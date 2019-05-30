Финансы
Киев распродает золотой запас УкраиныКапитал страны 01:29
Глава украинского Нацбанка Яков Смолий проинформировал о том, что в мае этого года объем золотовалютных резервов Украины стал меньше на 1,2 миллиарда долларов: с 20,5 до 19,3 миллиарда долларов, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
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Общество
Петербуржцы пожаловались ФАС на рекламу о кастрации неверных мужей
Жители Санкт-Петербурга пожаловались в городское управление ФАС на оскорбительную, по их мнению, рекламу ветеринарной клиники, в которой, помимо цен на кастрацию животных, содержалось обещание бесплатно подвергать этой процедуре неверных мужей, сообщила РИА Новости в пятницу представитель антимонопольного ведомства.
Обновлено в 09:01
Здоровье
Туристов на Гавайях предупредили о червях, поедающих мозг
Обновлено в 07:58
Общество
Волочкова выступит в Анапе бесплатно
Балерина Анастасия Волочкова приняла решение бесплатно выступить перед жителями Анапы после отказа мэра города Юрия Полякова тратить на выступление артистки бюджетные средства.
Обновлено в 10:32
Политика
В России могут полностью запретить тонировку автомобилей
Депутаты— члены рабочей группы при комитете Госдумы по госстроительству и законодательству при участии МВД в ближайшее время могут обсудить введение полного запрета тонировки частных автомобилей.
Обновлено в 02:20
Общество
Росреестр перечислил штрафы для дачников
Росреестр перечислил штрафы, которые грозят дачникам за различные нарушения.
Обновлено в 05:16
Шоу-бизнес
Медовый месяц: Настя Ивлеева не скрыла статус путешествия с Элджеем
Ивлеева и Элджей встречаются уже больше года, и, судя по всему, у них все более чем прекрасно.
Обновлено в 09:15
Политика
МИД: Россия расширит чёрный список представителей ЕС
Российская сторона расширит ответный список представителей стран и институтов Европейского союза, которым запрещён въезд на территорию России.
Обновлено в 08:58
Шоу-бизнес
Шикарное декольте и тонкий стан: Нюша впервые вышла в свет после родов
Нюша поразила гостей как изысканный нарядом с глубоким декольте, так и фигурой.
Обновлено в 09:00
Общество
Екатеринбурженка из проморолика в поддержку храма оказалась за сквер
Жительница Екатеринбурга Дарья Жукова сильно удивилась, когда увидела себя в проморолике, поддерживающем строительство храма Святой Екатерины в сквере у Драмтеатра.
Обновлено в 09:46
Экономика
ЦБ рекомендовал банкам составлять «досье» на самозанятых
Банк России выпустил письмо о проблеме блокировки счетов самозанятых при выполнении мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов (.pdf) Регулятор рекомендовал банкам при определении источников происхождения денежных средств учитывать статус клиента как самозанятого.
Обновлено в 08:56
Экономика
В Петербурге откроют четыре завода за 10 млрд рублей
В пятницу, 31 мая, экспертный совет Особой экономической зоны «Санкт-Петербург» одобрил четыре инвестиционных проекта на 10 млрд рублей.
Обновлено в 09:47
Политика
Глава Туркменистана подарил Медведеву щенка
После переговоров политики обменялись подарками. Глава Туркменистана вручил Дмитрию Медведеву породистого щенка среднеазиатской овчарки.
Обновлено в 07:57
Экономика
Суд арестовал имущество братьев Ананьевых
Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено вчера в 15:30
Общество
В Госдуму внесли законопроект о чистоте пива
Депутат Сергей Иванов (ЛДПР) внес на рассмотрение Госдумы проект закона "О чистоте пива", предлагающий ввести такие понятия, как "живое" и "мертвое" пиво.
Обновлено в 06:49
Кино
В Госдуме Шнуров выступил за использование матерных слов в фильмах
В пятницу, 31 мая на заседании в Государственной Думе обсуждали прокатные удостоверения для фильмов, которые вызывают негодование у киношников.
Обновлено в 10:40
Общество
Чиновницу лишили премии за совет россиянам поднять «пятую точку»
Реагируя на жалобы жителей, чиновница предложила им "езжать в другие поселки", а также поднять "свою пятую точку" и сделать что-то самим.
Обновлено в 10:16
Общество
Кириенко допустил увеличение объема президентских грантов для НКО
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко допустил, что объем финансирования грантов президента РФ для некоммерческих организаций в будущем может возрасти.
Обновлено в 11:00
Политика
Трамп объявил о введении пошлины на все товары из Мексики
С 10 июня США вводят пошлину в размере 5% на все товары из Мексики.
Обновлено вчера в 21:05
Гаджеты
5G-смартфон за $289 выйдет уже в июне. В итоге цена снизится до $145
Цзянь Цинь (Jian Qin), вице-президент пекинской компании, заявил, что изначально ее 5G-смартфоны будут предлагаться по цене около 280 долларов, но в итоге они подешевеют до 145 долларов.
Обновлено в 04:38
Экономика
На НТВ вышел фильм о выводе Ходорковским $51 млрд за границу
Авторы фильма «Кровавая империя Михаила Ходорковского» утверждают, что бизнесмен и его партнеры по ЮКОСу вывели за границу $51 млрд.
Обновлено в 08:28
Музыка
Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»
Финал проекта транслировался вечером 26 апреля. За дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено вчера в 18:28
Политика
Зеленский уволил главу следственного управления СБУ
Украинский лидер Владимир Зеленский уволил главу следственного управления Службы безопасности Украины Григория Остафийчука.
Обновлено в 05:14
Армия и оружие
Шойгу анонсировал запуск двух модернизированных спутников России
Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что до конца 2019 года в интересах российского оборонного ведомства будут запущены два модернизированных спутника связи «Меридиан-М».
Обновлено в 10:46
Общество
В Роструде работодателей призвали сокращать рабочий день в жару
Роструд напомнил работодателям о режиме работы и отдыха в жару, пишет «Российская газета» со ссылкой на федеральную службу.
Обновлено в 03:35
Хоккей
НХЛ закрыла расследование по скандальному видео с Кузнецовым
Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига закрыла расследование по скандальному видео с участием форварда "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России по хоккею Евгения Кузнецова.
Обновлено в 11:11
Общество
Рошаль предложил обязать застройщиков ставить ограничители на окна
Предлагается обязать родителей предъявлять справку о том, есть ли у них ограничители на окнах, и если нет, то им должны выдавать набор, чтобы поставили на окна, отметил президент НИИ.
Обновлено в 07:45
Политика
Минобрнауки просит прекратить «медийные атаки» на ВАК
Минобрнауки России и ВАК «открыты для прямого диалога со всеми заинтересованными участниками процесса в стремлении наладить работу научной системы во всех ее компонентах», заверили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 07:23