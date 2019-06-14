Политика
Киев предложил Молдавии импортировать газ из ЕС через свою ГТСГазета.Ru 08:56
Как отмечается, таким образом Киев решил "минимизировать риски" от возможной приостановки транзита российского газа. При этом Украина также предложила Молдавии создать собственный страховой запас газа в украинских хранилищах. Ранее сообщалось, что Россия готова продолжать транзит газа через Украину.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 19:54, Вашингтон
Происшествия
В Центре Москвы полиция проводит профилактический рейд
Источник в столичных правоохранительных органах сообщил, что в пятницу, 14 июня, вечером на расположенной в центре Москвы Хохловской площади сотрудники полиции в рамках проведения профилактического рейда задержали несколько человек.
Обновлено в 17:05
Происшествия
Приговор Кокорина и Мамаева отменен
Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено вчера в 11:47
Происшествия
Российский сноубордист застрелен в США
Российский сноубордист Дмитрий Кольцов был застрелен в США незнакомым ему мужчиной, с которым вступил в небольшую словесную перепалку.
Обновлено в 14:51
Политика
Члены Демократической партии Молдавии спешно покинули страну
По одним данным, самолет Плахотнюка вылетел в Стамбул, по другим — в Одессу. Еще два самолета вылетели в Москву и в Киев.
Обновлено в 19:20
Технологии
CNBC: экспериментальный самолет Stratolaunch продается за $400 млн
Экспериментальный самолет-катамаран Stratolaunc, созданный для воздушного старта ракет-носителей, выставлен на продажу за $400 млн.
Обновлено в 17:53
Футбол
Защитник «Анжи» Калошин находится на просмотре в «Ахмате»
В «Ахмат» может перейти защитник «Анжи» Павел Калошин.
Обновлено в 17:12
Происшествия
Сестрам Хачатурян предъявили окончательное обвинение
Обновлено в 11:00
Баскетбол
Батлер намерен выйти на рынок свободных агентов
Атакующий защитник «Сиксерс» Джимми Батлер планирует не использовать опцию игрока на следующий сезон и выйти на рынок свободных агентов.
Обновлено в 15:56
Спорт
Отстраненный тренер работал на сборе легкоатлетов в Киргизии
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) установило тот факт, что на сборах легкоатлетов работал тренер, пожизненно отстраненный, сообщает ТАСС.
Обновлено в 13:37
Футбол
Форвард «Зенита» Сердар Азмун может перейти в «Лацио»
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун привлек внимание представителей «Лацио».
Обновлено в 07:48
Политика
Новая украинская церковь пригрозила Филарету отлучением от церкви
Бывший глава раскольнического Киевского патриархата, а ныне почетный патриарх неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет может быть вновь отлучен от церкви.
Обновлено в 11:31
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
Обновлено в 12:09
Общество
Брошенная в московской квартире девочка научилась кататься на самокате
Пятилетняя девочка, которую спасатели нашли брошенной в одной из московских квартир, научилась кататься на самокате, и у нее значительно увеличился словарный запас.
Обновлено в 16:19
Космос
Ученые: женщины «гармонизируют» экипаж космического корабля
Обновлено в 12:26
Политика
Медведчук рассказал, как Путин относится к Зеленскому
Глава политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук в эфире телеканала NewsOne рассказал, как президент России Владимир Путин относится к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 18:42
Политика
Госдеп выразил ООН обеспокоенность по поводу визита замгенсека Воронкова в Синьцзян
Администрация США выразила руководству ООН свою обеспокоенность планируемым визитом заместителя генерального секретаря всемирной организации, главы Контртеррористического управления Владимира Воронкова в Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР.
Обновлено в 18:26
Религия
Троицкая родительская суббота: как ее правильно провести?
Чтобы помянуть умерших близких, священники советуют на Троицкую родительскую субботу с утра прийти в храм, помолиться во время Божественной литургии.
Обновлено в 17:28
Наука
Российские ученые разработали «нейрокепку» для избавления от депрессии
Специалисты компании "Нейроботикс", выступающей участником рынка "Нейронет" Национальной технологической инициативы, разработали устройство, напоминающее кепку, которое помогает пользователям бороться с депрессией, синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) и другими расстройствами.
Обновлено в 06:49
Происшествия
Жители села под Пензой устроили сход из-за конфликта с цыганами
Жители села Чемодановка в Пензенской области 14 июня устроили массовый сход из-за конфликта с цыганами, сообщают местные издания.
Обновлено в 14:46
Политика
Россия потребовала объяснить данные о новых целях британского спецназа
Речь идет о материале телеканала Би-би-си, который со ссылкой на источники сообщил, что спецподразделения британской армии разработали план, который предусматривает переориентирование с борьбы с терроризмом на противодействие иностранным государствам, в частности России, которая якобы совершает некие тайные действия в Прибалтике и Африке.
Обновлено в 14:49
Общество
Астрологи рассказали о самых счастливых парах по знаку Зодиака
Астрологи рассказали, какие пары являются самыми счастливыми, исходя из знаков Зодиака партнеров.
Обновлено в 18:43
Экономика
Кудрин назвал справедливый размер пенсий для россиян
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал справедливый размер пенсий, который бы приблизил выплаты жителей страны к европейским.
Обновлено в 04:44
Политика
США обвинили Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе
Обновлено вчера в 14:25
Политика
Порошенко рассказал об «украинском трезубце» в Севастополе
Бывший президент Украины Пётр Порошенко на своей странице в Facebook написал, что «украинский трезубец» в Севастополе «видели за тысячу лет до российского триколора».
Обновлено в 18:11
Общество
Умерла самая старая британка, выпивавшая виски каждый день
Самая старая жительница Великобритании Грейс Джонс умерла в возрасте 112 лет, сообщает "Би-би-си".
Обновлено в 06:45
Шоу-бизнес
Орнелла Мути получила тюремный срок: наказание связали с Путиным
Итальянскую актрису Орнеллу Мути приговорили к шести месяцам тюрьмы за предоставление поддельной медсправки в 2010 году, пишет агентство ANSA.
Обновлено в 03:38
Происшествия
МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ100 в Шереметьево
Обновлено в 07:52
Культура
Во Франции госпитализирован Ален Делон
Во Франции экстренно госпитализирован актер Ален Делон. Об этом сообщил телеканал BFMTV 14 июня.
Обновлено в 13:48
Армия и оружие
Иран обвинили в попытке сбить беспилотник США перед атакой на танкеры
Напомним, США обвинили Иран в нападении на танкеры и уже направили в Оманский залив ракетный эсминец.
Обновлено в 17:30