"Прекратить с 1 апреля 2019 года действие договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией", – говорится в тексте законопроекта.

Киев разорвал договор о дружбе с Россией

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