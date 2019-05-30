Финансы

Киев распродает золотой запас УкраиныКапитал страны 01:29

Глава украинского Нацбанка Яков Смолий проинформировал о том, что в мае этого года объем золотовалютных резервов Украины стал меньше на 1,2 миллиарда долларов: с 20,5 до 19,3 миллиарда долларов, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
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Украина распродает золото, узнали СМИ

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Украина начала распродавать золотой запас

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Названы самые прибыльные профессии в социальной сфере в Москве

Средняя зарплата работников социальной сферы и науки в Москве в первом квартале 2019 года составила 98,8 тыс. рублей, что на 39% выше средней зарплаты наемных работников в регионе.
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Обновлено вчера в 23:32
Армия и оружие

Опубликовано видео атаки БПЛА на танк «Меркава»

Видеоролик с кадрами атаки беспилотного аппарата палестинской группировки «Исламский джихад» на танк израильской армии был опубликован на сайте организации 30 мая.
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Абоненты МТС пожаловались на сбой в работе связи и сервисов мобильного оператора, следует из данных портала Downdetector.
Обновлено в 01:49
Музыка

Дочь Алсу впервые дала интервью после детского «Голоса»

Отмечается, что девочка выступала в дуэте с финалистом шоу Ержаном Максимом на «Детской Новой волне» в Крыму.
Обновлено вчера в 19:44
Происшествия

Летевший из Екатеринбурга в Сочи самолёт экстренно сел в Волгограде

Самолёт «Победы», летевший из Екатеринбурга в Сочи (рейс DP340), экстренно сел в Волгограде.
Обновлено в 01:42
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Космонавты забрали провисевшее в космосе 10 лет полотенце

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Обновлено 29 мая в 14:55
Общество

Пенсионеров чаще всего берут на работу на производственные предприятия

Производственные предприятия охотнее всех берет на работу пенсионеров: каждая вторая организация рассматривает возрастных кандидатов на общих условиях.
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Происшествия

Два маленьких брата отравились антифризом в Купчино

Правоохранительные органы Фрунзенского района Петербурга ведут проверку по факту госпитализации двух маленьких братьев.
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Политика

Россия предложила Японии отказаться от виз

Москва предложила Токио перейти на полный безвизовый режим, а также попросила японские власти не будоражить общественное мнение по поводу заключения мирного договора.
Обновлено в 02:20
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Российские полицейские пресекли вывоз в Белоруссию более 60 мешков с бивнями мамонта - палеонтологическим материалом возрастом не менее 10 тыс. лет.
Обновлено вчера в 23:08
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Вышел первый тизер-трейлер «Рэмбо: Последняя кровь»

В сети появился дебютный тизер-трейлер предстоящего боевика «Рэмбо: Последняя кровь» с Сильвестром Сталлоне в главной роли.
Обновлено вчера в 10:47
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В Роструде призвали сокращать рабочий день из-за жары

Россиянам рассказали о возможности сокращения рабочего дня из-за жары. Об этом сообщили в пресс-службе Роструда, передает РИА Новости.
Обновлено в 00:15
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«Уфа» в первом стыковом матче одолела «Томь»

Обновлено вчера в 12:08
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Конте назначен главным тренером «Интера»

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Роскачество проверило детские коляски

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Поляков выступил против траты денег на концерт Волочковой, отметив, что есть "первоочередные цели", где эти средства более востребованы.
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NASA: Полное солнечное затмение произойдет 2 июля

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В Кадастровой палате подвели итоги горячих линий для дачников

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Футболисты Премьер-Лиги признали Дзюбу лучшим игроком сезона

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Президент Туркмении подарил Медведеву щенка алабая

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