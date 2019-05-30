Финансы
Киев распродает золотой запас УкраиныКапитал страны 01:29
Глава украинского Нацбанка Яков Смолий проинформировал о том, что в мае этого года объем золотовалютных резервов Украины стал меньше на 1,2 миллиарда долларов: с 20,5 до 19,3 миллиарда долларов, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 03:44, Ашберн
Политика
Президент Сербии посетил в больнице раненого российского дипломата
Президент Сербии Александр Вучич посетил в больнице российского дипломата — сотрудника ООН Михаила Краснощёкова, пострадавшего в Косове.
Обновлено в 03:31
Политика
Зеленский сфотографировался в спортзале Администрации президента
Глава украинского государства Владимир Зеленский сфотографировался в спортивном зале Администрации президента (АП) на ул. Банковой.
Обновлено в 03:08
Общество
Выпускники напишут ЕГЭ по истории и химии
На ЕГЭ по химии придет 97,5 тыс. человек, в том числе 95 тыс. выпускников этого года.
Обновлено в 03:24
Политика
ФСИН наделили полномочиями запрещать въезд иностранцев в Россию
ФСИН получил полномочия, которые позволят признать нежелательным нахождение в России иностранцев.
Обновлено в 01:26
Политика
В администрации Зеленского допустили телефонный разговор с Путиным
Замглавы администрации президента Украины Вадим Пристайко допустил вероятность телефонного разговора Владимира Зеленского с его российским коллегой Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 15:00
Экономика
Курс биткоина впервые с мая 2018 года превысил $9 тысяч
В последний раз стоимость криптовалюты превышала отметку в $9 тыс. в мае 2018 года.
Обновлено вчера в 12:08
Общество
Абоненты МТС пожаловались на проблемы со связью
Абоненты МТС пожаловались на сбой в работе связи и сервисов мобильного оператора, следует из данных портала Downdetector.
Обновлено в 01:49
Общество
В Союзе архитекторов выбрали пять площадок для храма в Екатеринбурге
Свердловское отделение Союза архитекторов России сформировало пять предпочтительных площадок для храма Святой Екатерины.
Обновлено в 03:22
Здоровье
В больницы с укусами клещей обратились 2638 человек
На Ставрополье 2 тысячи 638 человек обратились в больницы с укусами клещей. Среди пострадавших - свыше 1 тысячи 200 детей.
Обновлено в 02:07
Музыка
Дочь Алсу впервые дала интервью после скандального «Голоса»
Микелла Абрамова, дочь российской певицы Алсу Абрамовой, заявила, что она намерена "преодолевать трудности", чтобы сделать музыкальную карьеру.
Обновлено в 00:37
Происшествия
В Свердловской области в массовом ДТП сгорел автомобиль
31 мая в утренние часы под Полевским произошло столкновение четырех автомобилей, в результате которого одна машина загорелась, сообщает интернет-издание Znak со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Свердловской области.
Обновлено в 02:40
Здоровье
Минздрав поддержал запрет на курение кальянов в ресторанах и кафе
Минздрав поддерживает запрет курения кальянов в ресторанах и кафе, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства.
Обновлено в 02:10
Происшествия
Самолет экстренно приземлился в Волгограде
Летевший из Екатеринбурга в Сочи самолет был вынужден срочно приземлиться в волгоградском аэропорту.
Обновлено в 03:28
Общество
Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году
Новогодние каникулы в России в 2020 году будут короче, чем раньше, и продлятся восемь дней, пишет «Российская газета».
Обновлено в 02:43
Политика
Глава Туркмении подарил Медведеву щенка алабая
Щенка пятнистого алабая получил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в подарок от президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова.
Обновлено в 02:34
Политика
В Малайзии раскритиковали следствие по MH17 за попытки «обвинить русских»
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.
Обновлено в 02:30
Политика
Зеленский заявил о ведении Украиной двух войн
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с сенатором США Робертом Портманом заявил, что Украина ведет «две войны».
Обновлено вчера в 14:56
Происшествия
Жертвами взрыва в Кабуле стали 4 человека
По меньшей мере четыре мирных жителя погибли и трое получили ранения в результате мощного взрыва, прогремевшего в столице Афганистана.
Обновлено в 02:18
Происшествия
«Аэрофлот» отверг заявление МАК о причинах катастрофы в Шереметьево
В пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот" сочли преждевременным говорить о причинах катастрофы с участием самолета компании SSJ-100, которая 5 мая произошла в Шереметьево.
Обновлено вчера в 23:17
Футбол
Антонио Конте стал главным тренером «Интера»
Обновлено в 01:56
Происшествия
Шестилетний ребенок утонул в реке Луга в Ленобласти
«Дети зашли в воду, где младшего ребенка понесло по течению реки, он не смог выбраться и утонул», — отметили в СУ СКР по Ленобласти.
Обновлено в 03:31
Происшествия
Электричка сбила трех человек на востоке Москвы
Несчастный случай произошел на станции "Электрозаводская" Казанского направления Московской железной дороги, сообщил "Интерфаксу" в пятницу источник, знакомый ситуацией.
Обновлено в 02:30
Кино
Скончался звезда фильма «Кладбище домашних животных» кот Лео
Умер один из главных актеров ремейка блокбастера «Кладбище домашних животных» — кот Лео, сыгравший воскресшего домашнего любимца по имени Черч.
Обновлено вчера в 19:44
Футбол
«Уфа» в первом стыковом матче одолела «Томь»
Обновлено вчера в 12:08
Игры
Новый рекорд: Microsoft покажет 14 игр от внутренних студий на E3 2019
В преддверии E3 2019 глава Xbox Фил Спенсер решил немного нагнать хайпа и поделился интересным фактом: в этом году Microsoft покажет на выставке 14 игр от своих внутренних студий - это будет рекорд, компания ещё никогда не привозила на E3 столько first-party проектов.
Обновлено в 02:48
Общество
Роскачество проверило детские коляски
Обновлено в 01:00
Происшествия
Госдума приняла закон об ужесточении наказания за пьяные ДТП
Депутаты Госдумы в ходе заседания в третьем чтении приняли закон, который предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет за дорожно-транспортные происшествия, произошедшие по вине водителей в нетрезвом состоянии.
Обновлено вчера в 07:48
Технологии
Роскосмос намерен искать топ-менеджеров через мобильные приложения
Роскосмос хочет получить доступ к базе данных резюме для набора топ-менеджеров с использованием мобильных приложений, сообщается в материалах на сайте госзакупок.
Обновлено в 03:29
Общество
Мэр Анапы запретил тратить бюджетные деньги на концерт Волочковой
Мэр Анапы Юрий Поляков дал поручение отменить электронные торги на услугу «по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой».
Обновлено вчера в 12:28