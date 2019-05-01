Политика

Киев пригрозил получающим российские паспорта украинцамГазета.Ru 15:23

Жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, получившие паспорта РФ, будут лишены украинского гражданства, пригрозил заместитель министра по временно оккупированным территориям Юрий Грымчак.
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Киев пригрозил получающим российские паспорта украинцам

Газета.Ru15:23

Украинский замминистра заявил, что Киев будет отбирать украинские паспорта у получателей российских

Московский Комсомолец14:35

Киев пригрозил новым россиянам из Донбасса

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В Киеве предложили лишать гражданства Украины получивших российское

РБК09:37

Жителям Донбасса пригрозили лишением гражданства Украины из‐за российских паспортов

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Пятый канал11:44

В Киеве придумали, что делать с получившими паспорта РФ жителями Донбасса

ФАН07:56
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В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю

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Месси забил 600-й гол за «Барселону» спустя 14 лет после дебютного

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В театре Моссовета отменены спектакли с участием Виктора Сухорукова

Несколько спектаклей с участием актера Виктора Сухорукова отменили в театре имени Моссовета в Москве.
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Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ

Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI.
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Китайская семья дала взятку в $6,5 млн за поступление дочери в Стэнфорд

За поступление своей дочери в престижный Стэнфордский университет китайская семья заплатила 6,5 миллиона долларов.
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Стрельба произошла в университете в Северной Каролине

Обновлено вчера в 19:25
Происшествия

В Петербурге арестовали капитана затонувшего катера

Обновлено в 16:59
Происшествия

Разрушительный торнадо в Румынии попал на видео

В сети была опубликована видеозапись разрушительного торнадо, образовавшегося в Румынии.
Обновлено в 05:13
Происшествия

На первомайском шествии в Петербурге разогнали колонну оппозиции

Фото с сегодняшней демонстрации в Петербурге Gepostet von Открытая Россия am Mittwoch, 1. Mai 2019 Когда акция началась, объединенная колонна демократических сил — в ней шли активисты партии «Яблоко», сторонники Алексея Навального, «Открытой России» и ряда петербургских оппозиционных движений — смогла пройти по Невскому проспекту не более 400 метров.
Обновлено в 09:43
Футбол

Главным арбитром финала женской Лиги чемпионов назначена россиянка

Обновлено в 12:17
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Мэй уволила министра обороны Гэвина Уильямсона

Глава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон отправлен в отставку после расследования утечки информации на заседании Совета национальной безопасности.
Обновлено в 13:01
Футбол

«Может, он плюнет на всё и скажет: «Не уехал в Англию? Уеду в Германию!». Эльвин Керимов – о выборе Смолова

Может там-то Смолов и будет звездой.
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Авто

Криштиану Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пополнил свой автопарк самым дорогоим автомобилем в мире - Bugatti La Voiture Noire.
Обновлено в 00:44
Политика

Лавров обсудил с Помпео ситуацию в Венесуэле

В центре внимания была ситуация в Венесуэле, где накануне оппозиция при открытой поддержке США совершила попытку государственного переворота.
Обновлено в 12:19
Происшествия

Демонстранты атаковали школу в Париже

Обновлено в 13:26
Кино

Назван гонорар Роберта Дауни-младшего за работу в «Мстителях»

Стало известно, какой гонорар получил Роберт Дауни-младший за работу в фильмах франшизы «Мстители».
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Армия и оружие

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Два истребителя американских Военно-воздушных сил (ВВС) F-35A Lightning II в рамках операции «Непоколебимая решимость» нанесли воздушный удар по иракскому Вади-Ашаю (Wadi Ashai) в поддержку действий объединенной оперативной группы в Ираке.
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Общество

Двое участников Pussy Riot получили политическое убежище в Швеции

Кнедляковский и Джанян вместе с двумя детьми переехали в Швецию в 2017 году. Сейчас они живут под Линдесбергом.
Обновлено в 17:00
Происшествия

Во Всеволожске полыхает 800-метровый особняк

Площадь пожара составляет примерно 800 квадратных метров.
Обновлено в 14:00
Общество

В Новосибирске первомайская «Монстрация» прошла под снегопадом

Как сообщает Интерфакс, первую половину пути монстранты прошли под лозунгом "Нам хана!", а вторую – "Городу нужны мы, а не эта тряпка!"
Обновлено в 04:30
Общество

Жесткие действия полицейских на акции 1 мая в Спб могут быть связаны со сменой руководства в городском главке

Всего третий месяц, как в должность начальника полицейского главка вступил Роман Плугин.
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Армия и оружие

Террористы за месяц 12 раз обстреливали авиабазу Хмеймим

Террористы за месяц 12 раз пытались обстрелять авиабазу Хмеймим в Сирии с использованием реактивных систем залпового огня (РСЗО) и дронов, заявил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон Виктор Купчишин.
Обновлено в 15:07
Теннис

Шарапова отказалась от участия в турнире в Риме из-за травмы

Шарапова, являющаяся трехкратной победительницей турнира в Риме (в 2011, 2012 и 2015 годах), еще не до конца восстановилась от травмы плеча, из-за которой она не играет с конца января.
Обновлено в 16:43
Политика

Путин подписал закон о надежном Рунете

Президент России Владимир Путин подписал закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета (Рунета) в случае его отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети.
Обновлено в 11:38
Армия и оружие

Опубликовано видео пусков ракет «Уран» в Балтийском море

Министерство обороны опубликовало видео запусков противокорабельных ракет комплекса "Уран" с корвета "Стойкий" в Балтийском море.
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Космос

Метеорит врезался в Луну во время лунного затмения в январе 2019

Согласно новому отчету, метеорит врезался в поверхность Луны со скоростью 17 километров в секунду (61 000 километров в час), в то время как наш лунный сосед находился в полном затмении в январе.
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Экономика

Акции Европы побили рекорд спокойствия

Индекс Stoxx Europe 600 установил новый рекорд апатии: по итогам вторника 17 торговых сессий подряд колебания индекса не превышают 0.5%.
Обновлено в 08:59
Экономика

Выручка Apple во втором квартале 2019 года снизилась на 5%

Выручка американской компании Apple во втором квартале 2019 финансового года (закончился 30 марта) достигла $58 млрд, что на 5% меньше показателей за аналогичный период прошлого года.
Обновлено в 03:50
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Глюкоза продемонстрировала фигуру в открытом купальнике

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Футбол

Путин подписал закон о безвизовом въезде для болельщиков Евро-2020

Президент подписал закон о подготовке и проведении в Петербурге матчей чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года.
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