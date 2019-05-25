Украина признала зависимость от торговли с РоссиейИзвестия 01:56

с чего всё началось

Украина на сегодняшний день не может прекратить экономические отношения с Россией, заявил представитель украинского лидера в правительстве Андрей Герус. Он отметил, что, несмотря на непростые отношения с Москвой, экспорт в РФ сохраняется, что делает экономику Украины «сильнее».

Украина признала зависимость от торговли с Россией

Политика Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание Телеведущая Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание Osterreich Zeitung за публикацию статьи о ее причастности к скандалу с вице-канцлером республики Хайнцем-Кристианом Штрахе.

Политика Морской трибунал потребовал от России освободить украинских моряков Международный трибунал по морскому праву требует от России освободить украинских военных моряков и корабли, задержанные в Керченском проливе.

Политика Украинский министр упрекнул Зеленского за «кацапскую мову» Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян ответил президенту страны Владимиру Зеленскому, который обвинил местных чиновников и политиков в оторванности от современных технологий.

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Спорт Загитова и Медведева пережили землетрясение в Японии Во время репетиции ледового шоу Fantasy On Ice — 2019 в Токио, в котором приняли участие российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева, произошло землетрясение.

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Политика Пушков оценил слова главы Генштаба ВСУ о поездке в Крым Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил высказывание начальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслана Хомчака о поездке девятилетней давности в Крым, где тот увидел много российской атрибутики.

Происшествия «Шереметьево» выясняет детали инцидента с SSJ-100 в Ижевске Представители московского аэропорта «Шереметьево» заявили о том, что они проверяют факт повреждения лайнера SSJ-100 при посадке в Ижевске.

Хоккей Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею Сборная России сыграет с национальной командой Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.

Общество Уличные художники украсили центр Екатеринбурга православными куполами Команда Jesus gang украсила центр Екатеринбурга православной символикой.

Общество Новейший круизный лайнер «Петр Великий» спущен на воду Завод "Лотос" объявил о спуске на воду первого круизного лайнера проекта PV300VD, сообщает Морское инженерное бюро.

Автоспорт Леклер стал лучшим в третьей практике Гран-при Монако Пилот "Феррари" Шарль Леклер показал лучший результат в третьих свободных заездах на домашнем этапе чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Монако, который проходит в эти дни в Монте-Карло.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова предстала в образе аристократичной дамы Знаменитая балерина поделилась снимком, где позирует в образе благородной дамы.

Происшествия Водитель в Нижнем Новгороде въехал в остановку, погиб один человек Легковой автомобиль иностранного производства, управляемый водителем 1995 года рождения, выехал на остановку общественного транспорта, где в этот момент находились люди.

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Футбол Вальверде: не слишком много думаю о своём будущем в «Барселоне» Главный тренер каталонской «Барселоны» Эрнесто Вальверде сказал, что сконцентрирован только на финальном матче Кубка Испании с «Валенсией».

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Политика В МИД России исключили возможность обмена Уилана на Бутину Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью РИА Новости заявил, что возможность обмена обвиняемого в шпионаже Пола Уилана на россиянку Марию Бутину исключена, так как в отношении американца ещё не вынесен приговор.

Общество Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за непогоды Гидрометцентр РФ объявил на воскресенье желтый уровень погодной опасности в Москве из-за сильного ветра, дождя и грозы.

Шоу-бизнес Объявившая о пополнении Дубцова выбирает имя малышу Ирина Дубцова призналась, что у девочки пока нет имени. Звезда попросила поклонников помочь с выбором клички.