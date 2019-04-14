Политика
Киев пытается сорвать визит немецкой делегации в КрымВести.Севастополь 10:39
Как сообщил Гемпель, Киев отправил ноту протеста в адрес членов делегации, которые должны были принять участие в Ялтинском международном экономическом форуме.
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В Крыму заявили, что Украина хочет сорвать визит на полуостров немецких депутатов
Народные новости08:26
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Как отмечается на сайте СУ СК по Мордовии, "с погибшим находилась его несовершеннолетняя знакомая, которая рассказала, что услышала хлопок из проезжавшей мимо автомашины, после чего подросток упал".
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Сегодня в реке Унжа в городе Мантурово нашли тело 7-летнего Кирилла Селезнева, узнал KOSTROMA.TODAY.
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В Венесуэле отключили Deutsche Welle
Испаноязычный телеканал медиакомпании Deutsche Welle в воскресенье отключили от кабельной сети в Венесуэле, соответствующее решение приняла комиссия по телекоммуникациям Боливарианской республики (Conatel).
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На пруду в Подмосковье перевернулась лодка с рыбаками, есть погибший
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