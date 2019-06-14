Политика
Киев предложил Молдавии импортировать газ из ЕС через свою ГТСГазета.Ru 08:56
Как отмечается, таким образом Киев решил "минимизировать риски" от возможной приостановки транзита российского газа. При этом Украина также предложила Молдавии создать собственный страховой запас газа в украинских хранилищах. Ранее сообщалось, что Россия готова продолжать транзит газа через Украину.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 12:16, Вашингтон
Финансы
В Сбербанке заявили об устранении проблемы подмены номеров мошенниками
Кредитная организация смогла полностью решить проблему подмены своих номеров, сообщил в пятницу, 14 июня, зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Обновлено в 09:08
Происшествия
Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери
Органами следствия в Ленинградской области задержан младший, 15-летний, сын бывшего хоккеиста СКА и сборной России, а ныне тренера молодежной команды «СКА-1946» Максима Соколова.
Обновлено в 04:08
Политика
Климкин может стать послом Украины в США, узнали СМИ
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин может стать послом в США.
Обновлено в 11:23
Общество
Ирина Шейк вышла на подиум в сексуальном образе
Смелый образ дополняли перчатки из того же материала, чулки с полоской и лакированные туфли на каблуке Dorateymur.
Обновлено в 10:40
Политика
Путин уволил двух генералов полиции из-за дела Голунова
Обновлено вчера в 06:43
Экономика
У чиновников изымут незадекларированные доходы
Минюст разрабатывает механизм конфискации у чиновников доходов, превышающих указанные в декларации, если нет подтверждения законности получения этих денежных средств.
Обновлено вчера в 11:49
Происшествия
В Бахрейне убили 22-летнюю россиянку
В Бахрейне убили 22-летнюю уроженку Пермского края.
Обновлено в 05:16
Происшествия
В Дагестане задержан редактор отдела газеты «Черновик»
Обновлено в 04:18
Происшествия
В Севастополе суд освободил капитана украинского судна Новицкого
Балаклавский районный суд Севастополя 14 июня оштрафовал обвиняемого в незаконном промысле рыбы у берегов Крыма капитана украинского судна ЯМК-0041 Виктора Новицкого на 550 тыс. рублей.
Обновлено в 11:00
Общество
Китайский программист придумал необычный способ поговорить с девушкой
Программу-робота для автоматической переписки с девушкой из-за нехватки времени разработал китайский программист Ли Кайсян, 12 июня сообщает портал Oddity Central.
Обновлено в 11:35
Политика
Полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде
Глава министерства внутренних дел Владимир Колокольцев распорядился разрешить полицейским отдыхать в Турции и Таиланде.
Обновлено в 01:50
Политика
Уволенное Додоном правительство Молдавии уйдет в отставку
Демократическая партия Молдавии решила, что уволенное президентом Игорем Додоном правительство Павла Филипа уходит в отставку, сообщил вице-председатель партии Владимир Чеботарь.
Обновлено в 10:44
Авто
Новая Mazda3 в России оказалась дороже «шестерки»
Обновлено в 09:00
Политика
Зеленский назначил нового главу Нацгвардии Украины
Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового командующего Национальной гвардии страны.
Обновлено в 11:36
Политика
Козак объединил ZIK, «112 Украина» и NewsOne в крупнейший на Украине медиахолдинг
Украинский медиамагнат Тарас Козак 14 июня 2019 года купил телеканал ZIK и объявил о создании медиахолдинга, в который также войдут каналы «112 Украина» и NewsOne.
Обновлено в 11:28
Общество
Томские учителя вышли на пикет за повышение окладов
Участники акции протеста требуют от исполнительной власти Томска повышения окладов работникам муниципальных бюджетных учреждений образования и культуры на 45% по примеру областных организаций.
Обновлено в 07:05
Энергетика
«Транснефть» назвала дату восстановления работы «Дружбы»
Дату назвал вице-президент компании Сергей Андронов.
Обновлено в 11:24
Общество
В России пожилые мужчины все чаще уходят в женские профессии
Эксперты отмечают, что пожилые мужчины вытесняются в «женские профессии».
Обновлено в 02:55
Экономика
Индия введет пошлины на товары из США накануне визита Помпео
Торговые отношения между США и Индией стали ухудшаться год назад, когда администрация Трампа ввела пошлины на импорт индийской стали и алюминия в июне 2018 г. В ответ на это Нью-Дели объявил о пошлинах до 120% на импорт ряда американских товаров стоимостью около $220 млн, включая грецкие орехи, яблоки, миндаль и бобы.
Обновлено в 11:21
Футбол
Экс-тренер «Ливерпуля», «Локомотива» и сборной России вошел в тренерский штаб «Зенита»
Испанский специалист по физической подготовке Феликс Ледесма присоединился к тренерскому штабу "Зенита", информирует клубная пресс-служба.
Обновлено в 12:05
Происшествия
Подтвердилась массовая гибель рыбы в Ириклинском водохранилище
Проводится административное расследование Орская межрайонная природоохранная прокуратура проводит проверку по факту массовой гибели рыбы в Ириклинском водохранилище.
Обновлено в 07:41
Наука
Ученые установили две самые высокие метеостанции в мире на Эвересте
Международная группа ученых под руководством сотрудников Национального географического общества США установила пару метеорологических станций практически на пике Эвереста.
Обновлено в 11:03
Футбол
Форвард «Зенита» Сердар Азмун может перейти в «Лацио»
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун привлек внимание представителей «Лацио».
Обновлено в 07:48
Общество
В России могут ввести гибкий отпуск по уходу за ребенком
Руководитель рабочей группы по социальной политике экспертного совета при правительстве России Сергей Рыбальченко заявил о своей инициативе дать женщинам возможность взять гибкий отпуск по уходу за ребенком.
Обновлено вчера в 15:26
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
Обновлено в 12:09
Происшествия
В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду
В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду Дмитрия Кольцова, пишет Los Angeles Times.
Обновлено в 11:59
Происшествия
В Петербурге из горящего приюта спасли 300 кошек и 7 собак
Как сообщили владельцы приюта, спасенных кошек и собак разместят в другом помещении.
Обновлено в 06:20
Общество
«Роснефть» обвинила Reuters в слежке за Сечиным
Публикация агентства Reuters о полетах главы "Роснефти" Игоря Сечина на самолетах компании свидетельствует о тотальной слежке "с использованием технологий специальных служб", взломом "закрытых аккаунтов в соцсетях" самого топ-менеджера, его родственников и даже их окружения.
Обновлено в 10:04