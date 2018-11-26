Армия и оружие

Киев пожаловался США на «новый уровень агрессии» со стороны России
ФАН
19:14

Руководство Украины призвало США обратить внимание на ситуацию в Керченском проливе и заявило о выходе агрессии России на новый уровень. Об этом в соцсети Facebook сообщил украинский посол в Вашингтоне Валерий Чалый.
ФАН19:14

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Киев пожаловался США на «новый уровень агрессии» со стороны России

ФАН19:14

Украина пожаловалась США на «новый уровень агрессии» со стороны России

iReactor17:50

Киев сообщил Вашингтону о новом уровне «российской агрессии»

REGNUM17:36

Украина пожаловалась американцам на «новый уровень агрессии» России из-за конфликта в море

URA.Ru17:03

Киев обвинил Россию в новом уровне агрессии

Lenta.ru15:52
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Армия и оружие

Задержанные в Черном море корабли ВМС Украины доставят в порт Керчи

Задержанные в Черном море за незаконное пересечение российской границы три корабля ВМС Украины доставят в порт Керчи.
Обновлено в 19:18
Армия и оружие

ВКС России нанесли удары по позициям обстрелявших Алеппо боевиков

Самолёты ВКС России нанесли удары по позициям террористов, 24 ноября атаковавших сирийский Алеппо химическими боеприпасами.
Обновлено в 18:21
Армия и оружие

ВСУ начали массированный обстрел жилых районов ДНР

Украинские силовики начали массированный обстрел жилых кварталов в самопровозглашенной Донецкой народной республике, сообщает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 19:19
Армия и оружие

Первая партия арктических ЗРК «Тор-М2ДТ» поступила на вооружение

Первая партия арктических зенитных ракетных комплексов "Тор-М2ДТ" поступила в распоряжение российской армии, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
Обновлено в 19:17
Армия и оружие

На Украине по тревоге подняли военную прокуратуру

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в своем фейсбуке сообщил, что военная прокуратура Южного региона и часть прокуратуры зоны Операции объединенных сил (ООС) подняты по тревоге после якобы атаки российских пограничников на украинские военные суда.
Обновлено в 17:45
Армия и оружие

Амфибийно-десантная группа ВМС США вошла в Средиземноморье

В акваторию Средиземного моря через Гибралтарский пролив вошли ударная амфибийно-десантная корабельная группа ВМС США, передает "Интерфакс" со ссылкой на данные мониторинга западных морских ресурсов.
Обновлено в 15:10
Армия и оружие

Главком ВМФ России рассказал о ремонте крейсера «Адмирал Кузнецов»

Обновлено в 18:44
Армия и оружие

В ЛНР высмеяли заявление ВСУ о захвате населенного пункта в Донбассе

Напомним, ранее в социальной сети Facebook военные украинских вооруженных сил (ВСУ) сообщили о взятии под контроль населенного пункта Рассадки, который расположен в Донецкой области в так называемой серой зоне.
Обновлено в 13:19
Армия и оружие

Кубок завоевали слушатели Военного университета

Самой многочисленной оказалась делегация Военной академии Генерального штаба Вооружённых Сил РФ, выставившая две команды.
Обновлено в 17:46
Армия и оружие

В России разрабатывают танк-беспилотник с пушкой-рельсотроном

Сообщается, что в России планируют строительство танков с электромагнитными пушками и боевыми лазерами.
Обновлено в 13:33
Армия и оружие

Новая РЛС взяла под контроль небо над Центральной Россией

«Новая РЛС повысила боевые возможности Западного военного округа по контролю воздушного пространства в южной части Центральной России», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 15:02
Армия и оружие

Новым главой Генштаба армии Израиля стал генерал-десантник Авив Кохави

В воскресенье, 25 ноября, правительство Израиля утвердило новым главой Генштаба генерала-десантника Авива Кохави.
Обновлено в 12:37
Армия и оружие

СМИ сообщили о намерении ФРГ увеличить армию

Обновлено в 13:30
Армия и оружие

Сенатор от Севастополя не видит опасности в кораблях ВМС Украины

Относительно ситуации вокруг вторжения украинских военных кораблей в акваторию Черного моря высказался сенатор от Севастополя, вице-адмирал Валерий Куликов.
Обновлено в 13:12
Армия и оружие

Грузия и ФРГ заключат соглашение о сотрудничестве в военной сфере

Министр обороны Грузии Леван Изория совершит визит в Германию, в ходе которого будет подписано соглашение о сотрудничестве в военной сфере между двумя странами.
Обновлено в 16:26
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Валерий Алексеевич Чалый
Украинский политик
Украинский политический эксперт. С 19 июня 2014 - по 10 июля 2015 года - заместитель Главы Администрации Президента Украины. С 10 июля 2015 года - чрезвычайный и полномочный посол Украины в США.
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Керченский пролив
Пролив
Пролив, принадлежащий акватории Азовского моря и соединяющий его с Чёрным морем. Западным берегом пролива является Керченский полуостров Крыма, восточным - Таманский полуостров. Ширина пролива - от 4,5 до 15 км. Наибольшая глубина - 18 метров. Важнейший порт - город Керчь.
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