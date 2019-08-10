Армия и оружие

Киев разрешил снайперам ВСУ стрелять по мирным жителям на ДонбассеРоссийская газета 11:25

В субботу начальник пресс-службы Управления Народной милиции Донецкой народной Республики Даниил Безсонов заявил о том, что командование украинской операции объединенных сил направило к линии соприкосновения снайперов для ведения огня не только по военнослужащим Народной милиции ДНР, но и по мирным жителям.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

В ДНР заявили о разрешении украинским снайперам стрелять по гражданским

RT на русском19:35

В ДНР заявили, что украинским снайперам разрешили стрелять по мирным жителям Донбасса

Газета.Ru15:54

ДНР: в украинской армии разрешили снайперам стрелять по мирным жителям

ТК Звезда11:42

ВСУ разрешило снайперам стрелять по мирным жителям Донбасса

РЕН ТВ13:32

Киев разрешил снайперам ВСУ стрелять по мирным жителям на Донбассе

Российская газета11:25

В ДНР заявили, что украинским снайперам разрешили стрелять по мирным жителям

Life.ru09:28

В ДНР заявили, что украинская армия направила снайперов к линии разграничения в Донбассе

ТАСС08:25
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 20:20, Вашингтон
Армия и оружие

В бундестаге отвергли угрозы США вывести войска из Германии

Обновлено в 06:56
Политика

Суд в Тбилиси отпустил Нику Гварамию под залог

Тбилисский городской суд частично удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал в качестве меры пресечения бывшему генеральному директору телеканала "Рустави 2" Нике Гварамии залог в размере 40 тысяч лари (13 тысяч долларов).
Обновлено в 19:57
Общество

Пугающая деталь на фото девочки чуть не погубила ее

Обновлено в 08:48
Политика

В Раде назвали Трампа самым большим начальником Зеленского

Обновлено в 12:42
Общество

Амур у Хабаровска превысил отметку в пять метров

Обновлено 08 августа в 02:15
Политика

Видео с купающейся в платье Савченко насмешило пользователей Сети

Обновлено в 13:46
Общество

Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти

Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
Обновлено в 06:03
Шоу-бизнес

Известный промоутер прокомментировал разрыв Наргиз с Фадеевым

Обновлено 08 августа в 14:11
Происшествия

Tesla загорелась после аварии на МКАД и попала на видео

Электромобиль Tesla столкнулся с эвакуатором «ГАЗель» на МКАД и загорелся. Очевидец поделился кадрами с места происшествия в Instagram.
Обновлено в 16:36
Происшествия

Франция созвала Совбез ООН по Ливии

Франция созвала экстренное заседание Совбеза ООН для обсуждения ситуации в Ливии после гибели трех сотрудников всемирной организации в Бенгази в субботу, 10 августа.
Обновлено в 16:59
Происшествия

В Норвегии произошла стрельба в мечети

Мужчина открыл огонь в мечети в Берум, пригороде Осло. В результате инцидента пострадал один человек, сообщила норвежская полиция в Twitter.
Обновлено в 19:45
Культура

Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли

Обновлено в 11:15
Футбол

Дубль Суареса помог «Барселоне» разгромить «Наполи»

Встреча, прошедшая в американском Энн-Арборе, завершилась со счетом 4:0. В составе победителей дубль оформил Луис Суарес, также отличились Антуан Гризманн и Усман Дембеле.
Обновлено в 19:02
Политика

Синоптик оценил вероятность применения климатического оружия в России

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец опроверг предположения о том, что непогода в России связана с климатическими атаками со стороны США.
Обновлено в 09:47
Политика

«Врут давно, ложь уже опирается на насилие». Выступление Леонида Парфенова

Нынешняя кампания явила такое количество вранья и порожденного им насилия, что уже дело стало не в Мосгордуме.
Обновлено в 09:55
Армия и оружие

Сепаратисты захватили президентский дворец в Йемене, сообщил источник

Обновлено в 14:26
Технологии

Discord запускает услугу Go Live для потоковой трансляции игр

Сервис Discord скоро запустит новую функцию под названием Go Live, которая позволит каждому почувствовать себя стримером.
Обновлено в 14:27
Армия и оружие

Зачем Стокгольм намерен присоединиться к проекту общеевропейской армии

Швеция планирует принять участие в проекте создания единой европейской армии, заявил глава оборонного ведомства королевства Петер Хультквист.
Обновлено в 16:21
Происшествия

В США миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой

Обновлено в 12:20
Армия и оружие

Ким Чен Ын понаблюдал за испытанием нового оружия

Лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал при испытании "нового оружия", сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 18:53
Транспорт

Девять станций Сокольнической линии метро закроют на неделю

Девять станций Сокольнической линии московского метро будут закрыты в течение недели — с 18 по 24 августа.
Обновлено в 10:05
Общество

В Москве завершился митинг в поддержку независимых кандидатов

В конце акции представитель незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Ивана Жданова Борис Золотаревский призвал всех отправиться в «прогулку», за что был задержан.
Обновлено в 10:29
Армия и оружие

Киев потерял бойца в Донбассе

Обновлено в 14:01
Политика

В Германии объяснили невозможность вступления Украины в ЕС

Немецкий политолог Александр Рар объяснил, почему вступление Украины в Евросоюз (ЕС) невозможно.
Обновлено в 19:56
Политика

Массовая антиправительственная акция прошла накануне вечером в Румынии

Накануне акции с требованием отставки правительства прошли и в других румынских городах.
Обновлено в 20:03
Гаджеты

Huawei презентовала новую операционную систему Harmony OS

Как сообщает ТАСС, создание китайской компанией новой операционной системы преследует цель создания альтернативы ОС Android.
Обновлено вчера в 10:06
Культура

Джоанна Стингрей поддержала протестные митинги в Москве

Джоанна Стингрей дала интервью изданию накануне своего приезда в Россию. Некоторые вопросы были посвящены протестным митингам в Москве.
Обновлено в 09:20
Политика

Путин на мотоцикле приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму

Российский лидер Владимир Путин на мотоцикле "Урал" приехал на байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе, которое было организовано мотоклубом "Ночные волки".
Обновлено в 11:59
Происшествия

В «Росатоме» сообщили детали взрыва при испытаниях ракеты

Обновлено в 09:13
Хоккей

Роман Ротенберг: победа в Кубке Глинки/Гретцки показывает верное развитие хоккея в России

Обновлено в 17:19
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное