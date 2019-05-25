Киев признал зависимость от торговли с РоссиейРоссийская газета 03:15

с чего всё началось

После смены власти на Украине заметно изменилась риторика. Киев не может себе позволить прекратить экономические отношения с Россией, заявил в интервью телеканалу NewsOne представитель президента Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус.

Киев признал зависимость от торговли с Россией

Шоу-бизнес Мольбы Кристины Орбакайте были услышаны Сегодня, 25 мая, Кристина Орбакайте празднует день рождения. Певице и старшей дочери Аллы Пугачевой исполнилось 48 лет.

Политика Трамп заявил, что огорчен отставкой Мэй Президент США Дональд Трамп заявил, что огорчен решением премьер-министра Великобритании Терезы Мэй уйти в отставку.

Авто Эксперты составили топ-10 вещей, которые должен знать каждый водитель Эксперты составили топ-10 вещей, знание которых поможет каждому автолюбителю поддерживать свое транспортное средство в хорошем состоянии.

Происшествия Власти Франции допустили версию теракта в расследовании взрыва в Лионе Расследование дела о взрыве в Лионе 24 мая ведется по факту «преступного террористического сговора», сообщила глава Минюста Франции Николь Беллубэ.

Футбол В субботу пройдет заключительный тур ФНЛ В субботу десятью матчами 38-го тура завершится первенство ФНЛ.

Происшествия В Хакасии нашли тело одного из пропавших в ноябре туристов Сотрудники МЧС обнаружили в тайге тело одного из четырех туристов, пропавших в горах Хакасии в минувшем ноябре, сообщает СУСК региона.

Происшествия В Петербурге 12-летний школьник угрожал подростку пистолетом Ученик 5-го класса одной из школ Петербурга угрожал пистолетом более старшему подростку, с которым у него произошел конфликт.

Наука Эксперимент по сжатию льда не подтвердил «двуличность» воды В результате ученые получили аморфный лед высокой плотности (high-density amorphous ice, HDA), который таким образом должен являться стеклообразным состоянием воды.

Хоккей Тренер сборной России по хоккею ответил на насмешку журналистки из США Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев прокомментировал слова журналистки The New York Times Джули Робенхаймер, которая назвала «абсурдной» игру сборной РФ в матче против команды США.

Происшествия Задержана замглавы УФНС по Ростовской области В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.

Космос Спутники Starlink засняли с Земли Житель Нидерландов по имени Марко Лангбрук (Marco Langbroek) рассчитал скорость движения спутников, заснял их на камеру и выложил видео у себя на сайте.

Политика Против назначения Богдана главой администрации Зеленского подали иск Общественная организация "Общественный люстрационный комитет" сообщила в пятницу, что подала в суд иск с требованием отменить указ президента Владимира Зеленского о назначении Андрея Богдана главой администрации главы государства.

Политика Пушков оценил слова главы Генштаба ВСУ о поездке в Крым Сенатор Алексей Пушков прокомментировал воспоминания начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака о поездке в Крым в 2010 году.

Армия и оружие Иран не верит, что США начнет войну Благоразумие американского политического и военного руководства не даст Вашингтону развязать полноценную войну с Ираном, заявил сегодня помощник командующего ВС ИРИ Хасан Сейфи.

Шоу-бизнес Татьяна Кравченко победила депрессию после окончания съемок «Сватов» После съемок "Сватов" у Кравченко случилась депрессия Кадр: сериал "Сваты" / телеканал "Россия 1" – Для меня работа в "Сватах" – подарок судьбы.

Политика В МИД России исключили возможность обмена Уилана на Бутину Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью РИА Новости заявил, что возможность обмена обвиняемого в шпионаже Пола Уилана на россиянку Марию Бутину исключена, так как в отношении американца ещё не вынесен приговор.

Гаджеты Начало конца: в ожидании обвала продаж Huawei останавливает заводы По некоторым видам продукции, как отмечали независимые эксперты, складские запасы компонентов могут обеспечить работу Huawei до конца текущего года или какой-то части следующего.

Спорт Во время выступления Медведевой в Японии началось землетрясение Во время выступления российских фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой на шоу Fantasy on Ice в Японии, передает "Советский спорт".

Кино Гран-при фестиваля «Виват кино России!» получил фильм «Крик тишины» Фильм не только удостоен Гран-при фестиваля, но также стал обладателем еще трех призов — за лучшую режиссуру, за лучшие мужскую и женскую роли — Артем Быстров и Алина Саргина.

Футбол Жардим планирует остаться в «Монако» Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим подчеркнул, что намерен продолжить карьеру на посту наставника "монегасков".

Политика Трибунал ООН сегодня примет решение по керченскому инциденту Сегодня трибунал ООН по морскому праву примет решение по иску Украины к России об освобождении моряков, задержанных к Керченском проливе 25 ноября прошлого года за нарушение российской границы.