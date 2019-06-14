Политика
Киев предложил Молдавии импортировать газ из ЕС через украинскую ГТСФАН 09:07
Украинская компания «Укртрансгаз» предложила властям Молдавии наладить поставки газа из ЕС через газотранспортную систему Украины. Об этом сообщает пресс-служба «Укртрансгаза».
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 11:05, Вашингтон
Футбол
Японки обыграли Шотландию на чемпионате мира
Женская сборная Японии нанесла поражение Шотландии в матче группового этапа чемпионата мира.
Обновлено в 10:55
Армия и оружие
Британский спецназ переориентируют на борьбу с Россией
Обновлено в 02:22
Происшествия
МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево
Вечером 5 мая самолет SSJ 100 компании "Аэрофлот", выполнявший рейс SU1492 из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт "Шереметьево", совершил аварийную посадку и загорелся.
Обновлено в 07:53
Армия и оружие
Леонков рассказал о преимуществах российской противоракеты ПРС-1М
Речь идет о ракете системы ПРО ПРС-1М, способной уничтожить запущенный с территории Европы или Соединенных Штатов баллистический снаряд.
Обновлено в 08:10
Авто
Ателье Gemballa планирует выпустить свой суперкар
Немецкое тюнинг-ателье Gemballa, специализирующееся на доработках автомобилей Porsche, решило выпустить собственный суперкар.
Обновлено в 05:28
Общество
Умерла старейшая жительница Британии
В Великобритании на 113-м году жизни умерла старейшая жительница страны Грейс Джонс. Об этом сообщает издание Metro в пятницу, 14 июня.
Обновлено в 05:56
Происшествия
Журналист Голунов назвал имя избившего его полицейского
Корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов назвал имя сотрудника полиции, который ударил его после задержания по ложному обвинению в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 09:41
Театры
На фоне скандала уволен замдиректора театра Образцова
Уволен первый замдиректора кукольного театра имени Сергея Образцова Юрий Шерлинг, сообщает MK.
Обновлено в 09:03
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку
Центральный банк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
Обновлено в 06:56
Общество
«Земляничное» полнолуние смогут наблюдать жители России 17 и 18 июня
«Земляничное» полнолуние смогут наблюдать жители России в ночь на 17 июня и с 17 на 18 июня 2019 г. Об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария.
Обновлено в 07:05
Авто
Новая Mazda3 появится на российском рынке в июле
В продаже у дилеров автомобиль появится в июле текущего года. Mazda 3 — первый представитель нового, седьмого поколения автомобилей Mazda.
Обновлено в 07:41
Происшествия
В Севастополе суд освободил капитана украинского судна «ЯМК-0041»
В Севастополе вынесли приговор капитану украинского рыболовецкого судна Виктору Новицкому, задержанному за незаконный промысел у побережья Крыма.
Обновлено в 10:46
Транспорт
ЦОДД составил топ-10 самых загруженных по пятницам дорог Москвы
Центр организации дорожного движения провел исследование и составил топ-10 самых загруженных по пятницам московских магистралей.
Обновлено в 08:36
Политика
Зеленский назначил нового главу Госпогранслужбы Украины
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Сергея Дейнеко новым главой Госпогранслужбы страны.
Обновлено в 09:21
Политика
Трамп обвинил Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе
Президент США Дональд Трамп считает данные американской разведки об изъятии мины с борта танкера Kokuka Courageous доказательством причастности Ирана к нападению на два танкера в Оманском заливе.
Обновлено в 09:15
Интернет
В Москве произошел массовый сбой геолокации
В октябре 2016 года в сети начали жаловаться на искажение сигналов GPS-навигаторов в Москве около Кремля.
Обновлено в 08:13
Авто
АвтоВАЗ выпустил миллионный автомобиль
14 июня 2019 года с конвейера линии В0 сошёл миллионный автомобиль, которым стал кроссовер Lada XRAY Cross.
Обновлено в 06:57
Игры
CD Projekt Red рассказала о «Ведьмаке 3.5»
Студия CD Projekt Red могла бы сделать нового «Ведьмака» — The Witcher 3.5, и игра принесла бы большую прибыль.
Обновлено в 09:23
Политика
Генпрокурор Украины сообщил о задержании экс-главы ЦИК ДНР
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в пятницу сообщил о задержании бывшего председателя Центральной избирательной комиссии Донецкой народной республики Романа Лягина.
Обновлено в 08:15
Политика
Володин поддержал идею изъятия у чиновников незаконных доходов
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что поддерживает идею Минюста изымать у государственных служащих денежные средства, если они не могут подтвердить законность их получения.
Обновлено в 04:26
Происшествия
В Петербурге из горящего приюта спасли 300 кошек и семь собак
Как сообщает пресс-служба ведомства, из здания было эвакуировано около 300 кошек и семь собак. Никто из животных не пострадал.
Обновлено в 05:35
Политика
МИД Украины: Киев не признает гражданство России для жителей Донбасса
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко заявила, что Киев никогда не признает российское гражданство, выданное жителям Донбасса.
Обновлено в 10:34
Происшествия
Самолет «Аэрофлота» сел в Варшаве из-за буйного пассажира
Самолет «Аэрофлота», летевший из Барселоны в Москву, совершил посадку в Варшаве, показывают данные сервиса Flightradar.
Обновлено в 09:58
Футбол
Форвард «Зенита» Сердар Азмун может перейти в «Лацио»
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун привлек внимание представителей «Лацио».
Обновлено в 07:48
Экономика
Путин одобрил новые пенсионные изменения
Президент России Владимир Путин одобрил запуск системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), при которой россияне смогут делать пенсионные взносы из своего кармана.
Обновлено в 05:47
Музыка
Little Big выпустили новый клип «I’m OK»
Сюжет клипа разворачивается в баре. В песне группа описывает историю героев, который крайне любят выпивать после работы.
Обновлено в 05:36
Общество
СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова
О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено вчера в 16:41
Политика
Россия выдвинула ультиматум ПАСЕ
Сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что российские власти выдвинули ультиматум Парламентской ассамблее Совета Европы.
Обновлено вчера в 11:35