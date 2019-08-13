Киев разработал план «Б» на случай, если Россия сократит транзит газа в Европу. Об этом 13 августа заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк в интервью «Би-би-си Украина».

Киев разработал план «Б» на случай, если РФ прекратит транзит газа

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