Политика
Киев предложил привлечь США и Турцию для возвращения КрымаРБК 18:44
Киев рассматривает возможность создания международной площадки для ведения переговоров о статусе Крыма с участием европейских стран, а также США и Турции. Об этом постпред Владимира Зеленского в Крыму Антон Корниевич, сообщил в интервью изданию «Сегодня».
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Политика
Скончался легендарный советский разведчик Анатолий Баронин
На Украине скончался ветеран советской разведки, полковник в отставке Анатолий Баронин.
Обновлено в 19:42
Космос
Первый запуск к МКС корабля Crew Dragon с экипажем отложен
Обновлено в 04:21
Общество
В Хабаровском крае объявлен режим ЧС из-за паводков
Обновлено в 20:17
Экономика
Росстат зафиксировал рост бедности
Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 г. увеличилась до 20,9 млн человек и достигла 14,3% населения, сообщается на сайте Росстата.
Обновлено в 10:29
Политика
На Украине прозвучал призыв к вторжению в Россию
Журналист отметил, что Верховная рада должна принять решение о вводе лучших подразделений украинской армии в Россию для совершения наступательных операций.
Обновлено вчера в 22:08
Авто
Обновленный Honda Pilot получил топовую версию Pilot Black Edition
Спецверсия предлагается в пятиместном и семиместном варианте. Технически Pilot Black Edition ничем не отличается от Elite.
Обновлено в 15:12
Политика
Первый министр Шотландии пришла в ужас от плана Джонсона по Brexit
Первый министр Шотландии Никола Стерджен прокомментировала новый план премьера Великобритании Бориса Джонсона по выходу Соединенного королевства из Евросоюза.
Обновлено в 11:00
Экономика
Financial Times восхитилась российской системой налогообложения
Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.
Обновлено в 10:57
Шоу-бизнес
Известная актриса пришла к Шепелеву после слухов о романе с Задорновым
Известная актриса Марина Орлова прошла проверку на детекторе лжи. Звезда стала героем программы "На самом деле" на Первом канале.
Обновлено в 07:59
Наука
Человечество исчерпало возобновляемые ресурсы на 2019 год
Человечество к 29 июля исчерпало объем возобновляемых ресурсов, который планета может воспроизвести за год.
Обновлено в 18:35
Футбол
«Рубин» обыграл «Ахмат» и вышел на третье место в чемпионате России
«Рубин» на своем поле обыграл «Ахмат» в матче 3-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 15:12
Шоу-бизнес
Милана Кержакова встречается с 19-летним хоккеистом Егором Замулой
Милана Кержакова (Тюльпанова) после развода начала встречаться с подающим надежды 19-летним хоккеистом Егором Замулой.
Обновлено в 05:25
Происшествия
Бывшего замминистра энергетики Владимира Милова арестовали на 30 суток
Симоновский районный суд Москвы арестовал на 30 суток бывшего замминистра энергетики и ведущего YouTube-канала «Навальный Live» Владимира Милова, сообщает правозащитный проект «Апология протеста».
Обновлено в 15:35
Кино
Sony назвала имена кандидатов на кресло режиссера фильма «Веном 2»
Корпорация Sony назвала, кто может занять режиссерское кресло, обладатель которого займется съемками фильма «Веном 2».
Обновлено в 05:01
Космос
Астронавт NASA заснял с борта МКС разрушение корабля «Прогресс»
Американский астронавт Ник Хейг сфотографировал с борта Международной космической станции (МКС) грузовой корабль "Прогресс МС-11", который разрушился в атмосфере.
Обновлено в 15:52
Политика
Озвучены условия участия Трампа в саммите Минской группы
Глава Евразийского центра при Атлантическом совете в Вашингтоне Джон Хербст сообщил, что американский лидер Дональд Трамп готов участвовать в переговорах Минской группы возможно лишь при гарантированном успехе этого саммита.
Обновлено в 20:15
Экономика
Uber решил уволить каждого третьего специалиста по маркетингу
Американская компания Uber Technologies Inc. приняла решение сократить около 400 из примерно 1,2 тыс. сотрудников отдела маркетинга и связей с общественностью по всему миру.
Обновлено в 18:45
Экономика
ФРС США готовится опустить процентные ставки
Федеральная резервная система (ФРС) США на ближайшем заседании 30–31 июля может опустить процентные ставки впервые с 2008 г. Ожидается, что центробанк пойдет на такой шаг, несмотря на продолжающийся рост экономики страны и низкую безработицу.
Обновлено в 12:37
Здоровье
Старейшая больница столицы получит новые площади
Новая клиника будет самой современной и высокотехнологичной не только в Москве, но и во всей России, а первые пациенты начнут лечение в начале 2020 года, — говорится в сообщении.
Обновлено в 12:02
Политика
Порошенко с семьей покинул Украину
Обновлено в 14:24
Общество
В трех регионах Сибири введен режим ЧС из-за лесных пожаров
Обновлено в 09:06
Политика
Путин поручил главе ФАС разобраться с ростом тарифов ЖКХ в регионах
Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) обратить особое внимание на рост тарифов ЖКХ в регионах.
Обновлено в 08:05
Здоровье
Минздрав предложил премировать врачей за обнаружение рака
Минздрав предложил премировать врачей, выявивших рак у пациентов во время диспансеризации или профилактического осмотра.
Обновлено в 07:19
Политика
Постпред Зеленского рассказал о планах Украины вернуть Крым
Для достижения цели нужно создать новый формат международных переговоров и поставить вопрос о возвращении Крыма под юрисдикцию Украины, сказал постпред Зеленского.
Обновлено в 10:28
Политика
В Росавиации заявили о готовности вернуть авиасообщение с Украиной
Ранее на сайте президента Украины Владимира Зеленского была опубликована петиция с просьбой вернуть авиасообщение с Россией.
Обновлено в 09:40
Политика
Georgian Airways потеряла 25 млн долларов из-за запрета на полеты в РФ
Из-за прекращения прямого авиасообщения между РФ и Грузией компания Georgian Airways потеряла 25 миллионов долларов.
Обновлено в 08:23
Общество
Иркутский паводок может убить экосистему Байкала
Обновлено в 19:03
Общество
В Тулуне закрыли федеральную трассу
В городе Тулун Иркутской области закрыта федеральная трасса, сообщается на сайте городской администрации.
Обновлено в 18:20
Общество
В ПФР напомнили, как избежать ошибок в начислении пенсий
В России возникают случаи переплаты пенсий, после которых «излишки» приходится возвращать обратно.
Обновлено в 07:18
Политика
Сенат не преодолел вето Трампа на резолюции против продажи оружия
Американские сенаторы не смогли преодолеть вето президента США Дональда Трампа, которое он наложил на три ранее одобренные конгрессом резолюции с целью не допустить заключения сделок по продаже оружия арабским странам без их утверждения законодателями.
Обновлено в 19:59