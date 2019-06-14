Политика

Киев предложил Молдавии импортировать газ из ЕС через свою ГТСГазета.Ru 08:56

Как отмечается, таким образом Киев решил "минимизировать риски" от возможной приостановки транзита российского газа. При этом Украина также предложила Молдавии создать собственный страховой запас газа в украинских хранилищах. Ранее сообщалось, что Россия готова продолжать транзит газа через Украину.
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«Для реализации такого режима необходимо подписать соглашения между операторами ГТС о взаимодействии во всех точках соединения ГТС Украины и Молдавии в соответствии с европейскими правилами», — говорится в сообщении
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ФАН09:07

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Киев предложил Молдавии импортировать газ из ЕС через украинскую ГТС

ФАН09:07

Киев предложил Молдавии импортировать газ из ЕС через свою ГТС

Газета.Ru08:56

Киев предложил Кишиневу импортировать газ из Евросоюза через украинскую ГТС

ТАСС08:03

Украина предложила Молдавии транзит газа из ЕС

Rambler News Service08:27

Украина предложила свою ГТС Молдавии

REGNUM08:03

Эксперт оценил предложение Украины о поставке газа в Молдавию

RT на русском09:46

Украина предложила Молдавии транспортировать газ через свою ГТС

РИА Новости07:25
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 12:16, Вашингтон
Финансы

В Сбербанке заявили об устранении проблемы подмены номеров мошенниками

Кредитная организация смогла полностью решить проблему подмены своих номеров, сообщил в пятницу, 14 июня, зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Обновлено в 09:08
Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Органами следствия в Ленинградской области задержан младший, 15-летний, сын бывшего хоккеиста СКА и сборной России, а ныне тренера молодежной команды «СКА-1946» Максима Соколова.
Обновлено в 04:08
Политика

Климкин может стать послом Украины в США, узнали СМИ

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин может стать послом в США.
Обновлено в 11:23
Происшествия

Российский детский лагерь проверили после «развратных игр» девятилеток

Обновлено в 09:57
Общество

Ирина Шейк вышла на подиум в сексуальном образе

Смелый образ дополняли перчатки из того же материала, чулки с полоской и лакированные туфли на каблуке Dorateymur.
Обновлено в 10:40
Политика

Путин уволил двух генералов полиции из-за дела Голунова

Обновлено вчера в 06:43
Экономика

У чиновников изымут незадекларированные доходы

Минюст разрабатывает механизм конфискации у чиновников доходов, превышающих указанные в декларации, если нет подтверждения законности получения этих денежных средств.
Обновлено вчера в 11:49
Происшествия

В Бахрейне убили 22-летнюю россиянку

В Бахрейне убили 22-летнюю уроженку Пермского края.
Обновлено в 05:16
Происшествия

В Дагестане задержан редактор отдела газеты «Черновик»

Обновлено в 04:18
Происшествия

В Севастополе суд освободил капитана украинского судна Новицкого

Балаклавский районный суд Севастополя 14 июня оштрафовал обвиняемого в незаконном промысле рыбы у берегов Крыма капитана украинского судна ЯМК-0041 Виктора Новицкого на 550 тыс. рублей.
Обновлено в 11:00
Общество

Китайский программист придумал необычный способ поговорить с девушкой

Программу-робота для автоматической переписки с девушкой из-за нехватки времени разработал китайский программист Ли Кайсян, 12 июня сообщает портал Oddity Central.
Обновлено в 11:35
Политика

Полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде

Глава министерства внутренних дел Владимир Колокольцев распорядился разрешить полицейским отдыхать в Турции и Таиланде.
Обновлено в 01:50
Политика

Уволенное Додоном правительство Молдавии уйдет в отставку

Демократическая партия Молдавии решила, что уволенное президентом Игорем Додоном правительство Павла Филипа уходит в отставку, сообщил вице-председатель партии Владимир Чеботарь.
Обновлено в 10:44
Авто

Новая Mazda3 в России оказалась дороже «шестерки»

Обновлено в 09:00
Политика

Зеленский назначил нового главу Нацгвардии Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового командующего Национальной гвардии страны.
Обновлено в 11:36
Политика

Козак объединил ZIK, «112 Украина» и NewsOne в крупнейший на Украине медиахолдинг

Украинский медиамагнат Тарас Козак 14 июня 2019 года купил телеканал ZIK и объявил о создании медиахолдинга, в который также войдут каналы «112 Украина» и NewsOne.
Обновлено в 11:28
Общество

Томские учителя вышли на пикет за повышение окладов

Участники акции протеста требуют от исполнительной власти Томска повышения окладов работникам муниципальных бюджетных учреждений образования и культуры на 45% по примеру областных организаций.
Обновлено в 07:05
Энергетика

«Транснефть» назвала дату восстановления работы «Дружбы»

Дату назвал вице-президент компании Сергей Андронов.
Обновлено в 11:24
Общество

В России пожилые мужчины все чаще уходят в женские профессии

Эксперты отмечают, что пожилые мужчины вытесняются в «женские профессии».
Обновлено в 02:55
Экономика

Индия введет пошлины на товары из США накануне визита Помпео

Торговые отношения между США и Индией стали ухудшаться год назад, когда администрация Трампа ввела пошлины на импорт индийской стали и алюминия в июне 2018 г. В ответ на это Нью-Дели объявил о пошлинах до 120% на импорт ряда американских товаров стоимостью около $220 млн, включая грецкие орехи, яблоки, миндаль и бобы.
Обновлено в 11:21
Футбол

Экс-тренер «Ливерпуля», «Локомотива» и сборной России вошел в тренерский штаб «Зенита»

Испанский специалист по физической подготовке Феликс Ледесма присоединился к тренерскому штабу "Зенита", информирует клубная пресс-служба.
Обновлено в 12:05
Происшествия

Подтвердилась массовая гибель рыбы в Ириклинском водохранилище

Проводится административное расследование Орская межрайонная природоохранная прокуратура проводит проверку по факту массовой гибели рыбы в Ириклинском водохранилище.
Обновлено в 07:41
Наука

Ученые установили две самые высокие метеостанции в мире на Эвересте

Международная группа ученых под руководством сотрудников Национального географического общества США установила пару метеорологических станций практически на пике Эвереста.
Обновлено в 11:03
Футбол

Форвард «Зенита» Сердар Азмун может перейти в «Лацио»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун привлек внимание представителей «Лацио».
Обновлено в 07:48
Общество

В России могут ввести гибкий отпуск по уходу за ребенком

Руководитель рабочей группы по социальной политике экспертного совета при правительстве России Сергей Рыбальченко заявил о своей инициативе дать женщинам возможность взять гибкий отпуск по уходу за ребенком.
Обновлено вчера в 15:26
Происшествия

Нашелся пропавший кот Бари Алибасова

Обновлено в 12:09
Происшествия

В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду

В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду Дмитрия Кольцова, пишет Los Angeles Times.
Обновлено в 11:59
Происшествия

Уральского бизнесмена осудили условно за издевательства над ребенком

Обновлено в 06:40
Происшествия

В Петербурге из горящего приюта спасли 300 кошек и 7 собак

Как сообщили владельцы приюта, спасенных кошек и собак разместят в другом помещении.
Обновлено в 06:20
Общество

«Роснефть» обвинила Reuters в слежке за Сечиным

Публикация агентства Reuters о полетах главы "Роснефти" Игоря Сечина на самолетах компании свидетельствует о тотальной слежке "с использованием технологий специальных служб", взломом "закрытых аккаунтов в соцсетях" самого топ-менеджера, его родственников и даже их окружения.
Обновлено в 10:04
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