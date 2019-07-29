Политика

Киев предложил привлечь США и Турцию для возвращения КрымаРБК вчера в 18:44

Киев рассматривает возможность создания международной площадки для ведения переговоров о статусе Крыма с участием европейских стран, а также США и Турции. Об этом постпред Владимира Зеленского в Крыму Антон Корниевич, сообщил в интервью изданию «Сегодня».
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В команде Зеленского назвали способ возвращения Крыма

РИА Новостивчера в 14:00

Киев предложил привлечь США и Турцию для возвращения Крыма

РБКвчера в 18:44
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По данным полиции, на незаконной акции задержали 1074 человека за различные правонарушения.
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Обновлено вчера в 22:41
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Украинский политолог Андрей Ермолаев в эфире телеканала "НАШ" поделился своими впечатлениями от поездки в Москву и сравнил российскую столицу с Киевом.
Обновлено вчера в 21:16
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Обновлено вчера в 21:39
Политика

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Обновлено вчера в 14:24
Политика

В Киеве назвали возможные сроки уничтожения Украины

Украина может перестать существовать через три года из-за политических экспериментов, заявил представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne.
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Анонсирован новый ноутбук-трансформер Acer Chromebook Spin 13

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Бывший форвард петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев рассказали о том, как их приняли в колонии №4 в Белгородской области.
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