Политика
Киев пригрозил получающим российские паспорта украинцамГазета.Ru 15:23
Жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, получившие паспорта РФ, будут лишены украинского гражданства, пригрозил заместитель министра по временно оккупированным территориям Юрий Грымчак.
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Украинский замминистра заявил, что Киев будет отбирать украинские паспорта у получателей российских
Московский Комсомолец14:35
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