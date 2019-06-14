Киев предложил Молдавии импортировать газ из ЕС через свою ГТСГазета.Ru 08:56

с чего всё началось

Как отмечается, таким образом Киев решил "минимизировать риски" от возможной приостановки транзита российского газа. При этом Украина также предложила Молдавии создать собственный страховой запас газа в украинских хранилищах. Ранее сообщалось, что Россия готова продолжать транзит газа через Украину.

Киев предложил Молдавии импортировать газ из ЕС через свою ГТС

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Происшествия Подтвердилась массовая гибель рыбы в Ириклинском водохранилище Проводится административное расследование Орская межрайонная природоохранная прокуратура проводит проверку по факту массовой гибели рыбы в Ириклинском водохранилище.

Наука Ученые установили две самые высокие метеостанции в мире на Эвересте Международная группа ученых под руководством сотрудников Национального географического общества США установила пару метеорологических станций практически на пике Эвереста.

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Происшествия В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду Дмитрия Кольцова, пишет Los Angeles Times.