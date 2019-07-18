Политика

Киев предложил одновременно освободить Вышинского и СенцоваРИА Новости 15:32

Офис президента Украины предложил одновременно освободить осужденного в России за подготовку теракта Олега Сенцова и руководителя портала РИА Новости Украины Кирилла Вышинского, сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.
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Киев предложил Москве одновременно освободить Вышинского и Сенцова

РБК15:46

Офис Зеленского предложил одновременно освободить Сенцова и Вышинского

RT на русском16:00

Украина предложила России обменять Вышинского на Сенцова

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Офис украинского президента предложил одновременно обменять Кирилла Вышинского на Олега Сенцова

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Дождь15:34

Киев предложил одновременно освободить Вышинского и Сенцова

РИА Новости15:32
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Военные США сбили иранский беспилотный летательный аппарат в районе Ормузского пролива.
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В Грузии уволили гендиректора телеканала «Рустави 2»

Гендиректора "Рустави 2" Нику Гварамию уволили после передачи телеканала в собственность бизнесмена Кибару Халваши.
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Врач-онколог Андрей Павленко после долгого лечения рака желудка и тяжелой реабилитации вернулся к хирургии.
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Инна Чурикова получила травму во время спектакля

Народная артистка СССР Инна Чурикова в четверг получила травму, играя в спектакле на сцене театра "Русская песня".
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Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублей

Росстат представил итоги исследования заработных плат россиян, согласно которому 50% граждан, работающих на крупных и средних предприятиях, получают зарплату меньше 34335 руб. Именно столько составило медианное значение зарплаты в апреле 2019 года.
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Разработчик FaceApp ответил на претензии сенатора из США

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Экономика

Путин поручил правительству предоставить малообеспеченным семьям жилье

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать механизмы обеспечения малоимущих семей жильем на условиях сохранения площадей в публичной собственности, сообщила пресс-служба Кремля в четверг, 18 июля.
Обновлено в 14:16
Политика

«Нафтогаз» напомнил о готовности к переговорам по транзиту газа

Украинский "Нафтогаз" готов работать над договорами по транзиту газа при согласии РФ, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, сообщает РИА "Новости" Он отметил, что в Киеве согласны с вариантом вице-президента Еврокомисии Мароша Шефчовича, так как все условия этих договоров будут стандартными в Европе, а не заключаться в интересах одной из сторон.
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Победительница конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина отреагировала на слухе о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, выложив видео в инстаграме.
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Быков — о словах Панарина: я голосовал за Путина

Что касается самого текста, то воздержусь от такого высказывания, потому что я голосовал за Путина.
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Зеленский решил упростить получение гражданства Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поручил министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго этническим украинцам, об этом сообщает его пресс-служба.
Обновлено вчера в 16:53
Политика

Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России

Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.
Обновлено в 15:21
Политика

Китай поблагодарил Лаврова за слова о китайской угрозе

Ранее в интервью «Аргументам и фактам» Лавров подчеркнул, что «китайская угроза» — это миф, который раскручивают люди, недовольные развитием связей Москвы и Пекина.
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Появился первый трейлер комедии Кевина Смита «Джей и молчаливый Боб: Перезагрузка».
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LA Times: власти США свернули ряд программ по обнаружению оружия массового поражения

Министерство внутренней безопасности (МВБ) США свернуло некоторые программы, направленные на предотвращение в стране террористических актов с применением оружия массового поражения.
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Гран-при Австралии останется в календаре «Ф-1» до 2025 года

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СПЧ предложил допустить к выборам в Мосгордуму всех собравших подписи

Постоянная комиссия по избирательным правам Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) призвала зарегистрировать всех кандидатов в депутаты Московской городской думы, которые сдали необходимое количество подписей.
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США по количеству миллиардеров в целом лидируют с большим отрывом - 28% всех ультрабогатых людей в мире.
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Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польше

Президент РФ Владимир Путин не оказался в числе приглашенных на мероприятия, связанные с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны, которые пройдут в Польше, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова вице-премьера правительства страны Яцека Сасина.
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В Петербурге арестовали росгвардейца по делу о подброшенных наркотиках

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На Крымском мосту уложили рельсы

В общей сложности на двухпутной дороге уложено почти 5 тыс. т рельсов и более 76 тыс. шпал, передает «Интерфакс».
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