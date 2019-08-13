Политика
Киев разработал план «Б» на случай, если РФ прекратит транзит газаПолитика Сегодня 08:36
Киев разработал план «Б» на случай, если Россия сократит транзит газа в Европу. Об этом 13 августа заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк в интервью «Би-би-си Украина».
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Здоровье
Минздрав сообщил о росте числа больных вирусным гепатитом
Количество больных вирусным гепатитом в России c 2013 по 2018 годы выросло почти на 130 тысяч.
Обновлено в 04:15
Общество
В Госдуме назвали плюсы и минусы четырехдневной рабочей недели
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал идею перевести россиян на четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено в 06:27
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Космос
«Роскосмос» сообщил о прогрессе в создании ядерного «буксира»
Обновлено в 11:10
Политика
Мосгорсуд обязал зарегистрировать Митрохина кандидатом в Мосгордуму
Мосгорсуд отменил отказ окружного избиркома в регистрации Сергея Митрохина как кандидата в депутаты Мосгордумы, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 11:58
Политика
Россия объявила украинского дипломата персоной нон грата
Ранее 13 августа Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что сотрудник российского генконсульства во Львове объявлен персоной нон грата.
Обновлено в 11:54
Происшествия
В Екатеринбурге задержали устроившего смертельное ДТП водителя
В Екатеринбурге водителю «КИА», устроившему массовое дорожно-транспортное происшествие на улице Малышева, в результате которого погибли два человека, предъявили обвинения.
Обновлено в 10:30
Шоу-бизнес
Мать Бузовой встала на ее сторону после шутки о блокадниках
Мать певицы и ведущей Ольги Бузовой Ирина прокомментировала шутку дочери, сравнившей себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено в 10:07
Кино
Данила Козловский завершил съемки фильма о Чернобыле
12 августа завершились съемки фильма с рабочим названием "Когда падали аисты" режиссера Данилы Козловского.
Обновлено в 11:40
Политика
На Украине хотят создать режимный район вокруг Крыма
Украинское учреждение "Госгидрография" планирует создать режимный морской район вокруг Крыма, сообщили в пресс-службе организации.
Обновлено в 11:26
Общество
«Аэрофлот» изменит правила доступа в бизнес-залы аэропортов
«Аэрофлот» с 15 августа меняет правила доступа участников золотого уровня программы «Аэрофлот Бонус» в бизнес-залы аэропортов Архангельска и Магнитогорска.
Обновлено в 10:06
Гаджеты
Создатели Snapchat снабдили смарт-очки второй камерой для 3D-эффектов
Новинка отличается обновленным дизайном и наличием второй, дополнительной HD-камеры для съемки фото и видео с эффектом глубины.
Обновлено в 12:20
Происшествия
Архангельский губернатор опроверг сообщения об эвакуации Нёноксы
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов назвал "полной чушью" сообщения об эвакуации жителей из поселка Нёнокса, рядом с которым на полигоне ВМФ произошел взрыв ракеты.
Обновлено в 08:35
Энергетика
Цена на нефть Brent превысила $60 за баррель
Цена на нефть марки Brent поднялась выше $60 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
Обновлено в 10:23
Общество
Роскачество рассказало, как выбрать вареную колбасу
«Вареная колбаса, произведенная по ГОСТу, должна иметь следующий ингредиентный состав: свинина, говядина, вода, яйца куриные или меланж яичный, молоко коровье сухое цельное или обезжиренное, соль поваренная пищевая, сахар-песок, пряности (орех мускатный или кардамон)»,— приводит «РИА Новости» слова директора департамента исследований Роскачества Людмилы Викуловой.
Обновлено в 03:02
Происшествия
Фигуранта «дела 27 июля» режиссера Васильева снова положили в больницу
Телережиссер Дмитрий Васильев, который стал одним из фигурантов "дела 27 июля" и которого госпитализировали после допроса 10 августа, на который ему не разрешили взять инсулин, снова попал в больницу.
Обновлено в 06:54
Происшествия
В соборе на Красной площади посетитель напал с ножом на алтарника
В Казанском соборе на Красной площади мужчина напал на алтарника, полиция начала проверку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД Москвы.
Обновлено в 05:22
Авто
Полноприводный грузовик ГАЗ «Садко Next» поступил к дилерам
Новый капотный грузовик «Садко Next» стал полноправным преемником культового ГАЗ-3308 «Садко».
Обновлено в 09:01
Наука
Пожилые люди чаще осуждают окружающих за случайные проступки
По мере старения люди начинают чаще осуждать окружающих и наказывать других за действия, которые причиняют вред, даже если совершенный проступок носил случайный характер.
Обновлено 10 августа в 08:18
Шоу-бизнес
Экс-супруг Ани Лорак показал нежное фото с дочерью в Испании
Экс-супруг Ани Лорак показал в Instagram нежное фото с дочерью.
Обновлено в 09:59
Политика
Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма
Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
Обновлено в 05:24
Происшествия
Открытое горение на теплоходе «Святая Русь» ликвидировано
"В 17:18 мск открытое горение на теплоходе ликвидировано", — заявили в ведомстве, добавив, что огнем было охвачено 600 кв. м. Неэксплуатируемый теплоход загорелся в затоне "Сибирский" в Борском районе Нижегородской области.
Обновлено в 11:04
Политика
Песков оценил общение Путина и Зеленского
Обновлено в 07:36
Наука
Онкологи обнаружили провоцирующую рак генную мутацию
В ходе наблюдений за семьёй, восемь членов которой страдали от рака поджелудочной железы и других форм онкологии, учёные обнаружили изменения в гене RABL3.
Обновлено в 05:18
Политика
Зеленский отстранил Бессмертного от минского процесса
Романа Бессмертного, представителя Украины в подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы (ТКГ), исключили из переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе.
Обновлено в 09:11