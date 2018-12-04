Частично разблокированы порты Бердянск и Мариуполь. Суда осуществляют свое движение на вход и выход через Керченский пролив в направлении украинских портов. Корабли останавливаются российской стороной, осматриваются, как и раньше, однако частично движение восстановлено.

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Армия и оружие Армия и оружие Израиль приступил к поиску туннелей «Хезболлах» на границе с Ливаном

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Политика Политика В Совфеде предложили сделать День Конституции выходным День Конституции должен быть снова объявлен выходным днём, это поможет привлечь внимание к изучению Основного закона и поднять интерес к нему, считает сенатор Людмила Нарусова.

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Политика Политика Сенаторы-демократы призвали Трампа отказаться от выхода США из ДРСМД Группа американских сенаторов в Конгрессе в понедельник направила президенту США Дональду Трампу открытое письмо с призывом отказаться от планов вывести Соединенные Штаты из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

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