Киев предложил Молдавии импортировать газ из ЕС через украинскую ГТСФАН 09:07

Украинская компания «Укртрансгаз» предложила властям Молдавии наладить поставки газа из ЕС через газотранспортную систему Украины. Об этом сообщает пресс-служба «Укртрансгаза».

Киев предложил Молдавии импортировать газ из ЕС через украинскую ГТС

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