Киев признал зависимость от торговли с РоссиейРоссийская газета 03:15

с чего всё началось

После смены власти на Украине заметно изменилась риторика. Киев не может себе позволить прекратить экономические отношения с Россией, заявил в интервью телеканалу NewsOne представитель президента Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус.

Киев признал зависимость от торговли с Россией

Политика Международный трибунал по морскому праву ООН примет решение по инциденту в Керченском проливе Обновлено 11:17 В ходе рассмотрения обращения Украины российский МИД заявил, что "Международный трибунал по морскому праву не обладает юрисдикцией для рассмотрения керченского инцидента".

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Футбол «Челси» просит за Азара 130 миллионов фунтов По информации издания, «синие» просят за бельгийца 130 миллионов фунтов, включая бонусы. Пока лондонцы не планируют снижать эту сумму.

Происшествия В Таганроге загорелся кожевенный завод В Таганроге спасатели тушат пожар, которому присвоен повышенный ранг.

Происшествия Задержана замглавы УФНС по Ростовской области Ирина Александрова В Ростове задержали и.о. главы УФНС Ростовской области Ирину Александрову, сообщил порталу 161.RU источник в правоохранительных органах.

Происшествия Десять альпинистов погибли на Эвересте за неделю С началом весеннего альпинистского сезона на Эвересте погибли 10 человек.

Здоровье Россияне доверяют онлайн-консультациям врачей Консультациям по Интернету доверяют 69 процентов россиян. Они — лидеры в одобрительном отношении к дистанционной медицине.

Музыка Дженнифер Лопес приедет в Санкт-Петербург Поп-дива устроит концерт 11 августа Шоу "It’s My Party" привезет в Санкт-Петербург певица Дженнифер Лопес.

Политика Пушков прокомментировал слова главы Генштаба Украины о Крыме Начальник украинского Гештаба признал, что киевские власти не занимались развитием Крыма в течение 20 с лишним лет его нахождения в составе независимой Украины, считает сенатор Алексей Пушков.

Политика Собчак заявила об отставке Суркова Экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак заявила об отставке помощника главы государства Владислава Суркова.

Происшествия Задержанный с 12 миллиардами полковник ФСБ стал молиться в СИЗО В СИЗО «Лефортово» стал молиться начальник банковского отдела Управления «К» ФСБ РФ Кирилл Черкалин.

Авто Первые 100 кроссоверов Renault Arkana раскупили за три часа За три часа с момента старта продаж в России купили 100 кроссоверов Renault Arkana.

Интернет В Google Duo заработали групповые видеозвонки Помимо Android, Duo используется в качестве видеочата по умолчанию на "умных" экранах Google.

Спорт Во время выступления Медведевой в Японии началось землетрясение Во время выступления российских фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой на шоу Fantasy on Ice в Японии, передает "Советский спорт".

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Политика ВЦИОМ: рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.

Экономика Девелоперы гасят свет. В цеха разорившейся «экс-дочки» «Светланы» пришли владельцы бизнес-центров В спасении терпящего бедствие гиганта еще советской инновационной промышленности ПАО «Светлана» принимал участие целый пул инвесторов — от государственного «Ростеха» и «Интер РАО» до группы «Евроинвест».

Общество Россияне массово променяли вино на пиво Россияне стали заменять дорогостоящие алкогольные напитки более дешевыми — пивом и водкой.