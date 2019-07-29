Киев рассматривает возможность создания международной площадки для ведения переговоров о статусе Крыма с участием европейских стран, а также США и Турции. Об этом постпред Владимира Зеленского в Крыму Антон Корниевич, сообщил в интервью изданию «Сегодня».

Киев предложил привлечь США и Турцию для возвращения Крыма

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