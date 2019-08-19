Политика

Киев спрогнозировал сложную зиму из-за дефицита угля и споров с РФРоссийская газета вчера в 19:59

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве страны Андрей Герус предупредил граждан о предстоящей трудной зиме. По его словам, сложности возникнут из-за спора с Россией по транзиту газа и недостаточного количества угля.
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