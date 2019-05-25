Политика
Киев признал зависимость от торговли с РоссиейРоссийская газета 03:15
После смены власти на Украине заметно изменилась риторика. Киев не может себе позволить прекратить экономические отношения с Россией, заявил в интервью телеканалу NewsOne представитель президента Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус.
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с чего всё началось
«Я думаю, что не может на сегодняшний день», — заявил Герус, отвечая на вопрос ведущего о том, может ли Украина в настоящий момент позволить себе прекратить все экономические отношения с Россией.RT на русском00:12
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В команде Зеленского понимают, что невозможно прекратить все экономические связи с Россией
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