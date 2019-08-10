Армия и оружие

Киев разрешил снайперам ВСУ стрелять по мирным жителям на ДонбассеРоссийская газета 11:25

В субботу начальник пресс-службы Управления Народной милиции Донецкой народной Республики Даниил Безсонов заявил о том, что командование украинской операции объединенных сил направило к линии соприкосновения снайперов для ведения огня не только по военнослужащим Народной милиции ДНР, но и по мирным жителям.
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