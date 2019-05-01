Политика
Киев пригрозил получающим российские паспорта украинцамГазета.Ru вчера в 15:23
Жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, получившие паспорта РФ, будут лишены украинского гражданства, пригрозил заместитель министра по временно оккупированным территориям Юрий Грымчак.
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Украинский замминистра заявил, что Киев будет отбирать украинские паспорта у получателей российских
Московский Комсомолецвчера в 14:35
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Российские 100 рублей попали в число самых красивых банкнот мира
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Счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу "Каролины". Следующий матч пройдет 3 мая на льду "Харрикейнз".
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Избранный президент Украины Владимир Зеленский определился с тем, кто станет главой его администрации.
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Нефтекомпания Exillon Energy, акционерами которой считаются бывший бенефициар банка «Югра» Алексей Хотин и его партнер Александр Клячин, запросила приостановку торгов своими обыкновенными акциями на Лондонской бирже.
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Политика
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Обновлено вчера в 21:40
Политика
Трамп пообещал «много чего» по ситуации в Венесуэле
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Дочь покойной певицы Юлии Началовой Вера проводит время в компании новой семьи своего отца Евгения Алдонина.
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Число убийств евреев на почве антисемитизма выросло в 2018 году
За последний год произошел рост проявлений антисемитизма: количество серьезных случаев насилия в мире увеличилось на 13% с 342 до 387 случаев.
Обновлено вчера в 06:05
Происшествия
Появилось видео, как 16-летняя Загитова едет за рулем автомобиля
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала видео, на котором она управляет машину в деревенской местности.
Обновлено вчера в 13:11
Гаджеты
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По данным Nikkei, в основе телевизоров Huawei будут лежать очень мощные процессоры, которые не только обеспечат обработку изображения в 8К, но также они смогут работать с модемом 5G.
Обновлено вчера в 12:44
Происшествия
Суд назначил 10 суток ареста экс-председателю «Открытой России»
Обновлено вчера в 19:52
Шоу-бизнес
Полина Гагарина опубликовала фото в бикини и со шпагатом в воздухе
Разглядывая фотографии, опубликованные на официальной страничке Гагариной в социальной сети Instagram, подписчики отметили, что она находится в прекрасной форме, а некоторые из них даже посоветовали артистке побольше кушать.
Обновлено вчера в 10:28
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Оператор «Игры престолов» оправдался за слишком темные сцены битвы
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Общество
В Москве атмосферное давление побило рекорд 1983 года
По его данным, побит рекорд, установленный 2 мая 1983 года (737 мм рт. ст.). Согласно прогнозу, атмосферное давление в городе продолжит падение.
Обновлено в 00:54
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Россиянам рекомендовали есть не более 400 граммов шашлыка в день
Шашлыка не рекомендуется есть более 400 граммов в день.
Обновлено 30 апреля в 20:33
Происшествия
В Иркутске из торгового центра эвакуировали около двух тысяч посетителей
Около двух тысяч посетителей эвакуировали из торгово-развлекательного центре "Сильвер Молл" в Иркутске из-за возгорания кровли, пострадавших нет, сообщается на сайте регионального главка МЧС России.
Обновлено в 01:24
Здоровье
Ученые назвали первые признаки серьезных проблем со здоровьем
Ранний артрит можно диагностировать, обратив внимание на состояние мелких косточек и суставов стоп, - рассказал врач-ортопед Майкл Харрисон-Блаунт.
Обновлено в 01:06
Происшествия
В Самарской области при пожаре в двух домах погибли два человека
Общая площадь пожара составила 500 квадратных метров, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС.
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Авто
Авторынок «Зеленый угол» накапливает «запасы» перед фактическим запретом «правого руля»
Весна, апрель 2019 года — на рынке «Зеленый угол» во Владивостоке по-прежнему продаются пробежные автомобили из Страны восходящего солнца.
Обновлено вчера в 21:25
Общество
По шести сирийским городам пройдет «Бессмертный полк»
Обновлено вчера в 23:27
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Мэй отправила в отставку министра обороны Великобритании
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Обновлено вчера в 16:50
Политика
Доклад Мюллера стал бестселлером в США
Доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» в американские выборы в 2016 году стал бестселлером.
Обновлено вчера в 23:24
Футбол
«Барселона» разгромила «Ливерпуль» в полуфинале Лиги чемпионов
Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ливерпулем» завершился победой команды Эрнесто Вальверде со счетом 3:0. Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в столице Каталонии.
Обновлено вчера в 17:04
Хоккей
Сборная России проиграла Швеции на Еврохоккейтуре
В Стокгольме завершился вынесенный матч заключительного этапа Евротура по хоккею, в котором сборная России уступила команде Швеции.
Обновлено вчера в 11:36
Музыка
Алсу примет участие в «Евровидении-2019»
Обновлено вчера в 03:34
Общество
В Новосибирске прошла «Монстрация»
Около 1,2 тысячи человек приняли участие в «Монстрации» в Новосибирске – абсурдистском шествии с элементами карнавала.
Обновлено вчера в 04:51
Кино
На Hulu в 2020 году выйдут два сериала Marvel: «Призрачный гонщик» и «Хеллстром»
Стриминговый кинотеатр Hulu анонсировал два сериала по мотивам комиксов Marvel: один будет посвящён Призрачному гонщику, а другой — семейству Хеллстром.
Обновлено вчера в 09:24