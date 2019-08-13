Политика

Киев разработал план «Б» на случай, если РФ прекратит транзит газаПолитика Сегодня 08:36

Киев разработал план «Б» на случай, если Россия сократит транзит газа в Европу. Об этом 13 августа заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк в интервью «Би-би-си Украина».
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Секретарь СНБО рассказал о плане «Б» на случай остановки российского газа

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Украина готовит план «Б» на случай прекращения транзита газа

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Александр Владимирович Данилюк
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Украинский общественный деятель, адвокат и координатор общественного движения «Спильна справа». Советник министра обороны Украины с июля по ноябрь 2014 года. Приобрёл широкую известность, руководя захватами зданий министерств на Украине во время Евромайдана.. Кандидат в президенты Украины на выборах 2019 года.
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