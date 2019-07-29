с чего всё началось

Настойчивые попытки столкнуть Россию и Украину не приведут ни к каким результатам. Русскоязычный телеканал будет существовать, но это не значит, что люди, которые будут его смотреть, не смогут разобрать, кто враг Украине, а кто друг.

Киев создаст всемирный русскоязычный канал, чтобы усилить информационную борьбу как за умы украинцев, проживающих на территориях Донбасса и Крыма, так и россиян на территории России, заявил в интервью «Интерфакс-Украина» замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Киев создаст русскоязычный канал для «борьбы за умы» жителей Донбасса

Театры Машков пояснил, когда вернётся в кино Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков рассказал, при каких условиях может вернуться в кино.

Политика Соратник Зеленского грубо высказался об отмене Дня Победы на Украине Новоизбранный депутат Верховной рады Украины от президентской партии «Слуга народа», блогер Максим Бужанский заявил, что не поддержит фракцию, если в ней решат отменить празднование Дня Победы в государстве.

Политика Georgian Airways потеряла 25 млн долларов из-за запрета на полеты в РФ Из-за прекращения прямого авиасообщения между РФ и Грузией компания Georgian Airways потеряла 25 миллионов долларов.

Игры IO Interactive уже работает над новой частью Hitman и оригинальной IP Первая часть документального фильма The Fall & Rise of Hitman от Noclip Сегодня, 29 июля, студия Noclip выпустила первый эпизод (всего их будет четыре) нового документального фильма The Fall & Rise of Hitman, на этот раз посвященного IO Interactive, ее истории, коллективу и проектам.

Футбол «Зенит» решил купить футболиста «Барселоны» Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил переговоры с «Барселоной» о покупке Малкома, отметив, что диалог находится «в самой активной стадии».

Общество Площадь пожаров в Красноярском крае за сутки увеличилась По данным министерства лесного хозяйства региона, по состоянию на утро 29 июля в Эвенкии действует 71 пожар на общей площади около 978 тыс. га.

Экономика Financial Times восхитилась российской системой налогообложения Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.

Технологии Спутниковый интернет в России запрещается Замминистра связи Олег Иванов рассказал «Коммерсанту», что на очередном заседании ГКРЧ в очередной раз решено отказать американскому проекту спутниковой связи OneWeb в выделении частот в России.

Шоу-бизнес Ургант опубликовал коллаж с фотографиями повзрослевших дочерей Иван Ургант сделал необычный коллаж из снимков своих дочерей Эрики, Леры и Нины.

Экономика Росстат зафиксировал рост бедности Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 г. увеличилась до 20,9 млн человек и достигла 14,3% населения, сообщается на сайте Росстата.

Общество «Росконтроль» проверил зубные пасты "Росконтроль" исследовал качество зубных паст. Результаты эксперимента представлены на официальном сайте ведомства.

Общество Марихуану разрешили в Нью-Йорке Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо подписал законопроект, который предусматривает смягчение наказания за хранение марихуаны.

Общество В России предложили заблокировать BlaBlaCar Как отмечается, под угрозой могут оказаться почти 230 ресурсов, среди которых «Яндекс.Автобусы», а также «автобусные» страницы на «Туту.ру», «Связном.Трэвел» и OneTwoTrip.

Политика Грузия назвала условия запуска международных рейсов из Абхазии «Ни одна авиакомпания не сможет осуществлять международные воздушные перевозки в аэропорт Сухуми до тех пор, пока Грузия не примет решение об этом и грузинская сторона не будет осуществлять надзор за безопасностью полетов», – говорится в заявлении ведомства.

Игры Nvidia воссоздала высадку на Луну с помощью трассировки лучей Компания Nvidia воссоздала высадку на Луну с помощью трассировки лучей. Эта технология позволила добиться реалистичной передачи картинки.

Общество Фанаты Rammstein устроили гонку за лучшие места на концерте Самые быстрые из поклонников смогли занять лучшие места на танцполе. Ранее сообщалось, что улицы Москвы перекроют из-за концерта Rammstein.

Экономика Зарплату главы Фонда развития моногородов сравнили с их бюджетами Счетная палата РФ в ходе проверки сравнила зарплату гендиректора Фонда развития моногородов с расходами их бюджетов.

Политика В партии Зеленского назвали будущего спикера Рады Будущий народный депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, кто станет спикером Верховной рады Украины IX созыва.

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Экономика Uber решил уволить каждого третьего специалиста по маркетингу Американская компания Uber Technologies Inc. приняла решение сократить около 400 из примерно 1,2 тыс. сотрудников отдела маркетинга и связей с общественностью по всему миру.

Армия и оружие В России возрождают расформированные при Горбачеве военные соединения Издание напомнило, что понтонно-мостовые соединения были отменены в 1989 году при Михаиле Горбачеве.

Культура Российского дирижера Гергиева освистали в Германии "Цайт" опубликовала разгромную рецензию. Гергиев дирижировал оперу Вагнера "Тангейзер". В мире Гергиева считают выдающимся дирижером.

Космос Curiosity прислал снимки места, идеального для поиска жизни на Марсе Curiosity отправил снимки места, которое было признано идеальным для поиска доказательств жизни на Марсе.

Общество Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил критическую отметку Уровень воды в реке Ия в иркутском Тулуне превысил на 210 сантиметров критическую отметку и достиг 910 сантиметров, сообщается на сайте городской администрации.