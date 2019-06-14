Политика

Киев предложил Молдавии импортировать газ из ЕС через свою ГТСГазета.Ru 08:56

Как отмечается, таким образом Киев решил "минимизировать риски" от возможной приостановки транзита российского газа. При этом Украина также предложила Молдавии создать собственный страховой запас газа в украинских хранилищах. Ранее сообщалось, что Россия готова продолжать транзит газа через Украину.
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«Для реализации такого режима необходимо подписать соглашения между операторами ГТС о взаимодействии во всех точках соединения ГТС Украины и Молдавии в соответствии с европейскими правилами», — говорится в сообщении
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ФАН09:07

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Киев предложил Молдавии импортировать газ из ЕС через украинскую ГТС

ФАН09:07

Киев предложил Молдавии импортировать газ из ЕС через свою ГТС

Газета.Ru08:56

Киев предложил Кишиневу импортировать газ из Евросоюза через украинскую ГТС

ТАСС08:03

Украина предложила Молдавии транзит газа из ЕС

Rambler News Service08:27

Украина предложила свою ГТС Молдавии

REGNUM08:03

Эксперт оценил предложение Украины о поставке газа в Молдавию

RT на русском09:46

Украина предложила Молдавии транспортировать газ через свою ГТС

РИА Новости07:25
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 19:54, Вашингтон
Происшествия

В Центре Москвы полиция проводит профилактический рейд

Источник в столичных правоохранительных органах сообщил, что в пятницу, 14 июня, вечером на расположенной в центре Москвы Хохловской площади сотрудники полиции в рамках проведения профилактического рейда задержали несколько человек.
Обновлено в 17:05
Происшествия

Приговор Кокорина и Мамаева отменен

Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено вчера в 11:47
Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Обновлено в 04:08
Происшествия

Российский сноубордист застрелен в США

Российский сноубордист Дмитрий Кольцов был застрелен в США незнакомым ему мужчиной, с которым вступил в небольшую словесную перепалку.
Обновлено в 14:51
Политика

Члены Демократической партии Молдавии спешно покинули страну

По одним данным, самолет Плахотнюка вылетел в Стамбул, по другим — в Одессу. Еще два самолета вылетели в Москву и в Киев.
Обновлено в 19:20
Технологии

CNBC: экспериментальный самолет Stratolaunch продается за $400 млн

Экспериментальный самолет-катамаран Stratolaunc, созданный для воздушного старта ракет-носителей, выставлен на продажу за $400 млн.
Обновлено в 17:53
Футбол

Защитник «Анжи» Калошин находится на просмотре в «Ахмате»

В «Ахмат» может перейти защитник «Анжи» Павел Калошин.
Обновлено в 17:12
Происшествия

Сестрам Хачатурян предъявили окончательное обвинение

Обновлено в 11:00
Баскетбол

Батлер намерен выйти на рынок свободных агентов

Атакующий защитник «Сиксерс» Джимми Батлер планирует не использовать опцию игрока на следующий сезон и выйти на рынок свободных агентов.
Обновлено в 15:56
Спорт

Отстраненный тренер работал на сборе легкоатлетов в Киргизии

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) установило тот факт, что на сборах легкоатлетов работал тренер, пожизненно отстраненный, сообщает ТАСС.
Обновлено в 13:37
Футбол

Форвард «Зенита» Сердар Азмун может перейти в «Лацио»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун привлек внимание представителей «Лацио».
Обновлено в 07:48
Политика

Новая украинская церковь пригрозила Филарету отлучением от церкви

Бывший глава раскольнического Киевского патриархата, а ныне почетный патриарх неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет может быть вновь отлучен от церкви.
Обновлено в 11:31
Происшествия

Нашелся пропавший кот Бари Алибасова

Обновлено в 12:09
Общество

Брошенная в московской квартире девочка научилась кататься на самокате

Пятилетняя девочка, которую спасатели нашли брошенной в одной из московских квартир, научилась кататься на самокате, и у нее значительно увеличился словарный запас.
Обновлено в 16:19
Космос

Ученые: женщины «гармонизируют» экипаж космического корабля

Обновлено в 12:26
Политика

Медведчук рассказал, как Путин относится к Зеленскому

Глава политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук в эфире телеканала NewsOne рассказал, как президент России Владимир Путин относится к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 18:42
Политика

Госдеп выразил ООН обеспокоенность по поводу визита замгенсека Воронкова в Синьцзян

Администрация США выразила руководству ООН свою обеспокоенность планируемым визитом заместителя генерального секретаря всемирной организации, главы Контртеррористического управления Владимира Воронкова в Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР.
Обновлено в 18:26
Религия

Троицкая родительская суббота: как ее правильно провести?

Чтобы помянуть умерших близких, священники советуют на Троицкую родительскую субботу с утра прийти в храм, помолиться во время Божественной литургии.
Обновлено в 17:28
Наука

Российские ученые разработали «нейрокепку» для избавления от депрессии

Специалисты компании "Нейроботикс", выступающей участником рынка "Нейронет" Национальной технологической инициативы, разработали устройство, напоминающее кепку, которое помогает пользователям бороться с депрессией, синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) и другими расстройствами.
Обновлено в 06:49
Происшествия

Жители села под Пензой устроили сход из-за конфликта с цыганами

Жители села Чемодановка в Пензенской области 14 июня устроили массовый сход из-за конфликта с цыганами, сообщают местные издания.
Обновлено в 14:46
Политика

Россия потребовала объяснить данные о новых целях британского спецназа

Речь идет о материале телеканала Би-би-си, который со ссылкой на источники сообщил, что спецподразделения британской армии разработали план, который предусматривает переориентирование с борьбы с терроризмом на противодействие иностранным государствам, в частности России, которая якобы совершает некие тайные действия в Прибалтике и Африке.
Обновлено в 14:49
Общество

Астрологи рассказали о самых счастливых парах по знаку Зодиака

Астрологи рассказали, какие пары являются самыми счастливыми, исходя из знаков Зодиака партнеров.
Обновлено в 18:43
Экономика

Кудрин назвал справедливый размер пенсий для россиян

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал справедливый размер пенсий, который бы приблизил выплаты жителей страны к европейским.
Обновлено в 04:44
Политика

США обвинили Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе

Обновлено вчера в 14:25
Политика

Порошенко рассказал об «украинском трезубце» в Севастополе

Бывший президент Украины Пётр Порошенко на своей странице в Facebook написал, что «украинский трезубец» в Севастополе «видели за тысячу лет до российского триколора».
Обновлено в 18:11
Общество

Умерла самая старая британка, выпивавшая виски каждый день

Самая старая жительница Великобритании Грейс Джонс умерла в возрасте 112 лет, сообщает "Би-би-си".
Обновлено в 06:45
Шоу-бизнес

Орнелла Мути получила тюремный срок: наказание связали с Путиным

Итальянскую актрису Орнеллу Мути приговорили к шести месяцам тюрьмы за предоставление поддельной медсправки в 2010 году, пишет агентство ANSA.
Обновлено в 03:38
Происшествия

МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ100 в Шереметьево

Обновлено в 07:52
Культура

Во Франции госпитализирован Ален Делон

Во Франции экстренно госпитализирован актер Ален Делон. Об этом сообщил телеканал BFMTV 14 июня.
Обновлено в 13:48
Армия и оружие

Иран обвинили в попытке сбить беспилотник США перед атакой на танкеры

Напомним, США обвинили Иран в нападении на танкеры и уже направили в Оманский залив ракетный эсминец.
Обновлено в 17:30
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