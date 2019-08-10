В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) заявили, что командование украинских силовиков направило на линию разграничения снайперов, которым можно стрелять как по военным, так и по мирным жителям.

Киев разрешил снайперам ВСУ стрелять по мирным жителям в Донбассе

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