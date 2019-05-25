Киев признал зависимость от торговли с РоссиейLenta.ru 00:37

с чего всё началось

Украина в настоящий момент не может прекратить экономические отношения с Россией. Об этом рассказал представитель президента Владимира Зеленского в правительстве страны Андрей Герус в эфире NewsOne. Запись доступна в YouTube-аккаунте телеканала.

Киев признал зависимость от торговли с Россией

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