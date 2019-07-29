Политика

Киев предложил привлечь США и Турцию для возвращения КрымаРБК 18:44

Киев рассматривает возможность создания международной площадки для ведения переговоров о статусе Крыма с участием европейских стран, а также США и Турции. Об этом постпред Владимира Зеленского в Крыму Антон Корниевич, сообщил в интервью изданию «Сегодня».
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Киев предложил привлечь США и Турцию для возвращения Крыма

РБК18:44

В команде Зеленского нашли способ вернуть Крым

URA.Ru14:59

В команде Зеленского назвали способ возвращения Крыма

Lenta.ru13:20

В Киеве призвали создать «международную площадку» по Крыму

RT на русском15:44

В Киеве предложили привлечь Британию, США и Турцию, чтобы вернуть Крым

Российская газета15:16

В команде Зеленского назвали способ возвращения Крыма

РИА Новости14:00

В команде Зеленского придумали новый способ «возвращения Крыма»

Взгляд.ру13:58
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 22:30, Вашингтон
Экономика

Росстат зафиксировал рост бедности

Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 г. увеличилась до 20,9 млн человек и достигла 14,3% населения, сообщается на сайте Росстата.
Обновлено в 10:29
Происшествия

В Приморье силовики задержали начальника уголовного розыска

Сотрудники ФСБ задержали 30 июля главу управления уголовного розыска УМВД России по Приморскому краю Андрея Миляева, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 22:16
Интернет

Мошенники нашли новый способ кражи денег с банковских карт

Специалисты в области информационной безопасности из компании Sucuri рассказали о новом способе хищения денежных средств с банковских карт.
Обновлено в 22:07
Наука

Гелий облегчил переход воды в суперионное состояние

В одной из суперионных фаз ведут себя подобно жидкости как атомы водорода, так и гелия.
Обновлено 25 июля в 20:01
Шоу-бизнес

Иван Ургант показал фотографии трех своих красавиц-дочерей

Телеведущий и шоумен Иван Ургант в понедельник, 29 июля, поделился в сети фотографиями трех своих красавиц-дочерей.
Обновлено в 09:56
Политика

Украинский политолог сравнил внешний вид Москвы и Киева

Украинский политолог Андрей Ермолаев в эфире телеканала "НАШ" поделился своими впечатлениями от поездки в Москву и сравнил российскую столицу с Киевом.
Обновлено в 21:16
Политика

Эсэсовцев с почестями перезахоронили на Украине

Во Львовской области со всеми почестями перезахоронили эсэсовцев, бойцов самой кровавой дивизии "Галичина".
Обновлено в 10:18
Единоборства

Отправление тела боксера Максима Дадашева из США в Россию задерживают

Отправления тела боксера Максима Дадашева в Россию задерживается не несколько дней. Причина кроется в сложностях с документами.
Обновлено в 06:23
Политика

WSJ: обвиняемый по делу о терактах 11 сентября готов дать показания против Эр-Рияда

Один из предполагаемых организаторов терактов 11 сентября 2001 года в США Халид Шейх Мохаммед выразил готовность выступить на стороне тех, кто обвиняет Саудовскую Аравию в причастности к этим терактам.
Обновлено в 20:36
Экономика

Суд постановил признать банкротом медиахолдинг «Эксперт»

Прежде Транскапиталбанк уже выиграл у медиахолдинга два суда – на 20 млн и 15 млн руб.
Обновлено в 15:12
Кино

Ремейк «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» снимет создатель «Аквамена»

Обновлено в 11:07
Политика

Порошенко отказался от охраны и покинул страну вместе с семьей

Обновлено в 21:04
Политика

МЧС ответило на заявления о бессмысленности тушения лесных пожаров

Обновлено в 10:09
Происшествия

Бывшего замминистра энергетики Владимира Милова арестовали на 30 суток

Симоновский районный суд Москвы арестовал на 30 суток бывшего замминистра энергетики и ведущего YouTube-канала «Навальный Live» Владимира Милова, сообщает правозащитный проект «Апология протеста».
Обновлено в 15:35
Здоровье

Житель Волгоградской области скончался после укуса клеща

Обновлено в 07:32
Транспорт

В Тулуне закрыли федеральную трассу

В городе Тулун Иркутской области закрыта федеральная трасса, сообщается на сайте городской администрации.
Обновлено в 18:20
Политика

Порошенко отказался прятаться назло Путину

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что не собирается уезжать из страны и прятаться.
Обновлено в 21:43
Политика

Озвучены условия участия Трампа в саммите Минской группы

Глава Евразийского центра при Атлантическом совете в Вашингтоне Джон Хербст сообщил, что американский лидер Дональд Трамп готов участвовать в переговорах Минской группы возможно лишь при гарантированном успехе этого саммита.
Обновлено в 20:15
Общество

Иркутский паводок может убить экосистему Байкала

Обновлено в 19:03
Политика

Путин поручил главе ФАС разобраться с ростом тарифов ЖКХ в регионах

Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) обратить особое внимание на рост тарифов ЖКХ в регионах.
Обновлено в 08:05
Происшествия

Против бывшего челябинского замгубернатора завели дело после ДТП

Уголовное дело за "нарушение правил дорожного движения" возбуждено в отношении водителя Lexus, который в воскресенье на трассе в Челябинской области столкнулся с автомобилем "Лада Веста", в аварии пострадали три человека, сообщили РИА Новости в пресс-центре прокуратуры региона.
Обновлено в 10:04
Экономика

Доля убыточных организаций в России снизилась до 32,2%

Доля убыточных организаций в России в январе-мае 2019 года снизилась на 0,6% в годовом выражении и составила 32,2%. Такие данные приводит 29 июля Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
Обновлено в 09:44
Происшествия

В Сочи погибли два человека во время катания на гидроцикле

Пользователи социальных сетей сообщили о гибели двух человек, которые катались на гидроцикле в акватории Черного моря в Адлерском районе.
Обновлено в 12:09
Происшествия

Почти 80 человек пострадали в ДТП с автобусами в Гонконге

По предварительным данным, 77 человек получили ранения в результате столкновения двух автобусов в Гонконге.
Обновлено в 22:14
Кино

Машков назвал условие своего возвращения в кино

Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков не исключил своего возвращения в кино.
Обновлено в 21:57
Общество

Больше половины россиян не хотят переходить на электронные паспорта

Согласно опросу ВЦИОМ, об инициативе знает 85% опрошенных, однако 59% респондентов не готовы оформить цифровой аналог паспорта.
Обновлено в 10:18
Общество

Российские школьники взяли золото на олимпиаде по химии в Париже

Обновлено в 16:16
Армия и оружие

США работает над секретными программами гиперзвукового оружия

Помимо семи обнародованных проектов гиперзвукового оружия, США работают еще над двумя секретными программами.
Обновлено в 21:39
Здоровье

Медики рассказали, с дефицитом каких витаминов связана головная боль

Медики из Великобритании рассказали, с дефицитом каких витаминов может быть связана головная боль.
Обновлено в 11:51
Происшествия

Навального выписали из больницы

Как сообщили в справочной 64 городской больницы, Навального выписали из медучреждения до 15.00.
Обновлено в 07:30
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