Киев пригрозил расторгнуть договор по Азовскому морю с РоссиейРИА Новости 08:00

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Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, когда киевские власти могут расторгнуть договор с Россией об Азовском море.

Киев пригрозил расторгнуть договор по Азовскому морю с Россией

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