Финансы
Киев распродает золотой запас УкраиныКапитал страны 01:29
Глава украинского Нацбанка Яков Смолий проинформировал о том, что в мае этого года объем золотовалютных резервов Украины стал меньше на 1,2 миллиарда долларов: с 20,5 до 19,3 миллиарда долларов, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 02:58, Ашберн
Армия и оружие
Представитель ДНР: ВСУ обстреляли окраины Донецка
Обновлено вчера в 16:23
Общество
Почти 10 тысяч. В Екатеринбурге подсчитывают предложения по храму
В Екатеринбурге подсчитали уже 9 тысяч 966 обращений о площадках для храма Святой Екатерины.
Обновлено в 02:17
Общество
Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году
Новогодние каникулы в России в 2020 году будут короче, чем раньше, и продлятся восемь дней, пишет «Российская газета».
Обновлено в 02:43
Общество
Названы самые прибыльные профессии в социальной сфере в Москве
Средняя зарплата работников социальной сферы и науки в Москве в первом квартале 2019 года составила 98,8 тыс. рублей, что на 39% выше средней зарплаты наемных работников в регионе.
Обновлено в 00:52
Общество
Россия удвоит траты на продвижение русского языка
В России увеличиваются траты на продвижение русского языка. За шесть лет чиновники планируют потратить на это 7,4 млрд рублей.
Обновлено вчера в 19:59
Политика
Лига арабских государств выступила против Ирана
Арабские государства выразили полную солидарность в противодействии Ирану и поддержали любые действия Саудовской Аравии для защиты территории.
Обновлено вчера в 23:32
Армия и оружие
Опубликовано видео атаки БПЛА на танк «Меркава»
Видеоролик с кадрами атаки беспилотного аппарата палестинской группировки «Исламский джихад» на танк израильской армии был опубликован на сайте организации 30 мая.
Обновлено в 02:31
Общество
Абоненты МТС пожаловались на проблемы со связью
Абоненты МТС пожаловались на сбой в работе связи и сервисов мобильного оператора, следует из данных портала Downdetector.
Обновлено в 01:49
Музыка
Дочь Алсу впервые дала интервью после детского «Голоса»
Отмечается, что девочка выступала в дуэте с финалистом шоу Ержаном Максимом на «Детской Новой волне» в Крыму.
Обновлено вчера в 19:44
Происшествия
Летевший из Екатеринбурга в Сочи самолёт экстренно сел в Волгограде
Самолёт «Победы», летевший из Екатеринбурга в Сочи (рейс DP340), экстренно сел в Волгограде.
Обновлено в 01:42
Космос
Космонавты забрали провисевшее в космосе 10 лет полотенце
Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работ в открытом космосе забрали полотенце, провисевшее снаружи Международной космической станции десять лет.
Обновлено 29 мая в 14:55
Общество
Пенсионеров чаще всего берут на работу на производственные предприятия
Производственные предприятия охотнее всех берет на работу пенсионеров: каждая вторая организация рассматривает возрастных кандидатов на общих условиях.
Обновлено вчера в 21:58
Происшествия
Два маленьких брата отравились антифризом в Купчино
Правоохранительные органы Фрунзенского района Петербурга ведут проверку по факту госпитализации двух маленьких братьев.
Обновлено в 02:16
Футбол
Рамос принял решение остаться в «Реале»
Капитан «Реала» Серхио Рамос передумал покидать клуб.
Обновлено вчера в 10:20
Политика
Состыкованы российская и китайская части моста через Амур
Строители завершили стыковку частей моста через реку Амур между российским городом Благовещенск и китайским Хэйхэ.
Обновлено в 01:41
Политика
Россия предложила Японии отказаться от виз
Москва предложила Токио перейти на полный безвизовый режим, а также попросила японские власти не будоражить общественное мнение по поводу заключения мирного договора.
Обновлено в 02:20
Происшествия
МВД пресекло вывоз за границу более 60 мешков с бивнями мамонта
Российские полицейские пресекли вывоз в Белоруссию более 60 мешков с бивнями мамонта - палеонтологическим материалом возрастом не менее 10 тыс. лет.
Обновлено вчера в 23:08
Кино
Вышел первый тизер-трейлер «Рэмбо: Последняя кровь»
В сети появился дебютный тизер-трейлер предстоящего боевика «Рэмбо: Последняя кровь» с Сильвестром Сталлоне в главной роли.
Обновлено вчера в 10:47
Общество
В Роструде призвали сокращать рабочий день из-за жары
Россиянам рассказали о возможности сокращения рабочего дня из-за жары. Об этом сообщили в пресс-службе Роструда, передает РИА Новости.
Обновлено в 00:15
Футбол
«Уфа» в первом стыковом матче одолела «Томь»
Обновлено вчера в 12:08
Футбол
Конте назначен главным тренером «Интера»
Обновлено в 02:08
Здоровье
Innomed 2019: Пензенской свинке провели уникальную операцию
Обновлено вчера в 07:10
Общество
Роскачество проверило детские коляски
Обновлено в 01:00
Игры
Разработчики тизерят новую часть Call of Duty
Обновлено 28 мая в 08:42
Общество
Мэр Анапы запретил тратить бюджетные средства на концерт Волочковой
Поляков выступил против траты денег на концерт Волочковой, отметив, что есть "первоочередные цели", где эти средства более востребованы.
Обновлено вчера в 23:14
Общество
В Великобритании Ассанж подвергался психологическим пыткам
Симптомы, выявленные у основателя WeakiLiks Джулиана Ассанжа, говорят том, что в течение нескольких лет подвергался психологическим пыткам в Великобритании.
Обновлено в 01:50
Космос
NASA: Полное солнечное затмение произойдет 2 июля
Ученые NASA рассказали об ожидаемом полном солнечном затмении, которое должно состояться 2 июля и продлиться около 4 минут и 33 секунд.
Обновлено вчера в 01:56
Общество
В Кадастровой палате подвели итоги горячих линий для дачников
В рамках Всероссийской недели правовой помощи эксперты Кадастровой палаты ответили на тысячи вопросов дачников, обратившихся через горячие телефонные линии, открытые встречи, а также через интернет.
Обновлено в 01:50
Футбол
Футболисты Премьер-Лиги признали Дзюбу лучшим игроком сезона
Форвард "Зенит" Артем Дзюба был признан лучшим футболистом сезона 2018/19 в РПЛ версии игроков лиги.
Обновлено в 01:53
Политика
Президент Туркмении подарил Медведеву щенка алабая
Обновлено в 02:02