:49
Гаджеты
Supreme показал линейку «модных» кнопочных телефонов
Supreme показал линейку «модных» кнопочных телефонов, правда их стоимость пока не раскрывается, но не исключено, что телефоны, выполненные в соответствующем для следующего сезона стиле, получат завышенный в отличие от аналогов ценники.
Обновлено в 11:54
Происшествия
Полиция расследует, кто и зачем выбросил документы Минфина на свалку
Жители поселка Восток под Наро-Фоминском нашли незаконную свалку, на которую кто-то выбросил сотни бумаг из Минфина.
Обновлено в 13:06
Политика
Эксперт заявил, что Украину готовят к размену
Зеленскому же намекают, на то, что Украину будут разменивать, отметил Скачко в эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1".
Обновлено в 16:36
Общество
Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах
Рабочая группа, в которую вошли Министерство просвещения, Роспотребнадзор и Рособрнадзор, рекомендовала регионам России рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах.
Обновлено в 01:40
Экономика
Ростовская область оказалась на 58-м месте по доступности бензина
Ростовская область оказалась на 58-м месте в рейтинге регионов по доступности бензина.
Обновлено в 01:45
Здоровье
Не подозревавшая о беременности американка родила тройню
Женщина признается, что она во время беременности не чувствовала ни токсикоза, ни шевелений, поэтому совершенно не понимает, как могла оказаться в такой ситуации, — передает KOTA TV .
Обновлено в 12:40
Политика
Владимир Путин впервые прокомментировал протесты в Москве
Обновлено в 13:00