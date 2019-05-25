Украина признала зависимость от торговли с РоссиейИзвестия 01:56

с чего всё началось

Украина на сегодняшний день не может прекратить экономические отношения с Россией, заявил представитель украинского лидера в правительстве Андрей Герус. Он отметил, что, несмотря на непростые отношения с Москвой, экспорт в РФ сохраняется, что делает экономику Украины «сильнее».

Украина признала зависимость от торговли с Россией

Общество Новое телевидение придет через девять дней Как отмечает руководитель департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области Анатолий Дюбанов, правительство области четко следит за тем, чтобы бюджетные модели приставок, стоимостью до тысячи рублей, не росли в цене.

Авто Стартовал выпуск Chevrolet Captiva нового поколения Американский концерн General Motors и китайская компания SAIC начали серийное производство кроссовера Chevrolet Captiva нового поколения.

Футбол «Чайка» завоевала право выступать в ФНЛ 24 мая, 2019 Чайка на своём поле со счётом 5:1 победила Биолог-Новокубанск. Дубль в составе хозяев оформил форвард Александр Подбельцев.

Политика Пушков оценил слова главы Генштаба ВСУ о поездке в Крым Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил высказывание начальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслана Хомчака о поездке девятилетней давности в Крым, где тот увидел много российской атрибутики.

Происшествия В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 4,5 Землетрясение магнитудой 4,5 было зафиксировано в Дагестане в пятницу, 24 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Музыка Дженнифер Лопес даст концерт в Петербурге 11 августа Популярная певица и актриса Дженнифер Лопес приедет в город на Неве с новым шоу «It’s My Party». Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Шоу-бизнес Светлана Лобода впервые показала дочь от солиста группы Rammstein Примечательно, что большинство поклонников Светланы Лободы и пользователей социальных сетей уверены: отцом маленькой Тильды является именно солист Rammstein Тиль Линдеманн.

Общество БДСМ-флешмоб устроили выпускники школы во Владивостоке Выпускники школы № 74 во Владивостоке устроили флешмоб в БДСМ-костюмах. Об этом 24 мая сообщает портал vl.ru.

Происшествия Восемь альпинистов погибли на Эвересте за неделю Сразу восемь человек погибли за одну неделю на горе Эверест.

Армия и оружие В России хотят создать электромагнитные ракеты В концерне «Техмаш» задумались над созданием ракет для реактивных систем залпового огня, которые будут способны поражать цель электромагнитным импульсом.

Музыка Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги голосования Организаторы музыкального конкурса «Евровидение-2019» пересмотрели итоги голосования. Об этом сообщается на сайте конкурса.

Хоккей Тренер сборной России по хоккею ответил на критику журналистки из США Хоккеисты сборной России про себя посмеялись над тактическим анализом своей игры со стороны эксперта издания The New York Times Джули Робенхаймер.

Шоу-бизнес Леру Кудрявцеву обвинили в политическом кризисе в Австрии Российскую телеведущую Леру Кудрявцеву обвинили в причастности к скандалу вокруг предполагаемого подкупа вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе.

Политика Россиянам открыли безвизовый въезд еще в одну страну Всего, по состоянию на 26 марта россияне имеют возможность безвизового въезда в 118 стран мира, рассказала "РГ" пресс-секретарь компании Henley & Partners, Россия и СНГ Полина Кулешова.

Происшествия Полковник-миллиардер из ФСБ начал «истово молиться» Начальник банковского отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ России полковник Кирилл Черкалин, арестованный по обвинению в получении взяток в особо крупном размере, развесил в своей камере в московском СИЗО «Лефортово» несколько икон и стал «истово молиться».

Гаджеты Многие ПК блокируют Windows 10 May 2019 Update Уже через несколько дней после запуска Windows 10 May 2019 Update начала поступать информация о несовместимости обновлений с некоторыми версиями драйверов Intel.

Политика Зеленского официально пригласили с визитом в Канаду Посол Канады на Украине Роман Ващук сообщил, что передал по телефону президенту Владимиру Зеленского приглашение посетить Канаду 2 июля.

Шоу-бизнес Появилось видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских В интернете появилось видео свадьбы украинских певцов Алексея Потапенко и Насти Каменских. Видео опубликованы в Instagram.

Политика Болтон: саммит Абэ и Ким Чен Ына поможет решению ядерной проблемы КНДР Находящийся с визитом в Токио советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что встреча между премьер-министром Японии Синдзо Абэ и лидером КНДР Ким Чен Ыном будет способствовать решению ядерной и ракетной проблемы КНДР, сообщило агентство Киодо.

Армия и оружие Спецназовцу отказались компенсировать ракетно-бомбовый удар Согласно документам суда, в сентябре 1999 года капитан Лысых, служивший в 15-м отряде спецназа «Вятич» внутренних войск МВД, получил тяжелую минно-взрывную травму в ходе спецоперации в Новолакском районе Дагестана.

Политика Лидер оппозиции Нидерландов допустил вину Украины в катастрофе MH17 Во время теледебатов между премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и лидером оппозиционной партии «Форум за демократию» Тьерри Боде, оппоненты затронули тему крушения самолета MH17, сбитого над Донбассом в 2014 году.

Шоу-бизнес Милла Йовович в платье от Balmain блистала на кинопремьере в Каннах Последняя в роскошном золотистом платье от Balmain стала настоящим украшением красной ковровой дорожки.