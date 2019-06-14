Политика

Киев предложил Молдавии импортировать газ из ЕС через украинскую ГТСФАН 09:07

Украинская компания «Укртрансгаз» предложила властям Молдавии наладить поставки газа из ЕС через газотранспортную систему Украины. Об этом сообщает пресс-служба «Укртрансгаза».
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Украина предложила Молдавии транзит газа из ЕС

Rambler News Service08:27

Киев предложил Молдавии импортировать газ из ЕС через свою ГТС

Газета.Ru08:56

Эксперт оценил предложение Украины о поставке газа в Молдавию

RT на русском09:46

Киев предложил Молдавии импортировать газ из ЕС через украинскую ГТС

ФАН09:07

Украина предложила свою ГТС Молдавии

REGNUM08:03

Киев предложил Кишиневу импортировать газ из Евросоюза через украинскую ГТС

ТАСС08:03

Украина предложила Молдавии транспортировать газ через свою ГТС

РИА Новости07:25
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Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Обновлено в 04:08
Армия и оружие

США собрали доказательства причастности Ирана к атаке на танкеры

Иран причастность к атакам месяц назад отверг. Иран эти заявления США, как и предыдущие, назвал ложью.
Обновлено в 09:50
Экономика

Акционеры «Ростелекома» утвердили дивиденды-2018

Акционеры "Ростелекома" на годовом общем собрании утвердили дивиденды по результатам 2018 года в размере 2,5 рубля на обыкновенную и привилегированную акцию, что совокупно составит 6 961 200 252,5 рубля.
Обновлено в 06:00
Происшествия

Российский детский лагерь проверили после «развратных игр» девятилеток

Обновлено в 09:57
Общество

Малышева назвала критиков эфира о детях-кретинах «жертвами обмана»

В комментарии радиостанции "Говорит Москва" телеведущая также заявила, что позвонившие ей журналисты "стали жертвами обмана".
Обновлено в 08:58
Происшествия

В Бахрейне убили 22-летнюю россиянку

В Бахрейне убили 22-летнюю уроженку Пермского края.
Обновлено в 05:16
Религия

Православные 15 июня отметят Троицкую родительскую субботу

На Троицкую родительскую субботу принято поминать покойных родственников.
Обновлено в 04:11
Политика

Из плена талибов в Афганистане освободили россиянина

В Афганистане прошла спецоперация по спасению из плена члена российской межведомственной комиссии по военнопленным, интернированным и пропавшим без вести Александра Лаврентьева, сообщил РБК.
Обновлено вчера в 09:01
Политика

Украинский суд признал действия Порошенко неконституционными

Конституционный суд Украины (КСУ) признал не соответствующим Конституции страны принятое в 2014 году решение президента Петра Порошенко создать Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
Обновлено в 08:06
Интернет

В Москве произошел массовый сбой геолокации

В октябре 2016 года в сети начали жаловаться на искажение сигналов GPS-навигаторов в Москве около Кремля.
Обновлено в 08:13
Происшествия

Журналист Голунов назвал имя избившего его полицейского

Корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов назвал имя сотрудника полиции, который ударил его после задержания по ложному обвинению в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 09:41
Происшествия

Сестрам Хачатурян предъявили окончательное обвинение в убийстве отца

Обновлено в 07:27
Политика

ЕС заявил о попытке вмешательства РФ в выборы

Евросоюз заявил о попытках "российских источников" повлиять на выборы в Европарламент. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:51
Экономика

Путин одобрил новые пенсионные изменения

Президент России Владимир Путин одобрил запуск системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), при которой россияне смогут делать пенсионные взносы из своего кармана.
Обновлено в 05:47
Экономика

Нацбанк Украины выставил на аукцион более 600 бриллиантов

Национальный банк Украины выставил в системе государственных электронных аукционов "ProZorro Продажи" 637 бриллиантов.
Обновлено в 10:01
Происшествия

Суд в Севастополе освободил капитана украинского судна ЯМК-0041

Балаклавский районный суд Севастополя назначил штраф капитану украинского судна ЯМК-0041 Виктору Новицкому за незаконный промысел и освободил его, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Обновлено в 10:30
Авто

АвтоВАЗ выпустил миллионный автомобиль

14 июня 2019 года с конвейера линии В0 сошёл миллионный автомобиль, которым стал кроссовер Lada XRAY Cross.
Обновлено в 06:57
Происшествия

Адвокат рассказал, когда Кокорина и Мамаева могут отправить в колонию

Обновлено в 08:27
Политика

Зеленский назначил Николая Балана командующим Нацгвардией

Ранее Балан занимал должность заместителя командующего Нацгвардии и исполнял обязанности командующего после увольнения Юрия Аллерова.
Обновлено в 09:41
Армия и оружие

Британский спецназ переориентируют на борьбу с Россией

Обновлено в 02:22
Футбол

Сборная России поднялась на 43 место в рейтинге ФИФА

Что касается сборной России, она улучшила свое положение на три позиции, поднявшись с 46 места на 43.
Обновлено в 04:33
Музыка

Little Big выпустили новый клип I’M OK

Режиссерами выступили фронтмен Little Big Илья Прусикин и режиссер Алина Пязок, знакомая многим по клипу Skibidi.
Обновлено в 07:07
Интернет

ESET обнаружила новый вид мошенничества в WhatsApp

Международная антивирусная компания ESET обнаружила новый вид мошенничества в мессенджере WhatsApp.
Обновлено в 04:39
Армия и оружие

Президент Туркмении во время учений стрелял с велосипеда по мишеням

Глава государства решил провести внезапную проверку войск национальной армии Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов устроил внеплановые военные учения, в ходе которых показал свое умение стрелять, находясь на велосипеде.
Обновлено в 08:05
Происшествия

Полигон с боеприпасами загорелся под Воронежом

Обновлено в 10:30
Армия и оружие

На манёвры НАТО Балтфлот ответил скрытным развёртыванием «Искандеров»

Обновлено в 10:03
Общество

Мэрия согласовала митинг в поддержку Голунова 23 июня

Власти Москвы согласовали с организаторами акции митинг 23 июня в поддержку журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 09:54
Политика

Расследующая крушение MH17 следственная группа проведет пресс-конференцию 19 июня

Совместная следственная группа (ССГ), занимающаяся расследованием крушения Boeing на Украине в июле 2014 года, проведет 19 июня пресс-конференцию.
Обновлено в 06:35
Спорт

РУСАДА установило факт запрещенного сотрудничества в легкой атлетике

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) установило факт запрещенного сотрудничества с пожизненно дисквалифицированным тренером в легкой атлетике с участием российских спортсменов, сообщается на сайте организации.
Обновлено в 10:19
Происшествия

МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ100 в Шереметьево

Межгосударственный авиационный комитет опубликовал предварительный отчет (.pdf) по результатам расследования катастрофы лайнера SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» в Шереметьево.
Обновлено в 07:52
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