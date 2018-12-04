Политика
Суда осуществляют свое движение на вход и выход через Керченский пролив в направлении украинских портов.
РИА Новости03:18
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Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 04:25, Ашберн
Политика
Украина готовит иск в суд ООН из-за инцидента в Керченском проливе
Киев обратится в Международный суд ООН в связи с инцидентом в Керченском проливе, заявил президент Украины Пётр Порошенко в эфире телеканала ICTV.
Обновлено в 04:02
Политика
Во Франции введут мораторий на рост топливных налогов после протестов
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп вскоре объявит о введении моратория на повышение налогов на топливо.
Обновлено в 04:20
Армия и оружие
Минобороны Армении потеряло связь с Су-25, вылетевшим из Гюмри
Министерство обороны Армении сообщает о потере связи с боевым самолетом Су-25, выполнявшим учебно-тренировочный полет в соответствии с ежедневным планом боевой подготовки.
Обновлено в 04:21
Политика
Мадуро намерен обсудить с Путиным двусторонние отношения
Обновлено в 04:11
Политика
Сенаторы-демократы призвали Трампа отказаться от выхода США из ДРСМД
Группа американских сенаторов в Конгрессе в понедельник направила президенту США Дональду Трампу открытое письмо с призывом отказаться от планов вывести Соединенные Штаты из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 04:10
Армия и оружие
Пушков рассказал, к чему приведет отправка кораблей НАТО в Черное море
Баррассо заявил, что США должны объединиться с другими странами НАТО и направить свои военные корабли в Черное море.
Обновлено в 04:15
Политика
Иран пригрозил США прекращением экспорта нефти из Персидского залива
«США должны знать, что в случае препятствования Ирану в продаже нашего топлива, никакая нефть не пойдет на экспорт из Персидского залива», — заявил Рухани, добавив, что Вашингтон не сможет остановить экспорт иранской нефти.
Обновлено в 04:16
Армия и оружие
Израиль начал операцию «Северный щит» на границе с Ливаном
Израильские военные объявили о начале операции "Северный щит".
Обновлено в 04:22
Политика
В «Роскосмосе» рассказали об информационной атаке на компанию
"Роскосмос" подвергся информационной атаке, затеянной, чтобы помешать стране вернуть лидерство в космосе и создать образ "пожирающей федеральные деньги" госкорпорации.
Обновлено в 04:18
Армия и оружие
Шойгу назвал сроки проведения военных учений «Центр-2019»
Проведение стратегических командно-штабных учений «Центр-2019» запланировано на сентябрь следующего года, заявил 4 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Обновлено в 04:09
Политика
NBC: США проиграли России гонку за Арктику
Ранее сообщалось, что США планируют увеличить военное присутствие в Арктике.
Обновлено в 04:21
Политика
Украинский омбудсмен упала в обморок во время речи Порошенко
Уполномоченная Верховной рады по правам человека, народный депутат Людмила Денисова потеряла сознание в ходе выступления президента страны Петра Порошенко в программе «Свобода слова» на телеканале ICTV.
Обновлено в 04:16
Армия и оружие
CNN рассказал о самоубийстве командующего Пятым флотом ВМС США
Обновлено в 04:05
Политика
Трамп прибыл в Капитолий, чтобы почтить память Буша-старшего
Президент США Дональд Трамп прибыл в здание конгресса, чтобы почтить память экс-президента Джорджа Буша-старшего, гроб с телом которого лежит в ротонде Капитолия.
Обновлено в 03:35
Политика
Песков рассказал о рабочем графике Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на встрече со студентами МГИМО рассказал о рабочем графике Владимира Путина.
Обновлено в 04:05