Финансы
Киев распродает золотой запас УкраиныКапитал страны 01:29
Глава украинского Нацбанка Яков Смолий проинформировал о том, что в мае этого года объем золотовалютных резервов Украины стал меньше на 1,2 миллиарда долларов: с 20,5 до 19,3 миллиарда долларов, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 02:14, Ашберн
Футбол
Антонио Конте стал главным тренером «Интера»
Обновлено в 01:56
Общество
Россиянам сократят новогодние каникулы
Новогодние каникулы 2020 года продлятся восемь дней. В этом году Новый год встречали десять дней и столько же - в прошлом году.
Обновлено в 00:00
Политика
Россия предложила Японии перейти на безвизовый режим
Глава российского МИД Сергей Лавров после встречи с министром иностранных дел Японии Таро Коно сообщил, что Россия предложила Японии перейти к полному безвизовому режиму.
Обновлено в 00:42
Политика
Премьер Малайзии требует доступа к изучению черного ящика с Боинга MH17
Премьер-министр Малайзии д-р Махатхир Мохамад говорит, что расследование трагедии самолета Боинг MH17, по-видимому, сконцентрировано на попытках связать его с русскими, и это не нейтральное расследование.
Обновлено вчера в 14:46
Общество
Мэр Анапы запретил тратить бюджетные деньги на концерт Волочковой
Мэр Анапы Юрий Поляков дал поручение отменить электронные торги на услугу «по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой».
Обновлено вчера в 12:28
Происшествия
Петербургские суды рассматривают дела мигрантов-нелегалов
В Калининском суде рассмотрели одно дело, по которому мигранту назначили штраф в 5 тысяч рублей с принудительным выдворением на родину.
Обновлено в 01:14
Политика
Зеленский устроил скандал с журналисткой из-за квартиры
Украинский лидер Владимир Зеленский устроил скандал с журналисткой телеканала «Прямой».
Обновлено вчера в 10:30
Футбол
Футболисты Премьер-Лиги признали Дзюбу лучшим игроком сезона
Форвард "Зенит" Артем Дзюба был признан лучшим футболистом сезона 2018/19 в РПЛ версии игроков лиги.
Обновлено в 01:53
Экономика
Ректор Горного института Литвиненко увеличил долю в «Фосагро»
Ректор Горного института в Санкт-Петербурге Владимир Литвиненко увеличил свою долю в "Фосагро" до 20,98%, купив 1,64% акций компании, сообщает "Фосагро" в распространенном релизе.
Обновлено вчера в 15:34
Политика
Лига арабских государств выступила против Ирана
Арабские государства выразили полную солидарность в противодействии Ирану и поддержали любые действия Саудовской Аравии для защиты территории.
Обновлено вчера в 23:32
Хоккей
«Торонто» может обменять Никиту Зайцева
Клуб Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» рассматривает вариант обмена российского защитника Никиты Зайцева, информирует в «Твиттере» североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман.
Обновлено вчера в 16:19
Политика
Украинской газотранспортной системе предрекли судьбу металлолома
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович предрек украинской газотранспортной системе судьбу металлолома с 2020 года.
Обновлено вчера в 17:34
Общество
Роскачество проверило детские коляски в России
Обновлено в 01:00
Общество
Какие изменения ожидают жителей России с 1 июня
В России с 1 июня вступают в силу ряд изменений, среди которых отмена роуминга и изменения в ОСАГО.
Обновлено в 01:22
Происшествия
Госдума приняла закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП
Государственная дума приняла закон об ужесточении наказания за ДТП, совершённые в состоянии опьянения и повлёкшие травмы или гибель людей.
Обновлено вчера в 08:04
Общество
Россия удвоит траты на распространение и продвижение русского языка
В 2019–2025 годах на распространение и продвижение русского языка Россия планирует потратить 7,4 млрд рублей.
Обновлено вчера в 15:00
Политика
Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое
Обновлено вчера в 20:24
Политика
РБК назвал дату прямой линии с Путиным
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным в этом году запланирована на 20 июня, сообщает РБК со ссылкой на два источника, близких к администрации президента.
Обновлено в 00:25
Происшествия
«Аэрофлот» отверг заявление МАК о причинах катастрофы в Шереметьево
В пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот" сочли преждевременным говорить о причинах катастрофы с участием самолета компании SSJ-100, которая 5 мая произошла в Шереметьево.
Обновлено вчера в 23:17
Армия и оружие
Американский военный корабль вошел в Балтийское море
Командный корабль американских Военно-морских сил USS Mount Whitney вошел в акваторию Балтийского моря.
Обновлено в 00:30
Баскетбол
«Торонто» обыграл «Голден Стэйт» на старте финальной серии НБА
«Торонто Рэпторс» одержал победу над «Голден Стэйт Уорриорз» в первом матче финальной серии плей-офф НБА.
Обновлено в 00:27
Финансы
В Счётной палате предложили расширить использование маткапитала
«На наш взгляд, было бы целесообразно рассмотреть вопрос о новых направлениях использования материнского капитала, в том числе и в целях минимизации отложенных обязательств государства», — заявила Орлова.
Обновлено вчера в 22:14
Экономика
В Госдуме придумали, как улучшить жизнь в регионах
Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Щапов предложил зачислять в региональные бюджеты 30% от налога на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья.
Обновлено вчера в 21:35
Общество
Роструд призвал сокращать рабочий день в жару
В Роструде отметили, что если воздух на рабочем месте прогревается до 28,5°С, то работодателю следует сократить рабочий день на час, если температура достигла 29°С, то работников следует отпустить на два часа раньше, а если до 30,5°С - на три часа.
Обновлено вчера в 22:42
Космос
Вулканы на Плутоне извергают воду
Исследователи считают, что это указывает на недавнюю тектоническую активность и говорит о том, что под коркой льда планеты существует вода.
Обновлено вчера в 08:01
Гаджеты
HP представил первый в мире лазерный принтер без картриджа
Обновлено вчера в 15:43
Политика
Российская и китайская части моста через реку Амур состыкованы
Российская и китайская части трансграничного автомобильного моста Благовещенск — Хэйхэ через реку Амур состыкованы.
Обновлено вчера в 22:29
Космос
NASA прервало видеотрансляцию странных лучей света из космоса
Трансляция велась с камер, установленных на Международной космической станции.
Обновлено вчера в 07:54
Политика
В команде Зеленского призвали отменить закон о языке и договориться с Путиным
Совладелец "Квартала 95" Борис Шефир, соавтор предвыборной программы президента Украины Владимира Зеленского заявил, что с российским лидером Владимиром Путиным можно договориться, а также назвал украинский закон о языке противоречащим конституции, пишет "Украинская правда".
Обновлено в 01:25
Музыка
Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»
Финал проекта транслировался вечером 26 апреля. За дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено вчера в 18:28