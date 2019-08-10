Армия и оружие
Киев разрешил снайперам ВСУ стрелять по мирным жителям на ДонбассеРоссийская газета 11:25
В субботу начальник пресс-службы Управления Народной милиции Донецкой народной Республики Даниил Безсонов заявил о том, что командование украинской операции объединенных сил направило к линии соприкосновения снайперов для ведения огня не только по военнослужащим Народной милиции ДНР, но и по мирным жителям.
Читать в источнике
Оценить36
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 21:46, Вашингтон
Общество
Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек
Обновлено в 10:28
Наука
В Эфиопии обнаружено высокогорное поселение людей эпохи палеолита
Немецкие ученые нашли поселение первобытных людей в горах Эфиопии. Место располагается на высоте около 3500 м над уровнем моря в Бале.
Обновлено в 02:01
Технологии
Бывший эксперт Google по этике призвал отказаться от технологий, превращающих людей в управляемое стадо
Тристан Харрис, бывший специалист Google по этике, занимавшийся в компании вопросами исследования и управления человеческими убежденими, в интервью Associated Press призвал включать мозги и отказываться от технологий, превращаюих людей в управляемое стадо.
Обновлено в 20:57
Религия
В чем и кому помогает святитель Николай Чудотворец
Обновлено в 19:58
Политика
Украинские силовики обыскали танкер из-за посещения Севастополя
Ситуация в Азовском море обострилась весной 2018 года после того, как украинские пограничники задержали судно "Норд" под российским флагом.
Обновлено в 20:09
Политика
В Венесуэле собирают подписи против санкций со стороны США
В Венесуэле начался сбор подписей против санкций США. Об этом сообщает Венесуэльское агентство новостей.
Обновлено в 16:22
Армия и оружие
Йеменские сепаратисты заявили о захвате президентского дворца в Адене
Обновлено в 19:14
Политика
Суд в Тбилиси назначил залог в отношении экс-гендиректора «Рустави 2»
Тбилисский городской суд отпустил под залог 40 тысяч лари (около 14 тысяч долларов) бывшего гендиректора грузинской оппозиционной телекомпании "Рустави 2" Ники Гварамия, который обвиняется прокуратурой в злоупотреблении полномочиями, передает телеканал.
Обновлено в 18:32
Гаджеты
Samsung Galaxy Note 10 был стальным, а стал алюминиевым
В рекламном ролике и на сайте производителя тоже указали, что смартфоны получили стальную рамку.
Обновлено в 16:47
Политика
Украинский чиновник опубликовал письма от крымчан
Двое жителей полуострова обратили внимание, что разница между Крымом и материковой Украиной видна невооруженным глазом сразу по пересечении границы.
Обновлено в 13:41
Политика
Массовая антиправительственная акция прошла накануне вечером в Румынии
Накануне акции с требованием отставки правительства прошли и в других румынских городах.
Обновлено в 20:03
Футбол
На стадионе АЗ обрушилась крыша
На стадионе нидерландского «АЗ Алкмар» обрушилась крыша. Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист Indehekken Брайан Вийкер.
Обновлено в 13:18
Политика
Сенатор прокомментировал появление японской карты с Южными Курилами
Ранее стало известно, что на сайте Олимпиады 2020 года в Токио появилась карта страны, на которой четыре российских острова Южных Курил, на которые претендует Япония, обозначены как японские — в составе префектуры Хоккайдо.
Обновлено вчера в 03:31
Общество
Названы самые распространённые фамилии в России и Екатеринбурге
Председатель Археографической комиссии УрО РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин назвал самые популярные фамилии в России и Екатеринбурге.
Обновлено в 04:48
Общество
Высший уровень пожарной опасности объявлен в Греции
Обновлено в 01:44
Происшествия
В Норвегии произошла стрельба в мечети
Мужчина открыл огонь в мечети в Берум, пригороде Осло. В результате инцидента пострадал один человек, сообщила норвежская полиция в Twitter.
Обновлено в 19:45
Наука
Молодая кровь позволяет бороться с болезнью Альцгеймера
Сотрудники компании сообщили об итогах исследования, в рамках которого сорока пациентам с болезнью Альцгеймера вводили в кровь фракцию плазмы с этими белками.
Обновлено вчера в 01:06
Кино
На канале ОТР покажут премьеру фильма об истории Татарстана
11 августа в честь праздника Курбан-байрам на канале ОТР покажут премьеру фильма об истории Татарстана "Вслед за эхом".
Обновлено в 07:23
Происшествия
В Петербурге арестовали учителя за изнасилование несовершеннолетней
Школьный учитель, обвиняемый в совершении ряда преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетней, арестован в Санкт-Петербурге, сообщили в субботу в Главном следственном управлении СК РФ по городу.
Обновлено в 11:18
Энергетика
«Северный поток-2» отреагировал на данные о срыве сроков
В четверг, 8 августа, Reuters сообщило, что строительство «Северного потока-2» может задержаться на восемь месяцев, а его стоимость в этом случае увеличится на 660 миллионов евро (около 740 миллионов долларов).
Обновлено вчера в 08:07
Футбол
«Зенит» победил «Динамо» в матче чемпионата России по футболу
Санкт-петербургский "Зенит" одержал победу над московским "Динамо" со счетом 2:0 в гостевом матче пятого тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 13:57
Теннис
Россиянин Медведев вышел в финал турнира в Монреале
Обновлено в 19:51
Общество
Названа победительница конкурса «Миссис Россия-2019»
Победителем конкурса "Миссис Россия-2019" стала жительница Геленджика Екатерина Нишанова. Об этом сообщает "Пятый канал".
Обновлено в 20:41
Кино
Universal отозвала рекламу нового триллера после стрельбы в США
Студия Universal Pictures отложила маркетинговую кампанию нового триллера "Охота" о том, как американцы охотятся на других американцев из спортивного интереса.
Обновлено 08 августа в 06:11
Происшествия
Tesla загорелась после аварии на МКАД и попала на видео
Электромобиль Tesla столкнулся с эвакуатором «ГАЗель» на МКАД и загорелся. Очевидец поделился кадрами с места происшествия в Instagram.
Обновлено в 16:36
Происшествия
На юге Германии от удара молнии пострадали 15 футболистов
На юге Германии в результате удара молнии пострадали 15 футболистов. Об этом сообщает баварская газета Merkur.
Обновлено в 11:20
Наука
У мух-долгожителей изучили активность генов
Обновлено вчера в 00:00
Общество
Девы могут отдаться желаниям, а Рыбам стоит побыть с семьёй
ДЕВА Сегодня Девы могут отдаться своим желаниям и эмоциям.
Обновлено 08 августа в 08:03
Авто
Опубликован топ-10 самых доступных новых автомобилей в России
Аналитики агентства «Автостат» опубликовали топ-10 самых доступных новых автомобилей на российском рынке.
Обновлено в 06:54