Политика
Киев признал зависимость от торговли с РоссиейLenta.ru 00:37
Украина в настоящий момент не может прекратить экономические отношения с Россией. Об этом рассказал представитель президента Владимира Зеленского в правительстве страны Андрей Герус в эфире NewsOne. Запись доступна в YouTube-аккаунте телеканала.
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с чего всё началось
«Я думаю, что не может на сегодняшний день», — заявил Герус, отвечая на вопрос ведущего о том, может ли Украина в настоящий момент позволить себе прекратить все экономические отношения с Россией.RT на русском00:12
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