Политика

Украина разорвала Договор о дружбе с Россией
ИА Крыминформ
07:37

Украина вышла из Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Российской Федерацией. Соответствующее решение было принято на заседании украинского парламента, его поддержали 277 из 331 присутствовавшего избранника.
ИА Крыминформ07:37

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ВРУ отказалась продлевать договор о дружбе с Россией

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Россия для Украины может закрыть поставки нефти и ядерного топлива

REGNUM08:26

Украина разорвала Договор о дружбе с Россией

ИА Крыминформ07:37

Верховная рада Украины разорвала договор о дружбе с Россией

Царьград07:31

Чем выгодно России решение Порошенко разорвать договор о дружбе

Rambler News Service03 декабря в 11:23

«Простая формальность»: зачем Порошенко разрывает договор о «дружбе» с Россией

BaltNews.lv03 декабря в 11:11

«Политика Порошенко ведет Украину в тупик», - в России оценили стремление Киева разорвать отношения

Российский Диалог03 декабря в 10:37
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Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 16:25, Ашберн
Политика

США призвали Россию отказаться от ракеты 9М729 или модифицировать ее

Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявлял, что Россия уведомила США, что ракета 9М729 не испытывалась на такую дальность и что Москва в духе доброй воли передала американцам информацию о временных рамках испытаний, дала разъяснения относительно ошибочных представлений Вашингтона о видах пусковых установок, с которых они осуществлялись.
Обновлено в 15:47
Политика

Суд назначил россиянке Марии Бутиной общественного адвоката

Суд столичного округа Колумбия назначил арестованной в США россиянке Марии Бутиной бесплатного общественного защитника.
Обновлено в 16:20
Политика

Лукашенко извинился перед Путиным за спор о ценах на газ

Обновлено в 15:38
Политика

Россия и Германия проведут Год научно-образовательных партнерств

Россия и Германия проведут в 2018-2020 годах Год научно-образовательных партнерств для укрепления сотрудничества между исследователями двух стран.
Обновлено в 14:27
Армия и оружие

Минобороны прокомментировало проход эсминца США вблизи берегов России

Обновлено в 16:12
Политика

Рада поддержала прекращение договора о дружбе с Россией

Верховная рада Украины приняла закон «О прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией».
Обновлено в 12:46
Политика

Китай потребовал от Канады освободить задержанного финдиректора Huawei

Китай потребовал от Канады немедленно освободить задержанного финансового директора и заместителя председателя совета директоров компании Huawei Мэн Ваньчжоу.
Обновлено в 16:20
Политика

Климкин: Венгрия заявила о прекращении выдачи паспортов украинцам

Климкин напомнил о том, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что выдача паспортов на украинской территории не противоречит украинским законам.
Обновлено в 16:17
Политика

В Париже заявили об угрозе свершения госпереворота «желтыми жилетами»

Встревоженность властей республики вызвана сообщениями правоохранительных органов о распространении угроз убийства и призывов брать с собой оружие со стороны протестующих.
Обновлено в 15:48
Политика

Медведев назвал пенсионные изменения «самым трудным решением»

Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал решение о повышении пенсионного возраста в России самым трудным за последнее десятилетие.
Обновлено в 14:00
Политика

В администрации Порошенко отрицают причастность президента к УПЦ МП

Напомним, наместник Почаевской лавры митрополит Владимир опубликовал открытое письмо, в котором призвал Петра Порошенко остановить давление власти на церковь, мотивировав это тем, что Порошенко раньше имел хорошие отношения с УПЦ МП и даже служил иподьяконом.
Обновлено в 15:47
Политика

Конституционный суд признал соглашение о границе Чечни и Ингушетии

Запрос Юнус-Бека Евкурова удовлетворен Конституционный суд (КС) РФ аннулировал решение КС Ингушетии, который отменил 30 сентября соглашение о ратификации границы между Ингушетией и Чечней.
Обновлено в 15:56
Политика

Президент Эквадора рассказал о ситуации вокруг Ассанжа

Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж может покинуть эквадорское посольство в Лондоне без риска для жизни.
Обновлено в 15:57
Армия и оружие

ООН подтвердила наличие тоннелей на ливано-израильской границе

Временные силы ООН в Ливане (ЮНИФИЛ) подтвердили наличие тоннеля на границе Ливана и Израиля.
Обновлено в 15:41
Политика

Захарова предложила главкому ВМС Украины уйти в отставку

Главкому ВМС Украины Игорю Воронченко стоило бы выйти в отставку, а не отправляться в российскую тюрьму вместо задержанных украинских моряков.
Обновлено в 12:36
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