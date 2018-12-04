Политика

Киев признал, что Керченский пролив открыт для судоходства
Российская газета
07:04

Россия не препятствует проходу кораблей через Керченский пролив, признали украинские власти.
Российская газета07:04
Владимир Омелян
Частично разблокированы порты Бердянск и Мариуполь. Суда осуществляют свое движение на вход и выход через Керченский пролив в направлении украинских портов. Корабли останавливаются российской стороной, осматриваются, как и раньше, однако частично движение восстановлено.
— Владимир Омелян, украинский дипломатТелеканал 360° 04:19

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Украинский дипломат
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