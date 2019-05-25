Политика
Украина признала зависимость от торговли с РоссиейИзвестия 01:56
Украина на сегодняшний день не может прекратить экономические отношения с Россией, заявил представитель украинского лидера в правительстве Андрей Герус. Он отметил, что, несмотря на непростые отношения с Москвой, экспорт в РФ сохраняется, что делает экономику Украины «сильнее».
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с чего всё началось
«Я думаю, что не может на сегодняшний день», — заявил Герус, отвечая на вопрос ведущего о том, может ли Украина в настоящий момент позволить себе прекратить все экономические отношения с Россией.RT на русском00:12
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В команде Зеленского понимают, что невозможно прекратить все экономические связи с Россией
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