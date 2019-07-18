Политика
Киев предложил одновременно освободить Вышинского и СенцоваРИА Новости 15:32
Офис президента Украины предложил одновременно освободить осужденного в России за подготовку теракта Олега Сенцова и руководителя портала РИА Новости Украины Кирилла Вышинского, сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 16:16, Вашингтон
Политика
США сбили иранский беспилотник в Ормузском проливе
Военные США сбили иранский беспилотный летательный аппарат в районе Ормузского пролива.
Обновлено в 15:18
Политика
В Грузии уволили гендиректора телеканала «Рустави 2»
Гендиректора "Рустави 2" Нику Гварамию уволили после передачи телеканала в собственность бизнесмена Кибару Халваши.
Обновлено в 12:12
Политика
Трамп пока не рассматривает санкции против Турции
Президент США Дональд Трамп заявил, что в данный момент не рассматривает санкции против Турции в связи с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Обновлено в 13:16
Авто
Renault запустил в серию кроссовер Arkana на московском заводе
Обновлено в 09:07
Политика
В Петербурге и Ленобласти введут электронные визы
Два месяца назад Беглов обращался к президенту с просьбой ввести с 1 октября в Петербурге режим электронной визы для поддержки въездного туризма.
Обновлено в 12:46
Политика
Лукашенко сделал Путину предложение по интеграции
Обновлено в 07:33
Игры
Вышел первый геймплейный трейлер FIFA 20
Electronic Arts опубликовала первый геймплейный трейлер FIFA 20, в котором компания показала особенности новой части симулятора и продемонстрировала несколько изменений, по сравнению с прошлыми играми франшизы.
Обновлено в 15:48
Здоровье
Поборовший рак онколог Павленко вернулся к хирургии
Врач-онколог Андрей Павленко после долгого лечения рака желудка и тяжелой реабилитации вернулся к хирургии.
Обновлено в 04:35
Здоровье
Шоколад и зефир являются самыми безвредными сладостями
Оптимальными сладостями являются шоколад, мармелад, пастила, зефир и сладкие фрукты.
Обновлено в 09:55
Культура
Инна Чурикова получила травму во время спектакля
Народная артистка СССР Инна Чурикова в четверг получила травму, играя в спектакле на сцене театра "Русская песня".
Обновлено в 15:32
Здоровье
В Минздраве Подмосковья рассказали о программах поддержки специалистов
Министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова рассказала, как в регион привлекаются новые специалисты в области медицины и какие меры предпринимаются для их поддержки.
Обновлено в 15:46
Экономика
Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублей
Росстат представил итоги исследования заработных плат россиян, согласно которому 50% граждан, работающих на крупных и средних предприятиях, получают зарплату меньше 34335 руб. Именно столько составило медианное значение зарплаты в апреле 2019 года.
Обновлено в 08:07
Интернет
Разработчик FaceApp ответил на претензии сенатора из США
Обновлено в 15:06
Экономика
Путин поручил правительству предоставить малообеспеченным семьям жилье
Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать механизмы обеспечения малоимущих семей жильем на условиях сохранения площадей в публичной собственности, сообщила пресс-служба Кремля в четверг, 18 июля.
Обновлено в 14:16
Политика
«Нафтогаз» напомнил о готовности к переговорам по транзиту газа
Украинский "Нафтогаз" готов работать над договорами по транзиту газа при согласии РФ, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, сообщает РИА "Новости" Он отметил, что в Киеве согласны с вариантом вице-президента Еврокомисии Мароша Шефчовича, так как все условия этих договоров будут стандартными в Европе, а не заключаться в интересах одной из сторон.
Обновлено в 15:48
Шоу-бизнес
Мисс Москва отреагировала на слухи о разводе с экс-королем Малайзии
Победительница конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина отреагировала на слухе о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, выложив видео в инстаграме.
Обновлено в 08:26
Хоккей
Быков — о словах Панарина: я голосовал за Путина
Что касается самого текста, то воздержусь от такого высказывания, потому что я голосовал за Путина.
Обновлено в 13:34
Политика
Зеленский решил упростить получение гражданства Украины
Президент Украины Владимир Зеленский поручил министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго этническим украинцам, об этом сообщает его пресс-служба.
Обновлено вчера в 16:53
Политика
Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России
Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.
Обновлено в 15:21
Политика
Китай поблагодарил Лаврова за слова о китайской угрозе
Ранее в интервью «Аргументам и фактам» Лавров подчеркнул, что «китайская угроза» — это миф, который раскручивают люди, недовольные развитием связей Москвы и Пекина.
Обновлено вчера в 06:20
Футбол
Резиуан Мирзов стал игроком московского «Спартака»
Хавбек футбольного клуба "Ростов" Резиуан Мирзов фактически стал игроком московского "Спартака".
Обновлено в 11:15
Кино
Вышел первый трейлер фильма «Джей и молчаливый Боб: Перезагрузка»
Появился первый трейлер комедии Кевина Смита «Джей и молчаливый Боб: Перезагрузка».
Обновлено в 13:56
Армия и оружие
LA Times: власти США свернули ряд программ по обнаружению оружия массового поражения
Министерство внутренней безопасности (МВБ) США свернуло некоторые программы, направленные на предотвращение в стране террористических актов с применением оружия массового поражения.
Обновлено в 15:50
Теннис
На US Open — 2019 будет разыгран рекордный призовой фонд
Обновлено в 15:50
Автоспорт
Гран-при Австралии останется в календаре «Ф-1» до 2025 года
Обновлено в 15:29
Политика
СПЧ предложил допустить к выборам в Мосгордуму всех собравших подписи
Постоянная комиссия по избирательным правам Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) призвала зарегистрировать всех кандидатов в депутаты Московской городской думы, которые сдали необходимое количество подписей.
Обновлено в 15:54
Общество
Москва заняла третье место в мире по числу резидентов-миллиардеров
США по количеству миллиардеров в целом лидируют с большим отрывом - 28% всех ультрабогатых людей в мире.
Обновлено в 04:47
Политика
Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польше
Президент РФ Владимир Путин не оказался в числе приглашенных на мероприятия, связанные с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны, которые пройдут в Польше, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова вице-премьера правительства страны Яцека Сасина.
Обновлено в 11:23
Происшествия
В Петербурге арестовали росгвардейца по делу о подброшенных наркотиках
Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении одного из двух фигурантов дела о подброшенных наркотиках - сотрудника Росгвардии, сообщает пресс-служба городских судов.
Обновлено в 13:17
Транспорт
На Крымском мосту уложили рельсы
В общей сложности на двухпутной дороге уложено почти 5 тыс. т рельсов и более 76 тыс. шпал, передает «Интерфакс».
Обновлено в 07:57