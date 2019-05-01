Политика

Киев пригрозил получающим российские паспорта украинцамГазета.Ru 15:23

Жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, получившие паспорта РФ, будут лишены украинского гражданства, пригрозил заместитель министра по временно оккупированным территориям Юрий Грымчак.
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В Киеве предложили лишать гражданства Украины получивших российское

РБК09:37

Украинский замминистра заявил, что Киев будет отбирать украинские паспорта у получателей российских

Московский Комсомолец14:35

В Киеве предложили лишать гражданства жителей Донбасса с паспортами РФ

Пятый канал11:44

Киев пригрозил получающим российские паспорта украинцам

Газета.Ru15:23

Жителям Донбасса пригрозили лишением гражданства Украины из‐за российских паспортов

Телеканал 360°09:29

Киев пригрозил новым россиянам из Донбасса

Lenta.ru08:08

В Киеве придумали, что делать с получившими паспорта РФ жителями Донбасса

ФАН07:56
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 16:18, Ашберн
Политика

Украина протестует против упрощения получения гражданства России

В МИД Украины потребовали отменить указ, который 1 мая подписал российской лидер Владимир Путин об упрощении получения российского гражданства для отдельных категорий украинского населения.
Обновлено в 13:53
Армия и оружие

Террористы в апреле 12 раз пытались атаковать авиабазу Хмеймим

Террористы с начала апреля 12 раз пытались обстрелять авиабазу Хмеймим, а также позиции сирийских правительственных войск в провинции Латакия.
Обновлено в 15:30
Происшествия

Водителя перевернувшегося в Финском заливе катера заключили под стражу

Обновлено в 15:32
Футбол

Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ

Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI.
Обновлено в 11:13
Энергетика

Министр нефти Омана не видит причин опасаться обрушения цен на нефть

Министр нефти и газа Омана Мухаммед Хамад ар-Румхи заявил, что не видит причин опасаться обрушения цен на нефть.
Обновлено в 15:01
Общество

Король Таиланда женился на начальнице своей охраны

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.
Обновлено в 11:55
Наука

Геологи и историки раскрыли секрет успехов Карфагена в войнах с Римом

Главным секретом успеха Рима в борьбе с Карфагеном, как недавно выяснили химики из Германии, было то, что армии Сципиона Африканского удалось захватить в начале III века до нашей эры Картахену, "Новый Город", и испанские серебряные рудники, снабжавшие драгоценным металлом всю экономику Пунической империи.
Обновлено 29 апреля в 15:00
Футбол

Дзюба признан лучшим игроком Премьер-лиги в апреле

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба признан лучшим игроком апреля в российской Премьер-лиге.
Обновлено в 15:10
Наука

В речной фауне Великобритании обнаружили следы кокаина

Учёные обнаружили, что кокаин присутствует в 100 процентах протестированных образцах пресноводных креветок, а также обнаружили следы кетамина, пестицидов и других химических веществ.
Обновлено в 06:48
Происшествия

Разрушительный торнадо в Румынии попал на видео

В сети была опубликована видеозапись разрушительного торнадо, образовавшегося в Румынии.
Обновлено в 05:13
Транспорт

В России появились новые дорожные знаки

С 1 мая в России вступил в силу новый национальный ГОСТ, предусматривающий появление новых дорожных знаков и знаков уменьшенного размера.
Обновлено в 00:44
Культура

Режиссер Павел Чухрай экстренно госпитализирован

Обновлено вчера в 19:53
Театры

В театре Моссовета отменены спектакли с участием Виктора Сухорукова

Несколько спектаклей с участием актера Виктора Сухорукова отменили в театре имени Моссовета в Москве.
Обновлено в 03:12
Хоккей

Сборная России уступила Швеции в матче Еврохоккейтура

Встреча, проходившая в рамках последнего этапа Еврохоккейтура, завершилась победой сборной Швеции со счётом 6:4.
Обновлено в 11:31
Политика

Путин подписал закон о «суверенном рунете»

Президент России Владимир Путин подписал закон о безопасной и устойчивой работе рунета. Документ опубликован на портале правовой информации.
Обновлено в 11:52
Авто

Владельцы рассказали, насколько надежна «внедорожная» LADA Vesta

Коллеги с портала «Новые автомобили» проанализировали порядка 100 отзывов владельцев и выяснили, насколько надежна LADA Vesta с приставкой Cross на самом деле.
Обновлено в 07:19
Музыка

Киркоров пригрозил покинуть Евровидение

Певец и продюсер участника Евровидения-2019 от России Филипп Киркоров рассказал в эфире телеканала "Россия 1", при каком условии он откажется от работы на международном конкурсе.
Обновлено в 09:46
Политика

Сколько Порошенко потратил на свое поражение на выборах?

Движение «Честно» подсчитало, сколько стоило Петру Порошенко его поражение на выборах президента Украины.
Обновлено в 09:25
Футбол

Бизнесмен Рэтклифф собирается купить «Челси» у Абрамовича

Британский бизнесмен Джим Рэтклифф изучает возможность приобретения английского футбольного клуба «Челси» у российского олигарха Романа Абрамовича.
Обновлено в 15:06
Происшествия

В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю

В Краснодаре полиция проводит проверку после публикации в соцсетях видео, на котором заведующая детским садом заставляет ребенка целовать землю на глазах у других воспитанников.
Обновлено в 13:09
Гаджеты

Телевизоры Huawei окажутся мощными и быстрыми

По данным Nikkei, в основе телевизоров Huawei будут лежать очень мощные процессоры, которые не только обеспечат обработку изображения в 8К, но также они смогут работать с модемом 5G.
Обновлено в 12:44
Армия и оружие

Советских освободителей почтили в чешском городе Острава

Память советских воинов-освободителей почтили чешские активисты города Остравы и представители России.
Обновлено в 12:35
Авто

Криштиану Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пополнил свой автопарк самым дорогоим автомобилем в мире - Bugatti La Voiture Noire.
Обновлено в 00:44
Космос

Метеорит врезался в Луну во время лунного затмения в январе 2019

Согласно новому отчету, метеорит врезался в поверхность Луны со скоростью 17 километров в секунду (61 000 километров в час), в то время как наш лунный сосед находился в полном затмении в январе.
Обновлено в 13:32
Космос

«Хаббл» обнаружил среди звезд неожиданно сложные молекулы

Само по себе открытие крайне важно, поскольку доказывает, что молекулы столь сложных углеродов могут существовать в пространстве среди звезд – хотя никто и не знает, как именно она туда попала.
Обновлено 29 апреля в 23:16
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с трубопроводом «Дружба»

По данным системы СПАРК, 100% "Нефтеперевалки" принадлежит ее гендиректору Светлане Балабай, а уставной капитал компании составляет 10 тыс. руб. Глава правительства Дмитрий Медведев 30 апреля заявил, что за прокачку некачественной нефти по "Дружбе" может грозить уголовная ответственность.
Обновлено вчера в 15:22
Происшествия

Первомай в Санкт-Петербурге оказался не мирным

На шествии задержали более 60 человек На согласованном комитетом по вопросам законности, правопорядка и безопасности правительства Санкт-Петербурга первомайском марше сотрудники полиции и ОМОН задержали 68 человек.
Обновлено в 13:13
Происшествия

Один человек погиб, трое пострадали в ДТП во Владимирской области

Полиция проводит проверку после ДТП с одним погибшим и тремя пострадавшими во Владимирской области, сообщили в среду журналистам в пресс-службе регионального управления МВД.
Обновлено в 14:23
Происшествия

В Стерлитамаке голая женщина устроила истерику посреди улицы

Обновлено в 13:00
Политика

Глава «Мираторга» призвал отказаться от хамона

Президент холдинга "Мираторг" Виктор Линник в интервью Forbes прокомментировал идею Национальной мясной ассоциации о запрете на ввоз в Россию частными лицами мясо-молочной продукции из-за рубежа.
Обновлено вчера в 09:11
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